En direct

19:21 - Béthune : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Béthune, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec une densité de population de 2679 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 18,22%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (65,05%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 10314 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,31%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (12,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,55% à Béthune, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Où en est le RN à Béthune aux municipales ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des municipales à Béthune en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 32,40% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,57% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 22,25% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 47,04% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 39,63% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 41,92% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 49,40% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Béthune Pour rappel, la participation atteignait 39,12 % à Béthune lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus faisait hésiter le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 66,57 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 45,79 % des électeurs (soit environ 7 894 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 58,77 %, bien au-delà des 43,57 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée. En ce jour d'élection municipale 2026 à Béthune, cette contingence sera en conséquence très observée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Béthune Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (39,63%). Caroline Parmentier (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Béthune après la dissolution de l'Assemblée avec 41,92%. Hakim Elazouzi (Union des Démocrates et Indépendants) échouait à la deuxième place avec 20,83%. Au second tour, c'est en revanche Hadrien Coisne (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 50,60% des suffrages exprimés.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Béthune il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Béthune soutenaient en priorité Caroline Parmentier (RN) avec 22,25% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,96% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Béthune quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 26,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,57% pour Marine Le Pen, contre 49,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Béthune s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité à Béthune au cours des dernières années ? À Béthune, où la fiscalité locale est restée stable entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,89 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 685 400 euros la même année, contre 6 670 770 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Béthune atteint désormais près de 60,33 % en 2024 (contre 38,07 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Béthune a représenté 1 239 euros en 2024 (contre 1 216 € en 2020).

11:59 - Olivier Gacquerre vainqueur des dernières élections à Béthune À l'occasion des élections municipales de 2020 à Béthune, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour, Olivier Gacquerre (Union des Démocrates et Indépendants) a décroché la tête du classement en obtenant 4 122 suffrages (62,46%). À ses trousses, Stéphane Saint-Andre (Divers gauche) a capté 14,04% des votes. Cette victoire sans appel a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Béthune, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité aussi écrasante constituera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.