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19:20 - Analyse démographique des élections municipales à Beuvraignes Quel portrait faire de Beuvraignes, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 394 logements pour 880 habitants, la densité de la commune est de 61 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 23 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 484 foyers fiscaux. Dans le bourg, 20,91% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,89% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 690,16 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Beuvraignes incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Beuvraignes Le RN n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Beuvraignes en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 47,71% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 70,09% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 42,44% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 69,72% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 61,02% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 65,80% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Yaël Menache.

16:58 - Beuvraignes : 69,37 % de votants aux dernières municipales Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Beuvraignes, l'abstention frappait 30,63 % du corps électoral (une participation locale remarquable), l'épidémie de coronavirus ayant jeté une ombre sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 21,11 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 58,56 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,32 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,74 %. Cette photographie des urnes depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. Cette particularité à Beuvraignes sera en conséquence un véritable pivot de cette élection municipale.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Beuvraignes Lors des européennes, le résultat à Beuvraignes s'était forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (61,02%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (8,95%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (5,75%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Beuvraignes avaient ensuite placé en tête Yaël Menache (Rassemblement National) avec 65,80% au premier tour, devant Loïc Folleat (Ensemble !) avec 16,58%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Beuvraignes ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Beuvraignes tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 47,71% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,70%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,09% pour Marine Le Pen, contre 29,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Beuvraignes accordaient leurs suffrages à Yael Menache (RN) avec 42,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yael Menache virant de nouveau en tête avec 69,72% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Beuvraignes une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - À Beuvraignes, une fiscalité stable qui aura un impact sur le résultat du vote À Beuvraignes, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne payée par ménage imposable a atteint 645 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 703 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 45,64 % en 2024 (contre environ 20,10 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 9 500 euros en 2024. Un montant loin des 183 700 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 30,10 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Beuvraignes L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Beuvraignes s'avère très instructive. Notons que les votants avaient la possibilité de sélectionner plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste. Dès le premier tour, 13 candidats ont été élus. Lors de la première manche électorale, Fabrice Namur a pris la première place avec 263 voix (66,58%), devant Bernard Dupuis qui a capté 257 voix (65,06%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 18 participants. Lors de ce second tour, Marie Lematte a recueilli 48,42% des votes, devant Sébastien Julliard avec 117 électeurs (46,06%) et Monique Fanchon réunissant 104 électeurs inscrits (40,94%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Beuvraignes, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'est plus applicable dans le pays.