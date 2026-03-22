Résultat de l'élection municipale 2026 à Beynes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beynes

Le deuxième tour des élections municipales à Beynes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvie Beguier
Sylvie Beguier Liste divers droite
REUSSIR BEYNES ENSEMBLE
  • Sylvie Beguier
  • Patrice Auger
  • Danièle de Roquefeuil
  • Jean-Claude Lainé
  • Alexandra Putarek
  • Didier Sigler
  • Alexandra Morel
  • Alexandre Schneider
  • Sandrine Duclouet
  • Dominique Cottreau
  • Amanda Gatti
  • Jean-Philippe Vilatte
  • Sandra Moreira Queiros
  • Patrick Cormery
  • Sophie Sauteur
  • Jean-Jacques Jegu
  • Régine Bertone
  • Fabien Dubourg
  • Véronique Germain
  • Gérald Somprou
  • Aurélie Laigné
  • Marc Fleret
  • Jessica Gonçalves Da Silva
  • Antoine Ferraz
  • Joëlle Vraine-Cohen
  • Michel Rougée
  • Anastasia Laugerotte
  • Serge Célerin
  • Sylvie Amerio
  • Michel Ducoutumany
  • Séverine Lesage
Félicien Marguerettaz
Félicien Marguerettaz Liste divers gauche
BEYNES ENSEMBLE ! Ecouter, construire l'avenir.
  • Félicien Marguerettaz
  • Maude Thai
  • Joel Maillard
  • Lorenza Leac
  • Christel Mollé
  • Alexandrine Terrien
  • Florent Bernard
  • Isabelle Ramboz
  • Jean-Marc Bruneau
  • Andréa Solari
  • Dominique Bellego
  • Sophie Mairesse
  • Philippe Mirault
  • Evelyne Carlu
  • Xavier Lefebvre
  • Laurence Lefevre
  • Rafaël Crescence
  • Agnès Peyrot-Michel
  • Marcel Signes-Frehel
  • Milene Rochais
  • Christophe Meunier
  • Fanny Guney
  • Anthony Rincon
  • Sophie Hery
  • Gilles Marzat
  • Catherine Daligault
  • Eric Amblard
  • Cécile Kemmerling
  • Boujemaa Boukrim
  • Lucie Quellier
  • Serge Couric
Yves Revel
Yves Revel Liste divers gauche
Coeur de Beynes
  • Yves Revel
  • Myriam Mathieu
  • Thierry Dolleans
  • Nathalie Lefort
  • Philippe Le Coustour
  • Virginie Augain
  • Jean-François Le Moisy
  • Nina Mathieu
  • Nicolas Lenoir
  • Eva-Emilie Matias
  • José Ferreira
  • Patricia Ghiotti
  • Philippe Guillonneau
  • Martine Joly
  • Patrick Girault-Fournier
  • Enora Ponchant
  • Mehmet Fitlamak
  • Marion Gontier
  • Philippe Le Reste
  • Patricia Charton
  • Tony Ponchant
  • Noëlle Proust
  • Pascal Midel
  • Christine Bayle
  • Jacques Roland
  • Léa Schmutz
  • Christophe Piat
  • Océane Le Breton
  • Gilles Menoret
  • Dominique Tarreau
  • Thierry Pommerieux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beynes

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie BEGUIER
Sylvie BEGUIER (Ballotage) REUSSIR BEYNES ENSEMBLE 		1 145 34,69%
Félicien MARGUERETTAZ
Félicien MARGUERETTAZ (Ballotage) BEYNES ENSEMBLE ! Ecouter, construire l'avenir. 		1 031 31,23%
Yves REVEL
Yves REVEL (Ballotage) Coeur de Beynes 		945 28,63%
André KRZYS
André KRZYS LA PAROLE DES BEYNOIS 		180 5,45%
Participation au scrutin Beynes
Taux de participation 58,34%
Taux d'abstention 41,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 3 371

Source : ministère de l’Intérieur

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