Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezons : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezons [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bezons sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bezons.
L'actu des élections municipales 2026 à Bezons
12:09 - Bureaux de vote à Bezons : les horaires d'ouverture
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la manière dont est organisée leur localité. Qui sera élu après Nessrine Menhaouara, qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Bezons est disponible ci-dessous. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Bezons sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Cette page affichera les résultats à Bezons dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bezons
|Tête de listeListe
|
Dejan Krstic
Liste Divers
UNIS POUR BEZONS
|
|
Pascal Delmont
Liste Divers
Pascal Delmont Un Nouvel Élan Citoyen Pour Bezons
|
|
Nessrine Menhaouara
Liste du Parti socialiste
BEZONS VILLE D'AVENIR
|
|
Nadia Aouchiche
Liste de La France insoumise
Bezons Citoyenne et Insoumise
|
|
Amara Drissi
Liste Divers
RASSEMBLEMENT BEZONNAIS
|
|
Michel Campagnac
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Noel
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE BEZONS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nessrine Menhaouara (24 élus) Bezons ville d'avenir
|1 897
|35,63%
|
|Dominique Lesparre (6 élus) Avec dominique lesparre vivons bezons
|1 791
|33,64%
|
|Marc Roullier (3 élus) Le changement pour bezons - divers droite
|1 033
|19,40%
|
|Marjorie Noel (2 élus) L'avenir de bezons en commun
|602
|11,30%
|
|Participation au scrutin
|Bezons
|Taux de participation
|34,53%
|Taux d'abstention
|65,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 460
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Lesparre Avec dominique lesparre vivons bezons
|1 456
|27,64%
|Nessrine Menhaouara Bezons ville d'avenir
|1 237
|23,48%
|Marc Roullier Le changement pour bezons - divers droite
|989
|18,77%
|Marjorie Noel L'avenir de bezons en commun
|816
|15,49%
|Sophie Stenström Bezons de toutes nos forces !
|630
|11,96%
|Michel Campagnac Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|139
|2,63%
|Participation au scrutin
|Bezons
|Taux de participation
|34,47%
|Taux d'abstention
|65,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 434
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Lesparre (27 élus) Continuons bezons ensemble avec dominique lesparre
|3 969
|53,23%
|
|Olivier Regis (7 élus) Agir pour bezons
|2 990
|40,10%
|
|Michel Campagnac (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|497
|6,66%
|
|Participation au scrutin
|Bezons
|Taux de participation
|52,89%
|Taux d'abstention
|47,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,59%
|Nombre de votants
|7 815
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