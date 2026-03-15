Résultat de l'élection municipale 2026 à Betton : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Betton

Tête de listeListe
François Brochain
François Brochain Liste d'union à gauche
BETTON, pour vous, avec vous
  • François Brochain
  • Virginie Frabot
  • Amine Amar
  • Soazig Rouillard
  • Frédéric Mignon
  • Karine Lepinoit-Lefrêne
  • Gilles Josselin
  • Soizic Laboux Morin
  • Olivier Le Moign
  • Sarah Cherif
  • Theo Felix
  • Sylvaine Hillion
  • Eric Piret
  • Charline Cacheux
  • Antoine Gorce
  • Céline Dubost
  • Jean-Yves Loury
  • Michèle Delassue
  • Hervé Kérivel
  • Frédérique Cabedoce
  • Pierre Navellou
  • Nathalie Raoult
  • Tiaray Toto-Zarasoa
  • Cécile Morin Sauvée
  • Patrick Doudard
  • Nathalie Rousselot
  • Eric Delpy
  • Amélie Dewas
  • Christian Poustynnikoff
  • Célia Héry
  • Thierry Lorgeré
  • Lénaïc Stephan
  • Guillaume Boudry
Alain Bidault
Alain Bidault Liste divers gauche
Betton Écologiste et Sociale
  • Alain Bidault
  • Magali Paraire
  • Nicolas Jaouen
  • Stéphanie Lapie
  • Philippe Cornichet
  • Rachel Coutant
  • Yoann Lemarinel
  • Brigitte Mary
  • Yannick Labrot
  • Rozenn Fravalo
  • Erwan Sauvaget
  • Emmanuelle Bonnefoy
  • Hugues Christian Olimboe
  • Nadège Lucas
  • Loïc Alliaume
  • Blanche Lecornu
  • Nicolas Delevallée
  • Noémie Keck
  • Bertrand Desprets
  • Elisa Audren
  • Louis Marcel Giovanni Lebon
  • Eucheria Ugochukwu
  • Philippe Couzelin
  • Lucile Robbes
  • Thierry Anneix
  • Béatrice Tancray
  • René Piel
  • Alison Rafron
  • Jacques Chauvel
  • Sandrine Louessard
  • Steve Houee
  • Virginie Lesacher
  • François Cornillon
  • Martine Tomasi
  • Phiippe Riou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence Besserve
Laurence Besserve (28 élus) Betton ensemble 		2 509 66,00%
  • Laurence Besserve
  • François Brochain
  • Sabine Rouanet
  • Thierry Fauchoux
  • Karine Lepinoit-Lefrêne
  • Bruno Rohon
  • Alice Landais
  • Frederic Mignon
  • Marianne Paboeuf
  • Morvan Le Gentil
  • Viviane Aït Taleb
  • Jean-Yves Loury
  • Nathalie Logeais-Piel
  • Loïc Alliaume
  • Soizic Laboux Morin
  • Quentin Jagorel
  • Béatrice Tancray
  • Jean-Luc Vauléon
  • Nadège Lucas
  • Ronan Treguer
  • Leïla Farouj
  • Erwan Sauvaget
  • Martine Tomasi
  • Gireg Le Bris
  • Sabine Touzeau
  • Nicolas Jaouen
  • Séverine Macé
  • Timothée Pham
Thierry Anneix
Thierry Anneix (5 élus) Betton responsable et solidaire 		1 292 33,99%
  • Thierry Anneix
  • Cilla Goyat
  • René Piel
  • Nathalie Rousselot
  • Alain Bidault
Participation au scrutin Betton
Taux de participation 43,19%
Taux d'abstention 56,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 981

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Gautier
Michel Gautier (28 élus) Vivre à betton ensemble 		3 268 67,13%
  • Michel Gautier
  • Laurence Besserve
  • Frédéric Tirot
  • Corinne Piron
  • Cyrille Brolon
  • Marie-Pierre Legendre
  • Morvan Le Gentil
  • Martine Doudard
  • François Brochain
  • Laurence Tymen
  • Albert Moisan
  • Sarah Cherif
  • René Piel
  • Gaëlle Grosset-Proulhac
  • Bruno Rohon
  • Sabine Rouanet
  • Thierry Anneix
  • Nathalie Logeais-Piel
  • Christophe Danlos
  • Dominique Fargeaud-Escofier
  • Guillaume Pichoff
  • Béatrice Tancray
  • Jean-Luc Vauléon
  • Christelle Le Guellec
  • Loïc Alliaume
  • Nadège Lucas
  • Jacques Renault
  • Leila Farouj
Patrick Deshayes
Patrick Deshayes (3 élus) Unis dans l'action pour les bettonnais 		962 19,76%
  • Patrick Deshayes
  • Christine Coudrais
  • Richard Corbeille
Joël Meyer
Joël Meyer (2 élus) Betton alternative 		638 13,10%
  • Joël Meyer
  • Dominique Constantin
Participation au scrutin Betton
Taux de participation 61,55%
Taux d'abstention 38,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,13%
Nombre de votants 5 131

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