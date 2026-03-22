Résultat de l'élection municipale 2026 à Beynes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beynes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beynes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beynes.
L'actu des élections municipales 2026 à Beynes
11:46 - Un premier constat à Beynes avec les résultats du 1er tour
Il y a une semaine à Beynes, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 41,66 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Sylvie Beguier (Divers droite) qui a pris la pole position en rassemblant 34,69 % des votes. Ensuite, Félicien Marguerettaz (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 31,23 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 28,63 %, Yves Revel (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, André Krzys a récolté 5,45 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beynes
Le deuxième tour des élections municipales à Beynes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvie Beguier
Liste divers droite
REUSSIR BEYNES ENSEMBLE
|
|
Félicien Marguerettaz
Liste divers gauche
BEYNES ENSEMBLE ! Ecouter, construire l'avenir.
|
|
Yves Revel
Liste divers gauche
Coeur de Beynes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beynes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie BEGUIER (Ballotage) REUSSIR BEYNES ENSEMBLE
|1 145
|34,69%
|Félicien MARGUERETTAZ (Ballotage) BEYNES ENSEMBLE ! Ecouter, construire l'avenir.
|1 031
|31,23%
|Yves REVEL (Ballotage) Coeur de Beynes
|945
|28,63%
|André KRZYS LA PAROLE DES BEYNOIS
|180
|5,45%
|Participation au scrutin
|Beynes
|Taux de participation
|58,34%
|Taux d'abstention
|41,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|3 371
Source : ministère de l’Intérieur
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