Résultat municipale 2026 à Béthune (62400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Béthune a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Béthune, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Béthune [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GACQUERRE
Olivier GACQUERRE (30 élus) PROCHE DE VOUS, FORTS ENSEMBLE 		6 237 65,07%
  • Olivier GACQUERRE
  • Annie BOULART
  • Pierre-Emmanuel GIBSON
  • Ginette LOISEAU
  • Alain-Eric DUBART
  • Delphine TAVERNIER
  • Hakim ELAZOUZI
  • Maryse BERTOUX
  • Pierre KWARTNIK
  • Fatimata DIA
  • Jean Pascal SCALONE
  • Marie-Odile HOINVILLE DUWELTZ
  • Patrick PERRIN
  • Mélinda CHOCHOI
  • Olivier DECANTER
  • Béatrice BERROYER
  • Gaëtan CLERBOUT
  • Elisabeth THORÉ
  • Francis CORDONNIER
  • Gwendoline ROBILLARD
  • Christian BOTHOREL
  • Catherine GOTTRAND
  • Christophe DOUALLE
  • Camille SENECHAL
  • Corentin BRIGE
  • Nathalie PONS
  • Jérémy BENTIVEGNA
  • Manon BLOEMEN
  • Quentin HANIQUE
  • Sylvie GAUCHER
Alexandre MAESEELE
Alexandre MAESEELE (4 élus) UN MEILLEUR AVENIR POUR BÉTHUNE 		2 350 24,52%
  • Alexandre MAESEELE
  • Caroline PARMENTIER
  • David GAREL
  • Sylvie PETITPAS
Virginie CAPELLE
Virginie CAPELLE (1 élu) Mieux, autrement, ensemble pour Béthune 		595 6,21%
  • Virginie CAPELLE
Brigitte HELLE
Brigitte HELLE BÉTHUNE VERTE ET HUMAINE 		403 4,20%
Participation au scrutin Béthune
Taux de participation 55,14%
Taux d'abstention 44,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 9 751

Source : ministère de l’Intérieur

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