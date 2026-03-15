Résultat municipale 2026 à Beuzeville (27210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beuzeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beuzeville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beuzeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas ELEXHAUSER
Thomas ELEXHAUSER (21 élus) BIEN VIVRE A BEUZEVILLE 		1 119 54,96%
  • Thomas ELEXHAUSER
  • Delphine BEIGBEDER
  • Allain GUESDON
  • Marie STRICHER-DESCHEPPER
  • Jean-Louis DINE
  • Sarah LEGAN
  • Alain GUILLOUET
  • Claire FERREUX
  • Pascal PAILLER
  • Lea LEROY
  • Didier BRAUX
  • Jacqueline MARMION
  • François LE DANTEC
  • Aurore GUILLEMOT
  • Gérard CANTAIX
  • Loetitia DUQUESNE
  • Chrsitophe LEBLAN
  • Cathy DECELIER
  • Germain FREVILLE
  • Chantal MARTIN
  • Nicolas GUY
Anthony BOSCHER
Anthony BOSCHER (6 élus) BEUZEVILLE POUR TOUS 		917 45,04%
  • Anthony BOSCHER
  • Sarah OUAREM
  • Christophe BAILLEMONT
  • Maite ANTONIO-TAMBA
  • Franck MAGDELAINE
  • Stéphanie PALOTAI
Participation au scrutin Beuzeville
Taux de participation 59,13%
Taux d'abstention 40,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 2 108

Source : ministère de l’Intérieur

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