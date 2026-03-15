Résultat municipale 2026 à Béthisy-Saint-Pierre (60320) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Béthisy-Saint-Pierre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Béthisy-Saint-Pierre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthisy-Saint-Pierre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc BACHELART
Jean-Luc BACHELART Une équipe pour Béthisy-Saint-Pierre 		491 40,15%
Jean-Marie LAVOISIER
Jean-Marie LAVOISIER Béthisy avenir 		398 32,54%
Karine JOSSELIN
Karine JOSSELIN BETHISY SAINT PIERRE AU COEUR 		332 27,15%
Participation au scrutin Béthisy-Saint-Pierre
Taux de participation 57,86%
Taux d'abstention 42,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 255

Source : ministère de l’Intérieur

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