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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Beynes A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Beynes foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,55% de cadres pour 7 635 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 475 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,60%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 303 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,27%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 361 €/mois, la commune vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Beynes contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le RN monte-t-il à Beynes ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Beynes il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 19,31% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,56% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 17,77% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Beynes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,62% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,65% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,62% lors du vote final.

16:58 - À Beynes, la participation s'annonce forte aux municipales La fuite des électeurs se montait à 55,64 % à Beynes pour le premier tour des élections il y a six ans, un score dans la norme alors que le Covid planait sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 21,15 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 42,77 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,16 % au premier tour, contre 47,68 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire se révèle comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Ce paramètre à Beynes sera en tout cas un 'game changer' pour cette élection municipale.

15:59 - Beynes : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes du printemps 2024 à Beynes avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,62%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 17,63% des suffrages. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Beynes soutenaient en priorité Karl Olive (Majorité présidentielle) avec 36,55% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Karl Olive culminant à 41,50% des voix dans la localité. La situation politique de Beynes a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Beynes reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Beynes tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,57% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 19,31%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,44% pour Emmanuel Macron, contre 36,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Beynes portaient leur choix sur Karl Olive (Ensemble !) avec 32,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Karl Olive virant de nouveau en tête avec 57,03% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Beynes s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts à Beynes : un enjeu central pour 2026 Du côté de la fiscalité locale de Beynes, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 268 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 1 101 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 37,25 % en 2024 (contre 20,78 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 129 600 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 1 757 720 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 14,82 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - La liste Divers gauche en tête à Beynes lors de la dernière élection Examiner les scores des dernières municipales à Beynes peut se révéler édifiant. Au terme du premier tour, Yves Revel (Divers gauche) a viré en tête en récoltant 1 468 voix (57,63%). Derrière, Stéphane Tronche (Divers droite) a obtenu 589 voix (23,12%). Enfin, on retrouvait Christelle Cebo (Divers), avec 326 suffrages (12,79%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Yves Revel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Beynes, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.