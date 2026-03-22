Résultat municipale 2026 à Bettembos (80290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bettembos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bettembos, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bettembos [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Céline COULON (6 élus) BIEN VIVRE A BETTEMBOS
|36
|50,70%
|
|Cécile PREVOT (1 élu) Bien vivre ensemble à BETTEMBOS
|35
|49,30%
|
|Participation au scrutin
|Bettembos
|Taux de participation
|89,02%
|Taux d'abstention
|10,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|73
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bettembos - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Céline COULON (Ballotage) BIEN VIVRE A BETTEMBOS
|27
|40,30%
|Cécile PREVOT (Ballotage) Bien vivre ensemble à BETTEMBOS
|22
|32,84%
|Francis GUILBERT (Ballotage) POUR NOTRE VILLAGE
|18
|26,87%
|Participation au scrutin
|Bettembos
|Taux de participation
|86,59%
|Taux d'abstention
|13,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|71
Election municipale 2026 à Bettembos [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bettembos sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bettembos.
L'actu des élections municipales 2026 à Bettembos
18:35 - Comment Bettembos a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Bettembos s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (46,30%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bettembos avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) avec 66,67% au premier tour, devant Vincent Jacques (Les Républicains) avec 11,67%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Philippe Tanguy culminant à 69,64% des votes sur place.
15:57 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Bettembos
À Bettembos, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes. 7 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Thierry Cabos a réuni le plus de bulletins avec 92,00% des soutiens. En deuxième position, Jean-Paul Bibaut a recueilli 44 votes (88,00%). Le trio de tête a été complété par Arnaud Grare, réunissant 44 bulletins (88,00%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Bettembos, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si particulier. Il faut toutefois souligner que le mode de scrutin individuel n'est plus applicable dans le pays.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Bettembos pour le 2e tour ?
Sont officiellement qualifiés pour ce second passage dans les bureaux de vote ce dimanche : la liste menée par Cécile Prevot (DIV) et la liste menée par Céline Coulon (DIV), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine les candidatures officielles au second tour. Il faut souligner le retrait de Francis Guilbert, qui pouvait pourtant rester dans la course après un score initial qualificatif. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Bettembos a été défini à 18 heures.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale à Bettembos la semaine dernière ?
Céline Coulon a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Bettembos il y a une semaine, avec 40,30 % des voix. À sa suite, Cécile Prevot a obtenu la seconde place avec 32,84 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 26,87 %, Francis Guilbert pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Bettembos, le rendez-vous électoral a mobilisé 86,59 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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