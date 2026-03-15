En direct

19:18 - Le poids démographique et économique de Bétheny aux municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Bétheny se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 030 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 505 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (84,46%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 160 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 4,21%, Bétheny est un exemple d'ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 39,74% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 189,38 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Bétheny démontre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

17:57 - Élections de 2026 : vers une avancée du RN à Bétheny ? Le parti d'extrême droite ne figurait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Bétheny il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 29,13% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 44,34% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 23,05% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Bétheny comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,19% pour les européennes. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière dans les suffrages.

16:58 - Bétheny classée chez les abstentionnistes avant ces municipales À l'occasion des municipales de 2026, la valeur de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Bétheny. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 59,29 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 40,71 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 24,62 % dans la ville (75,38 % de participation). Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,78 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 31,88 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,18 % d'abstention. Avec du recul, le secteur s'affiche donc sensiblement comme une contrée marquée par l'abstention.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Bétheny Le contexte politique de Bétheny a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Le scrutin des Européennes de 2024 à Bétheny avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,19%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,95% des votes. Les élections législatives à Bétheny quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Adrien Mexis (Divers droite) en tête du peloton avec 41,75% au premier tour, devant Xavier Albertini (Majorité présidentielle) avec 34,67%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Xavier Albertini (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 56,07%.

14:57 - Pour les municipales 2026, Bétheny reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Bétheny accordaient leurs suffrages à Xavier Albertini (Ensemble !) avec 28,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,13%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bétheny quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 32,08% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 29,13%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 55,66% pour Emmanuel Macron, contre 44,34% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Bétheny s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Une fiscalité stable à Bétheny qui influencera le résultat du vote À Bétheny, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 14,98 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 26 810 € la même année, marquant une forte baisse face aux 1,28671 million d'euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Bétheny a évolué pour se fixer à 42,24 % en 2024 (contre 26,73 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Bétheny a atteint environ 974 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 897 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Bétheny Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Bétheny ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Alain Wanschoor (Divers) a décroché la première place en totalisant 1 431 soutiens (66,86%). Derrière, Julien Dupain (Divers droite) a engrangé 18,03% des voix. Jean-François Ferrando (Union de la droite) était à la troisième place, avec 323 électeurs (15,09%). Ce succès d'emblée du candidat Divers a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Bétheny, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.