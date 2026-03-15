Résultat de l'élection municipale 2026 à Betton : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Betton [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Betton sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Betton.
L'actu des élections municipales 2026 à Betton
13:46 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Betton
Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Betton entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,49 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 88 000 euros. Un produit qui est loin des quelque 2,70277 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Betton est passé à un peu moins de 43,71 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Betton a atteint environ 901 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 767 € relevés en 2020.
11:59 - Municipales 2020 : la liste "Betton Ensemble" majoritaire à Betton
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Betton ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Laurence Besserve (Parti socialiste) a pris la première place avec 66,00% des soutiens. Derrière, Thierry Anneix (Divers gauche) a rassemblé 1 292 bulletins valides (33,99%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Betton, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales à Betton : horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Betton sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Les municipales 2026 doivent permettre aux votants de Betton de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Betton
|Tête de listeListe
|
François Brochain
Liste d'union à gauche
BETTON, pour vous, avec vous
|
|
Alain Bidault
Liste divers gauche
Betton Écologiste et Sociale
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence Besserve (28 élus) Betton ensemble
|2 509
|66,00%
|
|Thierry Anneix (5 élus) Betton responsable et solidaire
|1 292
|33,99%
|
|Participation au scrutin
|Betton
|Taux de participation
|43,19%
|Taux d'abstention
|56,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 981
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Gautier (28 élus) Vivre à betton ensemble
|3 268
|67,13%
|
|Patrick Deshayes (3 élus) Unis dans l'action pour les bettonnais
|962
|19,76%
|
|Joël Meyer (2 élus) Betton alternative
|638
|13,10%
|
|Participation au scrutin
|Betton
|Taux de participation
|61,55%
|Taux d'abstention
|38,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,13%
|Nombre de votants
|5 131
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