Résultat municipale 2026 à Bethoncourt (25200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bethoncourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bethoncourt, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bethoncourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu GUINEBERT
Matthieu GUINEBERT (22 élus) BETHONCOURT EN COMMUN 		752 53,00%
  • Matthieu GUINEBERT
  • Nacera BOUKTIR
  • Romain MIDOL
  • Halima TOUB
  • Benjamin CERUTTI SALVADOR
  • Odile JOANNES
  • Jalal DOUKKAR
  • Khadija EL MAKRINI
  • Judicaël GHEIDENE
  • Sandrine DELHAUTAL
  • Nordine EL MIR
  • Josette MICHAUD
  • Mazlum ABAY
  • Joelle BERTHEL
  • Jamal HAJJI-KASSOUANE
  • Martine LIGLIOZZOLO
  • Christian COROUGE
  • Christine SKOWRONEK
  • Raymond HERNANDEZ
  • Josette ADAMI
  • José LOPEZ
  • Maud SIMON
Jean ANDRÉ
Jean ANDRÉ (7 élus) PARTAGEONS NOTRE AVENIR 		667 47,00%
  • Jean ANDRÉ
  • Marie Antoinette AUBRY
  • Yvan VACHET
  • Martine BOLMONT
  • Abdelhamed BOUNAZOU
  • Myriam AVCI
  • Musa CIFCI
Participation au scrutin Bethoncourt
Taux de participation 47,18%
Taux d'abstention 52,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 1 474

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bethoncourt - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean ANDRÉ
Jean ANDRÉ (Ballotage) PARTAGEONS NOTRE AVENIR 		513 38,95%
Philippe MAURO
Philippe MAURO (Ballotage) BETHONCOURT, C'EST VOUS, C'EST NOUS 		406 30,83%
Matthieu GUINEBERT
Matthieu GUINEBERT (Ballotage) BETHONCOURT EN COMMUN 		398 30,22%
Participation au scrutin Bethoncourt
Taux de participation 44,14%
Taux d'abstention 55,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 1 379

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