Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezannes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bezannes

Le deuxième tour des élections municipales à Bezannes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Potar
Dominique Potar Liste divers centre
Engagés pour vous, prêts pour l'avenir
  • Dominique Potar
  • Marie-Catherine Nowaczkowski
  • Antoine Menet
  • Marie-Annick Demessence
  • Mehdi Hajji
  • Catherine Devolder
  • Bruno Mimpontel
  • Sylvie Coupechoux
  • Samy Achtioui
  • Mylène Ségalen
  • Fabrice Labbe
  • Chiara Travaini
  • Pierre-Marie Denison
  • Elena Petrova
  • Philippe Tassin
  • Isabelle Bas
  • Vincent Loez
  • Elodie Nunes
  • Jean-Marie Blancart
  • Delphine Boulenger
  • Benoît Foulon
  • Margot Rousseaux
  • Jean-François Petitgenet
  • Karine Brehaux
  • Cyrille N'Ze Nkala
  • Mathilde Dizy
  • Sébastien Fanniere
  • Mélanie Faux
  • Matthieu Wavreille
  • Mary-Line Collard
  • Akram Achour
David Cappé
David Cappé Liste divers centre
BEZANNES DEMAIN
  • David Cappé
  • Vanessa Bienaimé
  • Louis-Xavier Forest
  • Sabine Bourdaire
  • Jean-Marc Millot
  • Nabila Meziane
  • Mesut Ozbay
  • Roxanne Le Coz
  • Hervé Chrétien
  • Samantha Malézieux
  • Joël Bourquardez
  • Josiane Viennot
  • Jean-Christophe Girard
  • Josefina Lourido Cives
  • Cyril Demange
  • Elodie Pires Mendes
  • André Sifferlen
  • Virginie Langlet
  • Pascal Thomas
  • Virginie Crussiere
  • Frédéric Francomme
  • Sophie Riviere
  • Richard Hamon
  • Evelyne Didier
  • Nicolas Lexcellent
  • Stéphanie Pinto Monteiro
  • Sacha Péreira Da Costa
  • Bernadette Chigot
  • Alexis Jumel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bezannes

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique POTAR
Dominique POTAR (Ballotage) Engagés pour vous, prêts pour l'avenir 		734 37,60%
David CAPPÉ
David CAPPÉ (Ballotage) BEZANNES DEMAIN 		662 33,91%
Hicham ERRETTAT
Hicham ERRETTAT (Ballotage) TOUS UNIS POUR BEZANNES 		556 28,48%
Participation au scrutin Bezannes
Taux de participation 62,90%
Taux d'abstention 37,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 2 028

Source : ministère de l’Intérieur

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