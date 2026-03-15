Résultat municipale 2026 à Beuvraignes (80700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beuvraignes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beuvraignes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beuvraignes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard DUPUIS
Bernard DUPUIS (12 élus) UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		245 55,30%
  • Bernard DUPUIS
  • Nadine BONARD
  • Bertrand GRUSON
  • Martine DUTRIAUX
  • Pascal BEUDAERT
  • Christel DUQUESNE
  • Pascal DUTRIAUX
  • Charlène PATRAT
  • Fabrice NAMUR
  • Sophie CRAPPIER
  • Julien BEAUDOUIN
  • Isabelle CARPENTIER
Arnaud PETITCOLLIN
Arnaud PETITCOLLIN (3 élus) Ensemble, construisons l'avenir de Beuvraignes 		198 44,70%
  • Arnaud PETITCOLLIN
  • Maryline TYMEZYSZYN
  • Jean-Michel ZEBZDA
Participation au scrutin Beuvraignes
Taux de participation 76,21%
Taux d'abstention 23,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 458

Source : ministère de l’Intérieur

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