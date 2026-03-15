Résultat municipale 2026 à Bétaille (46110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bétaille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bétaille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bétaille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian DELRIEU
Christian DELRIEU (14 élus) LISTE D'UNION COMMUNALE 		446 79,08%
  • Christian DELRIEU
  • Aurélie VIGUERARD
  • Benoît CID
  • Andrée KYSEL
  • Grégory POULET
  • Nathalie ARESTIER
  • Clément DELRIEU
  • Evelyne TEULIÈRE
  • Marc DARNIS
  • Sabine BOUZOU
  • Marc AUBERT
  • Betty FOUSSIGNIERE
  • Jean GONCALVES
  • Sandrine LABORIE
Laurent VALETTE
Laurent VALETTE (1 élu) TOUS ENSEMBLE POUR BÉTAILLE 		118 20,92%
  • Laurent VALETTE
Participation au scrutin Bétaille
Taux de participation 72,10%
Taux d'abstention 27,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 597

Source : ministère de l’Intérieur

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