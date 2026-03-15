Résultat municipale 2026 à Bétheny (51450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bétheny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bétheny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bétheny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis GARNOTEL
Francis GARNOTEL (22 élus) VIVRE HEUREUX A BÉTHENY 		1 583 50,83%
  • Francis GARNOTEL
  • Céline DUCROS
  • Julien DUPAIN
  • Christine JOBERT
  • Mattia AGNÉSINA
  • Christine BARBELET
  • Stéphane LEVASSEUR
  • Valérie AUFRAY
  • David HERBIN
  • Sandrine COUPLET
  • Emeric PAYEN
  • Arminda RODRIGUES
  • Patrick PICART
  • Ludivine PELLÉ
  • Cédric FIQUEMONT
  • Catherine ROUSSERY
  • Hervé BRAGANTINI
  • Audrey GIROD
  • Bertrand MALTOT
  • Pascale CERUTTI
  • Denis TELLIER
  • Anne BOULANGER
Gabrielle BRICOUT
Gabrielle BRICOUT (7 élus) Bétheny ensemble, Bétheny en mieux 		1 531 49,17%
  • Gabrielle BRICOUT
  • Florent GRANDJEAN
  • Isabelle PERARD
  • Alain ROLLINGER
  • Julie BAUDOIN
  • Emmanuel HENON
  • Sylvie BOUTRON
Participation au scrutin Bétheny
Taux de participation 55,45%
Taux d'abstention 44,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 3 223

Source : ministère de l’Intérieur

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