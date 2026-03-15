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19:19 - Béthisy-Saint-Pierre : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Béthisy-Saint-Pierre, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 3 133 habitants répartis dans 1 507 logements, cette ville présente une densité de 480 habitants par km². Ses 138 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 916 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,24%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 27,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 11,45%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2 375 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Béthisy-Saint-Pierre, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Les données clés du vote RN à Béthisy-Saint-Pierre Le RN était absent pour la dernière élection municipale à Béthisy-Saint-Pierre en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 37,92% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,08% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 33,41% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite validait 47,69% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 49,19% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 50,44% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 59,67% lors du vote définitif et la victoire de Frédéric Pierre Vos.

16:58 - Résultats électoraux à Béthisy-Saint-Pierre : le point sur la participation Il y a six ans, le premier round de la municipale à Béthisy-Saint-Pierre avait été marqué par une abstention de 54,45 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 45,55 %), beaucoup d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 30,19 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 49,86 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 36,71 %, loin des 58,59 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une ville assez abstentionniste. Pour cette élection municipale, cette particularité à Béthisy-Saint-Pierre sera en conséquence essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Béthisy-Saint-Pierre ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) en tête du peloton avec 50,44% au premier tour, devant Bertrand Brassens (Union de la gauche) avec 20,71%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Frédéric Pierre Vos culminant à 59,67% des suffrages exprimés dans la localité. Les Européennes précédemment à Béthisy-Saint-Pierre avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (49,19%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,15% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Les électeurs de Béthisy-Saint-Pierre avaient résolument opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Béthisy-Saint-Pierre voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 37,92% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,97%. Lors de la finale de l'élection à Béthisy-Saint-Pierre, les électeurs accordaient 58,08% pour Marine Le Pen, contre 41,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Béthisy-Saint-Pierre accordaient leurs suffrages à Myriam Lamzoudi (RN) avec 33,41% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pierre Vatin (Les Républicains) en première position avec 52,31% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Béthisy-Saint-Pierre un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Béthisy-Saint-Pierre À Béthisy-Saint-Pierre, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 795 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 706 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 48,20 % en 2024 (contre environ 26,66 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 16 850 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 598 000 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,36 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la liste "Bethisy Avenir" à la municipale de 2020 à Béthisy-Saint-Pierre Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Béthisy-Saint-Pierre se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Jean-Marie Lavoisier a devancé tous ses adversaires en récoltant 404 suffrages (41,22%). À sa poursuite, Jean-Luc Bachelart a rassemblé 32,24% des suffrages. Un différentiel important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Jean-Marie Lavoisier l'a finalement emporté avec 45,26% des votes, face à Jean-Luc Bachelart qui a obtenu 353 électeurs (34,81%) et Stéphanie Weinmann avec 202 électeurs inscrits (19,92%). La prime au premier s'est amplifiée, menant à une victoire sans bavure et irréfutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., ajoutant 55 voix supplémentaires entre les deux tours.