Résultat municipale 2026 à Beychac-et-Caillau (33750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beychac-et-Caillau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beychac-et-Caillau, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beychac-et-Caillau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri-Andre PUYAU-PUYALET
Henri-Andre PUYAU-PUYALET (17 élus) Bienveillance et Engagements pour un Avenir en Commun 		545 44,75%
  • Henri-Andre PUYAU-PUYALET
  • Julie TOURNÉ
  • Daniel CAILLAUD
  • Maud HENOFF
  • Arnaud FOUQUET
  • Marie-Thérèse FONTAO
  • Patrick HARBONNIER
  • Maud JOLY
  • Stéphane BANEY
  • Catherine FENOUILLAS
  • Alban MÉROP
  • Martine LACAUSSE
  • Aymeric BERGEVIN
  • Nadia BENNACEF
  • Benjamin DESCOURTIS
  • Louna DA CUNHA
  • Jacky BIAUJAUD
Mariette DUPRAT
Mariette DUPRAT (3 élus) VIVRE BEYCHAC ET CAILLAU 		343 28,16%
  • Mariette DUPRAT
  • Cédric MARTIN
  • Pauline ROUX
Benjamin NAVARRO
Benjamin NAVARRO (3 élus) LE TEMPS DU LIEN 		330 27,09%
  • Benjamin NAVARRO
  • Priscilla BRICK
  • Pascal BARBE
Participation au scrutin Beychac-et-Caillau
Taux de participation 69,08%
Taux d'abstention 30,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 1 258

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Beychac-et-Caillau - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri-Andre PUYAU-PUYALET
Henri-Andre PUYAU-PUYALET (Ballotage) Bienveillance et Engagements pour un Avenir en Commun 		415 33,74%
Benjamin NAVARRO
Benjamin NAVARRO (Ballotage) LE TEMPS DU LIEN 		292 23,74%
Mariette DUPRAT
Mariette DUPRAT (Ballotage) VIVRE BEYCHAC ET CAILLAU 		283 23,01%
Benoit JOUBERT
Benoit JOUBERT (Ballotage) Construisons l'Avenir de Beychac et Caillau 		240 19,51%
Participation au scrutin Beychac-et-Caillau
Taux de participation 69,91%
Taux d'abstention 30,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 273

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