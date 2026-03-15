Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthune : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthune [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Béthune sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Béthune.
L'actu des élections municipales 2026 à Béthune
12:07 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Béthune
Les 20 bureaux de vote de la commune de Béthune sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Béthune de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Béthune est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Béthune
|Tête de listeListe
|
Brigitte Helle
Liste Les Ecologistes
BÉTHUNE VERTE ET HUMAINE
|
|
Virginie Capelle
Liste divers gauche
Mieux, autrement, ensemble pour Béthune
|
|
Olivier Gacquerre
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
PROCHE DE VOUS, FORTS ENSEMBLE
|
|
Alexandre Maeseele
Liste du Rassemblement National
UN MEILLEUR AVENIR POUR BÉTHUNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Gacquerre (30 élus) Continuons ensemble !
|4 122
|62,46%
|
|Stéphane Saint-Andre (2 élus) Béthune, décidons notre avenir
|927
|14,04%
|
|Nathalie Delbart (1 élu) Les béthunois avant tout !
|637
|9,65%
|
|Alexandre Maeseele (1 élu) Tous rassemblés pour béthune
|463
|7,01%
|
|Brigitte Helle (1 élu) Alternative éco-citoyenne
|450
|6,81%
|
|Participation au scrutin
|Béthune
|Taux de participation
|39,12%
|Taux d'abstention
|60,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 797
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Gacquerre (24 élus) Ensemble, pour vous !
|3 658
|33,60%
|
|Stéphane Saint-Andre (5 élus) Bethune, une ville a vivre, une ville humaine
|3 093
|28,41%
|
|Jacques Mellick (5 élus) Bethune forte et unie
|3 058
|28,09%
|
|Ludovic Pajot (1 élu) Bethune bleu marine
|1 077
|9,89%
|
|Participation au scrutin
|Béthune
|Taux de participation
|63,02%
|Taux d'abstention
|36,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|11 162
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Mellick Bethune forte et unie
|2 376
|22,57%
|Stéphane Saint-Andre Béthune, une ville à vivre
|2 170
|20,62%
|Olivier Gacquerre Olivier gacquerre et béthune, notre ville, pour vous!
|1 919
|18,23%
|Pierre-Emmanuel Gibson Ensemble construisons l'avenir de bethune
|1 614
|15,33%
|Ludovic Pajot Bethune bleu marine
|1 292
|12,27%
|Daniel Boys Béthune, ville humaine
|986
|9,36%
|Jean-Pierre Chruszez Atout bethune
|166
|1,57%
|Participation au scrutin
|Béthune
|Taux de participation
|61,09%
|Taux d'abstention
|38,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,75%
|Nombre de votants
|10 821
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