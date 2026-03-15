Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthune : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Béthune

Tête de listeListe
Brigitte Helle
Brigitte Helle Liste Les Ecologistes
BÉTHUNE VERTE ET HUMAINE
  • Brigitte Helle
  • Vincent Lesparre
  • Michèle Wery-Dumont
  • Philippe Dantec
  • Marion Helle
  • Jean-Marc Dendievel
  • Françoise Penault-Griboval
  • Jean-Michel Caron
  • Dominique Dupuy
  • David Babic
  • Mireille Cappelle
  • David Linselle
  • Dorothée Parent
  • Matthieu Choquet
  • Marianne Guyot
  • Bertrand Helle
  • Léocadie Legrand
  • Yves Kimmerlin
  • Françoise Silvestri
  • Pierre René Legrand
  • Pauline Mateo
  • Julien Lespagnol
  • Andréa Janquin
  • Christian Pierens
  • Corinne Olivier
  • François Janquin
  • Marie José Pouille
  • Jean-Pierre Griboval
  • Estelle Thery
  • Sébastien Verne
  • Chafika Djelal
  • Maël Kimmerlin
  • Sandrine Laurent
  • Alain Alpern
  • Josette Sarrazin
Virginie Capelle
Virginie Capelle Liste divers gauche
Mieux, autrement, ensemble pour Béthune
  • Virginie Capelle
  • Jules Dernis
  • Caroline Terrien
  • Léo Grevet
  • Céline Bascop
  • Emmanuel Landrieux
  • Cathy Saveste
  • Frédéric Yeyi
  • Pauline Schwartz
  • David Duchadeau
  • Monique Delmotte
  • Jean-Michel Czerniak
  • Camille Vasseur
  • Jérôme Chavatte
  • Brigitte Fortin
  • Cédrick Thorel
  • Julie Fernandez
  • Flavien Dernis
  • Justine Clavel
  • Ezekiel Druart Vercouter
  • Céline Sablon
  • Bruno Nocerino
  • Angélique Sapolin
  • Henri Tobo
  • Anne Walczak
  • Alexandre Bascop
  • Renée Josien
  • Dominique Guérout
  • Marie-Thérèse Maerten
  • Jules Cousin
  • Véronique Lagleize
  • Philippe Vezinaud
  • Sarah Fouret
  • Bruno Thorel
  • Catherine Vasseur
Olivier Gacquerre
Olivier Gacquerre Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
PROCHE DE VOUS, FORTS ENSEMBLE
  • Olivier Gacquerre
  • Annie Boulart
  • Pierre-Emmanuel Gibson
  • Ginette Loiseau
  • Alain-Eric Dubart
  • Delphine Tavernier
  • Hakim Elazouzi
  • Maryse Bertoux
  • Pierre Kwartnik
  • Fatimata Dia
  • Jean Pascal Scalone
  • Marie-Odile Hoinville Duweltz
  • Patrick Perrin
  • Mélinda Chochoi
  • Olivier Decanter
  • Béatrice Berroyer
  • Gaëtan Clerbout
  • Elisabeth Thoré
  • Francis Cordonnier
  • Gwendoline Robillard
  • Christian Bothorel
  • Catherine Gottrand
  • Christophe Doualle
  • Camille Senechal
  • Corentin Brige
  • Nathalie Pons
  • Jérémy Bentivegna
  • Manon Bloemen
  • Quentin Hanique
  • Sylvie Gaucher
  • Laurent Nowicki
  • Marie-José Beasse
  • Christophe Leclercq
  • Maeva Debomy
  • Cyril Gossart
  • Evelyne Lamaille
  • Didier Michaud
Alexandre Maeseele
Alexandre Maeseele Liste du Rassemblement National
UN MEILLEUR AVENIR POUR BÉTHUNE
  • Alexandre Maeseele
  • Caroline Parmentier
  • David Garel
  • Sylvie Petitpas
  • Olivier Petit
  • Marie-Ange Bouton
  • Yves Szambelan
  • Françoise Laine
  • Eric Castelain
  • Martine Lacompte
  • Philippe Queste
  • Anne Delassus
  • Grégory Vivard
  • Patricia Thellier
  • Fabien Demarque
  • Sylvie Vandenbussche
  • Michel Amoussou
  • Laëtitia Dufour
  • Vincent Sauvage
  • Sidonie Verdure
  • Julien Minche
  • Mathilde Verbecq
  • Luc Goessens
  • Sandrine Delassus
  • Tanguy Timmerman
  • Corinne Deruy
  • Olivier Marin
  • Lysiane Wattiaux
  • Bruno Thery
  • Emeline Givet
  • Richard Augnet
  • Séverine Flament
  • Quentin Boutillers
  • Cathy Leclerc
  • Philippe Laine
  • Zulma Arous
  • Roland Leufrançois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Gacquerre
Olivier Gacquerre (30 élus) Continuons ensemble ! 		4 122 62,46%
  • Olivier Gacquerre
  • Annie Boulart
  • Pierre-Emmanuel Gibson
  • Ginette Loiseau
  • Bertrand Barre
  • Amel Gacquerre Dahou
  • Hakim Elazouzi
  • Maryse Bertoux
  • Francis Cordonnier
  • Alice Caron Morival
  • Patrick Perrin
  • Jacqueline Imbert
  • Corentin Brige
  • Béatrice Berroyer
  • Jean Scalone
  • Mélinda Chochoi
  • Zoran Jevtovic
  • Marie-Jeanne Breuvart Petitpas
  • Frédéric Daems
  • Josette Philis
  • Hervé Solheid
  • Catherine Harfaux Haelewyn
  • Pierre Kwartnik
  • Hélène Sam
  • Antony Cauet
  • Ingrid Beignier
  • Christophe Doualle
  • Sonia Soler
  • Didier Messiant
  • Martine Descamps
Stéphane Saint-Andre
Stéphane Saint-Andre (2 élus) Béthune, décidons notre avenir 		927 14,04%
  • Stéphane Saint-Andre
  • Virginie Capelle
Nathalie Delbart
Nathalie Delbart (1 élu) Les béthunois avant tout ! 		637 9,65%
  • Nathalie Delbart
Alexandre Maeseele
Alexandre Maeseele (1 élu) Tous rassemblés pour béthune 		463 7,01%
  • Alexandre Maeseele
Brigitte Helle
Brigitte Helle (1 élu) Alternative éco-citoyenne 		450 6,81%
  • Brigitte Helle
Participation au scrutin Béthune
Taux de participation 39,12%
Taux d'abstention 60,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 797

