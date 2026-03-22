Résultat de l'élection municipale 2026 à Bey : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bey [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bey sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bey.
L'actu des élections municipales 2026 à Bey
11:45 - Quels sont les rapports de force à Bey pour ce 2e tour de l'élection ?
Les élections municipales 2026 à Bey ont vu Sylvie Lamotte arriver en tête dimanche dernier avec 43,97 % des votes. Dans son sillage, Catherine Debeaune Burdin a obtenu la seconde place avec 43,97 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 12,05 %, Ramdane Mamou a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Bey, le vote a mobilisé 77,46 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bey
Le deuxième tour des élections municipales à Bey a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvie Lamotte
Divers
au coeur de Bey 2026
|
|
Catherine Debeaune Burdin
Divers
Unir les générations pour un avenir commun !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bey
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie LAMOTTE (Ballotage) au coeur de Bey 2026
|208
|43,97%
|Catherine DEBEAUNE BURDIN (Ballotage) Unir les générations pour un avenir commun !
|208
|43,97%
|Ramdane MAMOU (Ballotage) S'engager pour chacun agir pour tous
|57
|12,05%
|Participation au scrutin
|Bey
|Taux de participation
|77,46%
|Taux d'abstention
|22,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|488
Source : ministère de l’Intérieur