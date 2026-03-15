Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezons : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bezons

Tête de listeListe
Dejan Krstic
Dejan Krstic Liste Divers
UNIS POUR BEZONS
  • Dejan Krstic
  • Scoura Louifi
  • Aymen Boumaaraf
  • Aminata Maïga
  • Salim Djedid
  • Béatrice Vatan
  • Abdelkader Dine
  • Aïnhoa Girodet
  • Eric Dehulster
  • Nabila Hadjazi
  • Jamal Ed-Doubi
  • Sandrine Girault
  • Dominique Lesparre
  • Sandrine Michel
  • Yaya Kone
  • Dounia Belghari
  • Sacha Girodet
  • Virginie Rossignol
  • Bilel Benfatima
  • Mélody Deberdt
  • Housni Ali Moegni Amir
  • Zina Selab
  • Abdul Mukonkela
  • Marie-Thérèse Maurer
  • Mohamed Ferhat
  • Amel Ayet Kralfa
  • Yacine Dine
  • Sandrine Dorès
  • Siramady Sissoko
  • Sarah Bounabi
  • Hani Attoum
  • Sylvie Tchuigwa
  • Vincent Ivorra
  • Sophie Stenström
  • Jean-Marie Mouzard
  • Laure-Sophie Menon
  • Michel Guyot
  • Anais Le Quiniat
  • Ali Benaicha
Pascal Delmont
Pascal Delmont Liste Divers
Pascal Delmont Un Nouvel Élan Citoyen Pour Bezons
  • Pascal Delmont
  • Fatima Lafhal
  • Denis Le
  • Nathalie Bolaffi
  • Lohann Grandisson
  • Corinne Jean-Marie
  • Lahcen Achahboun
  • Louisa Louchahi
  • Philippe Dia
  • Gwladys Cébin
  • Destin Bayak Azaad
  • Çigdem özer
  • El Mahdi El Harti
  • Véronique Grandisson
  • Lahcen Bahmani
  • Marie-Madeleine Ndiaye
  • Philippe Duriez
  • Jacqueline Faunant
  • Yohan Delmont
  • Isaline Frère
  • Hamady Niang
  • Jennifer Lecoeur
  • Jamel Malki
  • Patricia Bradelle
  • Brice Delmont
  • Farah Malki
  • Ahmed Oummadi
  • Angélique André
  • Laurent Marcellin
  • Eda özbey
  • Hassan Malki
  • Joseline Malel
  • Abdelkhalak Liliyaje
  • Khadija Baddou
  • M'Barek Kerroum
  • Mariam Malki
  • Omar Ichem
  • Narjes Ben Mansour
  • Hamida Malki
Nessrine Menhaouara
Nessrine Menhaouara Liste du Parti socialiste
BEZONS VILLE D'AVENIR
  • Nessrine Menhaouara
  • Kevin Cuvillier
  • Sandès Beltaief
  • Gilles Rebagliato
  • Florence Rodde
  • Jean-Marc Renault
  • Isabel de Bastos
  • Danilson Lopes
  • Adeline Boudeau
  • Mohsen Rezae
  • Kahina Saiki
  • Lazhari Lahreche
  • Maria Ricardino
  • Pascal Beyria
  • Sylvie Lefebvre
  • Salim El Akoui
  • Catherine Mambu
  • Kevin Harbonnier
  • Lamia Laredj
  • Christian Hoerner
  • Danielle Salles
  • Anas Haddad
  • Annie Druguet
  • Frédéric Chevalier
  • Emma Richard
  • Reda Mouchaddab
  • Aimée Correa
  • Amadou Sy
  • Gemina Cretinoir
  • Christophe Lorioux
  • Aurea Rodrigues
  • Xavier Bonifacio
  • Marie-Laure Jezéquel
  • Malik Benidir
  • Doriane Brignoli
  • Samir Megherbi
  • Kenza Sadki
  • Lilian Lameule
  • Aurélie Perrin
  • Amadou Gueye
  • Jamila Bousmaï
Nadia Aouchiche
Nadia Aouchiche Liste de La France insoumise
Bezons Citoyenne et Insoumise
  • Nadia Aouchiche
  • Abderahmane Draoui
  • Anne Hamrouni
  • Gregory Nazaire
  • Katia Mazzocchi
