Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthisy-Saint-Pierre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Béthisy-Saint-Pierre

Le deuxième tour des élections municipales à Béthisy-Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Marie Lavoisier
Jean-Marie Lavoisier Divers
Béthisy avenir
  • Jean-Marie Lavoisier
  • Michèle Cailleux
  • Aurélien Dufour
  • Pascale Sagnet
  • Thierry Jullien
  • Nadine Picart
  • Michel Picart
  • Anja Grabbert
  • Aymeric Tallon
  • Alexandra Moutier Villermé
  • Michel Sagnet
  • Veronica Pothier
  • Frédéric Picart
  • Patricia Le Boeuf
  • Michaël Ferreira
  • Vanessa Girard
  • Janick Pierret
  • Sophie Lenne
  • Frédéric Hubert
  • Anne Regnault
  • Marcel Martin
  • Elisabeth Larsonnier
  • Dominique Blondel
  • Ghislaine Versigny
  • Jean-Pierre Migliorini
Karine Josselin
Karine Josselin Divers
BETHISY SAINT PIERRE AU COEUR
  • Karine Josselin
  • Philippe Piot
  • Lou-Anne Ruillet
  • Ismaïl Taoufik
  • Jocelyna Bodin
  • Sebastien Deville
  • Eugenie Laure
  • Corentin Turpin
  • Sandra Leroux
  • David Locoche
  • Michèle Cartier
  • Philippe Pons de Guigues
  • Prescillia Fleurier
  • Stéphane Mangel
  • Evelyne Chopin
  • Alex Rovela
  • Barbara Le Guil
  • Johan Feron
  • Sylvie Legaufre
  • Cedric Lefeuvre
  • Sylvie Lavoisier
  • Kevin Poulain
  • Justine Piot
  • Ludovic Dodeman
Jean-Luc Bachelart
Jean-Luc Bachelart Divers
Une équipe pour Béthisy-Saint-Pierre
  • Jean-Luc Bachelart
  • Muriel Alleaume
  • Bruno Mastelinck
  • Severine Nicole Pina
  • Fabien Regeasse
  • Bath-Schéba Sarah Ognier Ep Masson
  • Thierry Lefevre
  • Aurore Taborsky
  • Cédric Jean Balaine
  • Virginie Regeasse
  • Jérôme Villain
  • Myriam Judith
  • Jérôme Boitel
  • Maria Elisabeth Moutinho Marques
  • Jean-Paul Guillaume
  • Aurélie Mastelinck
  • Hervé Drouet
  • Elsa Michelle Brigitte Bertinet
  • Cyrille Aragoness
  • Christelle Francony
  • Patrice Labrange
  • Cristina Isabel Hoynant
  • Patrice Alleaume
  • Mélanie Évelyne Quatrevaux
  • Grégory Zietek

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Béthisy-Saint-Pierre

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc BACHELART
Jean-Luc BACHELART (Ballotage) Une équipe pour Béthisy-Saint-Pierre 		491 40,15%
Jean-Marie LAVOISIER
Jean-Marie LAVOISIER (Ballotage) Béthisy avenir 		398 32,54%
Karine JOSSELIN
Karine JOSSELIN (Ballotage) BETHISY SAINT PIERRE AU COEUR 		332 27,15%
Participation au scrutin Béthisy-Saint-Pierre
Taux de participation 57,86%
Taux d'abstention 42,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 255

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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