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Gacquerre
Olivier Gacquerre (24 élus) Ensemble, pour vous ! 		3 658 33,60%
  • Olivier Gacquerre
  • Annie Masse Boury
  • Pierre-Emmanuel Gibson
  • Carole Marien
  • Hakim Elazouzi
  • Jacqueline Imbert
  • Alain Michaux
  • Marguerite Deprez Audebert
  • René Martin
  • Maryse Bertoux
  • Frédéric Daens
  • Dorothée Callet-Delerue
  • Francis Cordonnier
  • Chrystel Caux
  • Jérôme Cayet
  • Béatrice Berroyer
  • Fabrice Lefrancq
  • Ginette Loiseau
  • Henri Debliquis
  • Amel Dahou Gacquerre
  • Patrick Perrin
  • Evelyne Brassart
  • Jean Pascal Scalone
  • Odile Mortier
Stéphane Saint-Andre
Stéphane Saint-Andre (5 élus) Bethune, une ville a vivre, une ville humaine 		3 093 28,41%
  • Stéphane Saint-Andre
  • Catherine Duquenne
  • Daniel Boys
  • Nathalie Jakobczyk
  • Joël Caron
Jacques Mellick
Jacques Mellick (5 élus) Bethune forte et unie 		3 058 28,09%
  • Jacques Mellick
  • Jocelyne Balavoine
  • Michel Francois
  • Isabelle Guilleman
  • Jean Marc Dendievel
Ludovic Pajot
Ludovic Pajot (1 élu) Bethune bleu marine 		1 077 9,89%
  • Ludovic Pajot
Participation au scrutin Béthune
Taux de participation 63,02%
Taux d'abstention 36,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Nombre de votants 11 162

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Mellick
Jacques Mellick Bethune forte et unie 		2 376 22,57%
Stéphane Saint-Andre
Stéphane Saint-Andre Béthune, une ville à vivre 		2 170 20,62%
Olivier Gacquerre
Olivier Gacquerre Olivier gacquerre et béthune, notre ville, pour vous! 		1 919 18,23%
Pierre-Emmanuel Gibson
Pierre-Emmanuel Gibson Ensemble construisons l'avenir de bethune 		1 614 15,33%
Ludovic Pajot
Ludovic Pajot Bethune bleu marine 		1 292 12,27%
Daniel Boys
Daniel Boys Béthune, ville humaine 		986 9,36%
Jean-Pierre Chruszez
Jean-Pierre Chruszez Atout bethune 		166 1,57%
Participation au scrutin Béthune
Taux de participation 61,09%
Taux d'abstention 38,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Nombre de votants 10 821

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