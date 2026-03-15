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19:19 - Béthisy-Saint-Martin : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Béthisy-Saint-Martin, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 992 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 42 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 313 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une automobile (82,69%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,23% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,52% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 149,76 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Béthisy-Saint-Martin, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Béthisy-Saint-Martin Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Béthisy-Saint-Martin en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 35,63% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,82% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 23,93% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN arrachait 41,39% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 46,73% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 48,33% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,02% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Frédéric Pierre Vos.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Béthisy-Saint-Martin au crible En ce jour d'élection municipale à Béthisy-Saint-Martin, la mobilisation sera observée de près. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 472 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 64,48 % (un niveau remarquable) alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,33 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 53,70 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,37 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,82 % des inscrits. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Béthisy-Saint-Martin ? Les Européennes 2024 à Béthisy-Saint-Martin avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,73%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 12,31% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Béthisy-Saint-Martin avaient ensuite favorisé Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) avec 48,33% au premier tour, devant Bertrand Brassens (Union de la gauche) avec 17,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédéric Pierre Vos culminant à 63,02% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Béthisy-Saint-Martin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Béthisy-Saint-Martin : des résultats éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Béthisy-Saint-Martin soutenaient en priorité Pierre Vatin (LR) avec 25,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,61% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Béthisy-Saint-Martin tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,75%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,82% pour Marine Le Pen, contre 42,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Béthisy-Saint-Martin s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Béthisy-Saint-Martin Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Béthisy-Saint-Martin, le taux de la taxe d'habitation est passé à 11,01 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 12 000 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 144 160 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Béthisy-Saint-Martin a évolué pour se fixer à environ 41,35 % en 2024 (contre 19,81 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne en France, qui avoisine les 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Béthisy-Saint-Martin s'est chiffrée à 752 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 579 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Béthisy-Saint-Martin ? Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat du dernier scrutin communal à Béthisy-Saint-Martin. Au terme du premier tour à l'époque, Alain Dricourt a terminé en tête en obtenant 183 soutiens (39,52%). Deuxième, Sabine Andre a capté 144 voix (31,10%). Une différence considérable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Alain Dricourt l'a finalement emporté avec 37,80% des suffrages, face à Sabine Andre s'adjugeant 34,60% des votants et Myriam Lamzoudi réunissant 27,60% des électeurs. De manière inattendue, la candidate arrivée en deuxième position a réussi à revenir dans la course avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Sabine Andre a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 29 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.