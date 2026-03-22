Résultat municipale 2026 à Beychac-et-Caillau (33750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beychac-et-Caillau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beychac-et-Caillau, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beychac-et-Caillau [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri-Andre PUYAU-PUYALET (17 élus) Bienveillance et Engagements pour un Avenir en Commun
|545
|44,75%
|
|Mariette DUPRAT (3 élus) VIVRE BEYCHAC ET CAILLAU
|343
|28,16%
|
|Benjamin NAVARRO (3 élus) LE TEMPS DU LIEN
|330
|27,09%
|
|Participation au scrutin
|Beychac-et-Caillau
|Taux de participation
|69,08%
|Taux d'abstention
|30,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|1 258
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Beychac-et-Caillau - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri-Andre PUYAU-PUYALET (Ballotage) Bienveillance et Engagements pour un Avenir en Commun
|415
|33,74%
|Benjamin NAVARRO (Ballotage) LE TEMPS DU LIEN
|292
|23,74%
|Mariette DUPRAT (Ballotage) VIVRE BEYCHAC ET CAILLAU
|283
|23,01%
|Benoit JOUBERT (Ballotage) Construisons l'Avenir de Beychac et Caillau
|240
|19,51%
|Participation au scrutin
|Beychac-et-Caillau
|Taux de participation
|69,91%
|Taux d'abstention
|30,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|1 273
Election municipale 2026 à Beychac-et-Caillau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beychac-et-Caillau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beychac-et-Caillau.
L'actu des élections municipales 2026 à Beychac-et-Caillau
18:38 - En 2024, Beychac-et-Caillau s'était tournée vers la droite
L'orientation des électeurs de Beychac-et-Caillau a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Beychac-et-Caillau avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,79% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Beychac-et-Caillau avaient ensuite placé en tête Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 42,93% au premier tour, devant Alain David (Union de la gauche) avec 29,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julie Rechagneux culminant à 52,34% des suffrages exprimés dans la localité.
15:57 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Beychac-et-Caillau
Il peut se révéler éclairant d'étudier les résultats du dernier scrutin municipal à Beychac-et-Caillau. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Philippe Garrigue a devancé tous ses adversaires en obtenant 597 soutiens (57,56%). À sa poursuite, Henri Puyau-Puyalet a recueilli 440 voix (42,43%). Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beychac-et-Caillau, ce décor pose les bases. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de l'élection à Beychac-et-Caillau
Le match a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Benjamin Navarro, à la tête de "Le Temps Du Lien", la liste "Vivre Beychac Et Caillau" emmenée par Mariette Duprat et Henri-Andre Puyau-Puyalet et sa liste "Bienveillance Et Engagements Pour Un Avenir En Commun", d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures officielles au deuxième tour cette semaine. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Benoit Joubert a opté pour se mettre en retrait de cette élection décisive. Les 2 bureaux de vote de la ville de Beychac-et-Caillau seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de faire leur choix.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Beychac-et-Caillau dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Beychac-et-Caillau ont vu Henri-Andre Puyau-Puyalet s'imposer dimanche dernier avec 33,74 % des votes. Ensuite, Benjamin Navarro a pris la position de dauphin avec 23,74 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 23,01 %, Mariette Duprat s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Benoit Joubert a obtenu 19,51 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Beychac-et-Caillau, le rendez-vous électoral a vu 69,91 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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