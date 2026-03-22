Résultat municipale 2026 à Bettembos (80290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bettembos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bettembos, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bettembos [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Céline COULON
Céline COULON (6 élus) BIEN VIVRE A BETTEMBOS 		36 50,70%
  • Céline COULON
  • Gilles GUILHEM
  • Annick LAPIE
  • Quentin ADAIRE
  • Dorothee ROBILLARD
  • Arnaud DELCOURT
Cécile PREVOT
Cécile PREVOT (1 élu) Bien vivre ensemble à BETTEMBOS 		35 49,30%
  • Cécile PREVOT
Participation au scrutin Bettembos
Taux de participation 89,02%
Taux d'abstention 10,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 73

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bettembos - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Céline COULON
Céline COULON (Ballotage) BIEN VIVRE A BETTEMBOS 		27 40,30%
Cécile PREVOT
Cécile PREVOT (Ballotage) Bien vivre ensemble à BETTEMBOS 		22 32,84%
Francis GUILBERT
Francis GUILBERT (Ballotage) POUR NOTRE VILLAGE 		18 26,87%
Participation au scrutin Bettembos
Taux de participation 86,59%
Taux d'abstention 13,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 71

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