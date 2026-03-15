Résultat municipale 2026 à Beynes (78650) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beynes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beynes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beynes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie BEGUIER
Sylvie BEGUIER REUSSIR BEYNES ENSEMBLE 		1 145 34,69%
Félicien MARGUERETTAZ
Félicien MARGUERETTAZ BEYNES ENSEMBLE ! Ecouter, construire l'avenir. 		1 031 31,23%
Yves REVEL
Yves REVEL Coeur de Beynes 		945 28,63%
André KRZYS
André KRZYS LA PAROLE DES BEYNOIS 		180 5,45%
Participation au scrutin Beynes
Taux de participation 58,34%
Taux d'abstention 41,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 3 371

Source : ministère de l’Intérieur

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