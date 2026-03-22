Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezannes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bezannes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bezannes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bezannes.
L'actu des élections municipales 2026 à Bezannes
11:42 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
A l'ouverture de l'élection municipale à Bezannes, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 37,10 %. Pour ce premier tour, c'est Dominique Potar (Divers centre) qui a pris l'avantage avec 37,60 % des voix. Derrière, David Cappé (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 33,91 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Dominique Potar a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 13 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 28,48 %, Hicham Errettat (Divers centre) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bezannes
Le deuxième tour des élections municipales à Bezannes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Potar
Liste divers centre
Engagés pour vous, prêts pour l'avenir
|
|
David Cappé
Liste divers centre
BEZANNES DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bezannes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique POTAR (Ballotage) Engagés pour vous, prêts pour l'avenir
|734
|37,60%
|David CAPPÉ (Ballotage) BEZANNES DEMAIN
|662
|33,91%
|Hicham ERRETTAT (Ballotage) TOUS UNIS POUR BEZANNES
|556
|28,48%
|Participation au scrutin
|Bezannes
|Taux de participation
|62,90%
|Taux d'abstention
|37,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|2 028
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Bezannes
- Bezannes (51430)
- Ecole primaire à Bezannes
- Maternités à Bezannes
- Crèches et garderies à Bezannes
- Classement des collèges à Bezannes
- Salaires à Bezannes
- Impôts à Bezannes
- Dette et budget de Bezannes
- Climat et historique météo de Bezannes
- Accidents à Bezannes
- Délinquance à Bezannes
- Inondations à Bezannes
- Nombre de médecins à Bezannes
- Pollution à Bezannes
- Entreprises à Bezannes
- Prix immobilier à Bezannes