Résultat municipale 2026 à Bethoncourt (25200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bethoncourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bethoncourt, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bethoncourt [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Matthieu GUINEBERT (22 élus) BETHONCOURT EN COMMUN
|752
|53,00%
|
|Jean ANDRÉ (7 élus) PARTAGEONS NOTRE AVENIR
|667
|47,00%
|
|Participation au scrutin
|Bethoncourt
|Taux de participation
|47,18%
|Taux d'abstention
|52,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|1 474
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bethoncourt - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean ANDRÉ (Ballotage) PARTAGEONS NOTRE AVENIR
|513
|38,95%
|Philippe MAURO (Ballotage) BETHONCOURT, C'EST VOUS, C'EST NOUS
|406
|30,83%
|Matthieu GUINEBERT (Ballotage) BETHONCOURT EN COMMUN
|398
|30,22%
|Participation au scrutin
|Bethoncourt
|Taux de participation
|44,14%
|Taux d'abstention
|55,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Nombre de votants
|1 379
Election municipale 2026 à Bethoncourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bethoncourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bethoncourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Bethoncourt
18:37 - Les surprises de l'année de la dissolution à Bethoncourt
Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Bethoncourt avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,01% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bethoncourt avaient ensuite placé en tête Virginie Dayet (Union de la gauche) avec 46,15% au premier tour, devant Matthieu Bloch (Union de l'extrême droite) avec 32,62%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Nicolas Pacquot (Majorité présidentielle), avec 63,81%. La situation politique de Bethoncourt a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un territoire très porté vers la gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Le résultat de la liste "Bethoncourt - Osons !" à l'élection municipale de 2020 à Bethoncourt
Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Bethoncourt ? Au soir du premier scrutin, Jean André (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 546 soutiens (51,36%). Dans la position du principal opposant, Philippe Mauro (Divers gauche) a obtenu 48,63% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Bethoncourt, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Bethoncourt pour le 2e tour ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé toutes les candidatures pour ce second tour cette semaine, les électeurs sont donc appelés à départager Matthieu Guinebert et Jean André pour le match retour ce dimanche. À noter que Philippe Mauro, qui pouvait se maintenir grâce à son score du premier tour, est absent. L'heure de fermeture des 4 bureaux de vote de Bethoncourt a été fixée à 18 heures.
11:59 - Un premier constat à Bethoncourt avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Bethoncourt ont vu Jean André (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 38,95 % des suffrages exprimés. À sa suite, Philippe Mauro (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 30,83 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La pole position, déjà obtenue en 2020, a été maintenue pour Jean André, mais il a chuté lourdement, abandonnant 12 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 30,22 %, Matthieu Guinebert, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Bethoncourt, le vote a vu 44,14 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Villes voisines de Bethoncourt
- Bethoncourt (25200)
- Ecole primaire à Bethoncourt
- Maternités à Bethoncourt
- Crèches et garderies à Bethoncourt
- Classement des collèges à Bethoncourt
- Salaires à Bethoncourt
- Impôts à Bethoncourt
- Dette et budget de Bethoncourt
- Climat et historique météo de Bethoncourt
- Accidents à Bethoncourt
- Délinquance à Bethoncourt
- Inondations à Bethoncourt
- Nombre de médecins à Bethoncourt
- Pollution à Bethoncourt
- Entreprises à Bethoncourt
- Prix immobilier à Bethoncourt