Résultat municipale 2026 à Béthisy-Saint-Martin (60320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Béthisy-Saint-Martin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Béthisy-Saint-Martin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthisy-Saint-Martin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Myriam LAMZOUDI
Myriam LAMZOUDI (12 élus) BETHISY ST-MARTIN : AGIR ICI, POUR DEMAIN! 		248 51,03%
  • Myriam LAMZOUDI
  • Adrien BISSET
  • Nathalie SAINT-OMER
  • Aziz LAMZOUDI
  • Delphine MICHAUD
  • Roger NEY
  • Elisabeth SIMOES
  • Stephane BAUER
  • Virginie FOULON
  • Philippe COMMÈRE
  • Kalista BOURBIER
  • Teddy POINT
Christelle Colette Lucienne GOBERT
Christelle Colette Lucienne GOBERT (3 élus) Un village, une équipe, un avenir 		238 48,97%
  • Christelle Colette Lucienne GOBERT
  • Martin Michel BATTAGLIA
  • Nathalie Mireille COURTOIS
Participation au scrutin Béthisy-Saint-Martin
Taux de participation 66,49%
Taux d'abstention 33,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 504

Source : ministère de l’Intérieur

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