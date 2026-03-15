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19:21 - Betton : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Betton émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 30,86% de cadres pour 12 775 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 867 entreprises, Betton offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,95% des résidents sont des enfants, et 27,50% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 384 personnes (3,01%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 794,66 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Betton incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Municipales 2026 à Betton : le RN ne séduit pas Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Betton il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 9,83% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 19,08% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 7,10% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Betton comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 14,17% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 15,78% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 14,61% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Betton La participation s'élevait à 43,19 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Betton, un score dans la norme alors que nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 7 744 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,70 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 63,67 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 78,66 % au premier tour, contre 58,74 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée. La participation des électeurs de Betton constituera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour cette municipale 2026.

15:59 - Betton : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le panorama politique de Betton a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre plutôt de gauche. Les Européennes du printemps 2024 à Betton avaient en effet vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (26,36%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 19,74% des voix. Tristan Lahais (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Betton après la dissolution avec 42,02%. Laurence Maillart-Méhaignerie (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 34,91%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Tristan Lahais culminant à 46,04% des votes localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Betton était complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Betton accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,62%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 24,03%. Lors de la finale de l'élection à Betton, les électeurs accordaient 80,92% pour Emmanuel Macron, contre 19,08% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Betton soutenaient en priorité Tristan Lahais (Nupes) avec 41,65% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurence Maillart-Méhaignerie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,22%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Betton se positionne comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Betton Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Betton entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,49 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 88 000 euros. Un produit qui est loin des quelque 2,70277 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Betton est passé à un peu moins de 43,71 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Betton a atteint environ 901 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 767 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Betton Ensemble" majoritaire à Betton Les résultats des municipales il y a 6 ans à Betton ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Laurence Besserve (Parti socialiste) a pris la première place avec 66,00% des soutiens. Derrière, Thierry Anneix (Divers gauche) a rassemblé 1 292 bulletins valides (33,99%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Betton, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.