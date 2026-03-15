Résultat municipale 2026 à Betton (35830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Betton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Betton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Betton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François BROCHAIN
François BROCHAIN (28 élus) BETTON, pour vous, avec vous 		3 232 64,96%
  • François BROCHAIN
  • Virginie FRABOT
  • Amine AMAR
  • Soazig ROUILLARD
  • Frédéric MIGNON
  • Karine LEPINOIT-LEFRÊNE
  • Gilles JOSSELIN
  • Soizic LABOUX MORIN
  • Olivier LE MOIGN
  • Sarah CHERIF
  • Theo FELIX
  • Sylvaine HILLION
  • Eric PIRET
  • Charline CACHEUX
  • Antoine GORCE
  • Céline DUBOST
  • Jean-Yves LOURY
  • Michèle DELASSUE
  • Hervé KÉRIVEL
  • Frédérique CABEDOCE
  • Pierre NAVELLOU
  • Nathalie RAOULT
  • Tiaray TOTO-ZARASOA
  • Cécile MORIN SAUVÉE
  • Patrick DOUDARD
  • Nathalie ROUSSELOT
  • Eric DELPY
  • Amélie DEWAS
Alain BIDAULT
Alain BIDAULT (5 élus) Betton Écologiste et Sociale 		1 743 35,04%
  • Alain BIDAULT
  • Magali PARAIRE
  • Nicolas JAOUEN
  • Stéphanie LAPIE
  • Philippe CORNICHET
Participation au scrutin Betton
Taux de participation 55,63%
Taux d'abstention 44,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Nombre de votants 5 455

Source : ministère de l’Intérieur

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