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19:19 - Analyse socio-économique de Beuvry : perspectives électorales Quelle influence les électeurs de Beuvry exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 16,09%. De plus, le taux de familles propriétaires (62,05%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 590 €/an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4223 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,02%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,69%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Beuvry mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,41% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en position de force à Beuvry Le parti nationaliste avait cumulé 21,33% des voix comptabilisées lors du scrutin municipal à Beuvry il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, Nadine Lefebvre étant élu sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 42,34% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,52% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 40,64% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 60,18% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 50,38% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 53,27% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Thierry Frappé.

16:58 - Quelle abstention attendre à Beuvry aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Beuvry, l'abstention avait plafonné à 57,75 % au premier round, un niveau conforme à la tendance du pays alors que commençait l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 29,53 % dans la ville (70,47 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,46 % en 2022 à seulement 38,75 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,38 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une localité assez abstentionniste par rapport au reste de la France. Dans le cadre des municipales à Beuvry, ce paramètre jouera en définitive un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Beuvry il y a deux ans Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Beuvry portaient leur choix sur Thierry Frappé (Rassemblement National) avec 53,27% au premier tour. Les citoyens tranchaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, avec le score écrasant de 60,61% Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Beuvry s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,38%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,50%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,92%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Beuvry, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de la droite radicale Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beuvry plébiscitaient Thierry Frappé (RN) avec 40,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,18%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Beuvry votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (42,34%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 22,23%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,52% pour Marine Le Pen, contre 38,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Beuvry ? Pour ce qui est des contributions locales à Beuvry, la recette fiscale par foyer s'est établie à 860 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 717 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 50,23 % en 2024 (contre 27,97 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 73 480 € en 2024, loin des quelque 1,54925 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,10 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Beuvry À Beuvry, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour à l'époque, Nadine Lefebvre (Divers gauche) a distancé ses concurrents en récoltant 1 786 bulletins (63,19%). Derrière, Boris Briche (Rassemblement National) a rassemblé 603 bulletins valides (21,33%). Une troisième force s'est dégagée derrière Guillaume Delbarre (Divers), rassemblant 15,46% des suffrages. Cette victoire écrasante de la candidate Divers gauche a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beuvry, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.