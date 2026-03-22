Résultat de l'élection municipale 2026 à Bey : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bey

Le deuxième tour des élections municipales à Bey a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvie Lamotte
Sylvie Lamotte Divers
au coeur de Bey 2026
  • Sylvie Lamotte
  • Jérôme Dazy
  • Mélanie Guerin
  • Anthony Pousserol
  • Sonia Kozak
  • Alexandre Petit
  • Josiane Delahaye
  • Sébastien Petitjean
  • Linda Harrous
  • Maxime Fevre
  • Léonie Barbey
  • Rodolphe Massot
  • Anne-Sophie Nicod
  • Yves Lagrange
  • Marie Thiry Candavoine
Catherine Debeaune Burdin
Catherine Debeaune Burdin Divers
Unir les générations pour un avenir commun !
  • Catherine Debeaune Burdin
  • Benoit Duchet
  • Cathy Lanneau
  • Eric Gallais
  • Marie Claude Isabelle Chevet
  • Philippe Blin
  • Aurore Pillot
  • Christophe Canard
  • Valérie Gillet
  • Cyril Denis Martin Claude
  • Catherine Jung
  • Thierry Faivre
  • Anne-Marie Granger
  • Jean-Paul Maurice Grillot
  • Alexane Foucault
  • Cyril Alexandre Antoine Cardone
  • Céline Brenot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bey

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie LAMOTTE
Sylvie LAMOTTE (Ballotage) au coeur de Bey 2026 		208 43,97%
Catherine DEBEAUNE BURDIN
Catherine DEBEAUNE BURDIN (Ballotage) Unir les générations pour un avenir commun ! 		208 43,97%
Ramdane MAMOU
Ramdane MAMOU (Ballotage) S'engager pour chacun agir pour tous 		57 12,05%
Participation au scrutin Bey
Taux de participation 77,46%
Taux d'abstention 22,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 488

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Saône-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Saône-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bey

En savoir plus sur Bey