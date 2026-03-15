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19:17 - Analyse démographique des municipales à Beuzeville Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Beuzeville est perçue comme une ville dynamique et active. Dotée de 2 617 logements pour 4 697 habitants, la densité de la ville est de 202 habitants/km². Ses 350 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 334 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,50%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 333 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Beuzeville démontre l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

17:57 - Municipales 2026 : vers une montée du RN à Beuzeville ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Beuzeville en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 34,64% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,02% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 28,43% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 51,47% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,08% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 48,94% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,01% lors du vote final et la victoire de Kévin Mauvieux.

16:58 - Aux dernières municipales, 54,75 % d'abstention à Beuzeville Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 462 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Beuzeville, ce qui donnait un taux de participation de 45,25 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche provoqué un fort engouement, avec 73,85 % de participation dans la ville (26,15 % d'abstention). La mobilisation atteignait quant à elle 51,18 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 65,72 %, contre seulement 46,05 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée. L'envie d'aller voter des électeurs de Beuzeville sera en tout cas un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Beuzeville : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Beuzeville portaient leur choix sur Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 48,94% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Kévin Mauvieux culminant à 58,01% des voix dans la commune. Le choc des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Beuzeville avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,08%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,95% des votes. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Beuzeville restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - Les électeurs de Beuzeville avaient résolument opté pour l'extrême droite en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Beuzeville s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Beuzeville plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,64% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 27,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,02% pour Marine Le Pen, contre 46,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Beuzeville plébiscitaient Kévin Mauvieux (RN) avec 28,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,47%.

12:58 - La municipalité de Beuzeville a de manière générale augmenté les impôts locaux Concernant la pression fiscale de Beuzeville, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 036 € en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 880 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 50,75 % en 2024 (contre près de 30,51 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison utile. Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 114 000 euros en 2024, en net recul par rapport aux 717 900 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 19,02 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - La liste Divers en tête à Beuzeville lors de la dernière élection municipale Les configurations politiques locales restent façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Beuzeville. Au terme du premier tour, Joël Colson (Divers) a pris la première place en totalisant 735 suffrages (51,39%). Derrière, Daniel Guiraud (Divers) a obtenu 48,60% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Beuzeville, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.