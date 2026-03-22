Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthisy-Saint-Pierre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Béthisy-Saint-Pierre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Béthisy-Saint-Pierre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Béthisy-Saint-Pierre.
L'actu des élections municipales 2026 à Béthisy-Saint-Pierre
11:44 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Béthisy-Saint-Pierre
Pour le lancement des municipales à Béthisy-Saint-Pierre, le scrutin a vu 57,86 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Jean-Luc Bachelart qui a pris l'avantage en récoltant 40,15 % des votes. Derrière, Jean-Marie Lavoisier a pris la position de dauphin avec 32,54 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Une belle revanche pour Jean-Luc Bachelart qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a même progressé avec 7,91 points de plus. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Karine Josselin a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Béthisy-Saint-Pierre
Le deuxième tour des élections municipales à Béthisy-Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Marie Lavoisier
Divers
Béthisy avenir
|
|
Karine Josselin
Divers
BETHISY SAINT PIERRE AU COEUR
|
|
Jean-Luc Bachelart
Divers
Une équipe pour Béthisy-Saint-Pierre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Béthisy-Saint-Pierre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc BACHELART (Ballotage) Une équipe pour Béthisy-Saint-Pierre
|491
|40,15%
|Jean-Marie LAVOISIER (Ballotage) Béthisy avenir
|398
|32,54%
|Karine JOSSELIN (Ballotage) BETHISY SAINT PIERRE AU COEUR
|332
|27,15%
|Participation au scrutin
|Béthisy-Saint-Pierre
|Taux de participation
|57,86%
|Taux d'abstention
|42,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 255
Source : ministère de l’Intérieur
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