  • Amin Ghomari
  • Claire Jeaucour
  • Anouar Malek
  • Céline Andrieu-Sylvestère
  • Christian Mbumi Yamfu
  • Stéphanie Machrouh
  • Simon Goizet
  • Leïla Bentazi
  • Orélien Fréon
  • Malika Salem
  • Lucas Lopes
  • Sonia Boularaoui
  • Mathieu Dupif
  • Amina Bahloul
  • Younes Nciri
  • Fatma Nemmiche
  • Michael Capgras
  • Kelly Andrade
  • Pierre Haget
  • Nadège Medou
  • Mohamed Gharmaoui
  • Aouatef Ben Hammouda
  • Djanis Plot
  • Sabra Ghabaji
  • Zacharia Hadj-Youcef
  • Mariama Diallo
  • Rayane Machrouh
  • Elodie Touzé
  • Badis Kaabeche
  • Marie Bejannin
  • Silver Lopes
  • Livia Urludag
  • Julien Oumaza
  • Aliya Aouchiche
  • Alain Barlier
  • Nawel Nafla
Amara Drissi
Amara Drissi Liste Divers
RASSEMBLEMENT BEZONNAIS
  • Amara Drissi
  • Smaïl Hammoumi
  • Kaina Mehadjebia
  • Tom Vongrathsamy
  • Mama Timera
  • Stéphane Moysan
  • Fatma Bourkaïb
  • Omar Zedira
  • Delphine Hingrat
  • Yanis Senoune
  • Djamila Kebaïli
  • Abdelkader Zalagh
  • Aya Oumziti
  • Benjamin Sapin
  • Fatma Guerrab
  • Stéphane Ferreira
  • Carolina Pereira
  • Horacio Pertica
  • Cijanu-Lauriane Nke
  • Ilhan Hammouni
  • Elisabeth Ferreira
  • Yassir Karbal
  • Lina Benturkia
  • Sabry Bouakkaz
  • Adidja Mhadji Moumini
  • Gianni Conca
  • Malika Tighlit
  • El Amine Houalef
  • Ikrame Oumziti
  • Fares Benahmed
  • Nabila Hamadi
  • Bangaly Cisse
  • Giulia Conca
  • Ashraf Saeed Ismail
  • Fatna Bouzid
  • Abdellah Fahim
  • Yasmine Boucif
  • Jean Mouanga
  • Miriem Ziani
  • Philippe Dos Reis Mendes
  • Viviane Jeanjean
Michel Campagnac
Michel Campagnac Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Michel Campagnac
  • Nicole d'Alexis
  • David Vancauwenberghe
  • Murla Vilant
  • Arafat Karakas
  • Jacqueline Toto Timba
  • Patrick Senez
  • Marie-Sonia Nadot
  • Philippe Dréano
  • Bekhta Mouaket
  • André Mauffrey
  • Sonia Fekkak
  • Frédéric Gaye
  • Colombe Quenum
  • Rui Pinto
  • Julie Vancauwenberghe
  • Remzi Apak
  • Isabelle Masson
  • Samy Mokhtari
  • Christine Terram
  • Adam Fall
  • Catherine Desplain
  • Moussa Konaté
  • Louisa Miath
  • Serge Virmont
  • Virginie Macaigne
  • Yannis Asseko-Ondo-Miame
  • Nadia Sabbour
  • Thomas Rispal
  • Stéphanie Belouar
  • Baran Ozer
  • Chantal Vellerot
  • Iliès Mezrouai
  • Maria Gonçalves Sanches
  • Nathan Nevoa Guerreiro
  • Bernadette Fula Manisa
  • Mustapha Fadel
  • Liliane Dugué
  • Mohand Ghilas
Philippe Noel
Philippe Noel Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE BEZONS
  • Philippe Noel
  • Michèle Vasic
  • Raymond Ayivi
  • Marjorie Noel
  • Mohammed Belkedah
  • Anne Prata
  • Abdoulaye Diop
  • Catherine Vachia
  • Benoît Vincent
  • Magalie Chipeng Fat
  • Pierre-Emmanuel Firmin
  • Céline Machado
  • Abdelkrim Medjahed
  • Latifa Dinar
  • Serge Morel
  • Christine Barbosa
  • Romain Vidal
  • Sofia Martins Dias
  • Jean-Michel Patin
  • Inès Sfayhy
  • Olivier Sangaria
  • Luna Vasic
  • Noa Pereira Lobo
  • Elizabeth Dos Santos
  • Mohamed Nouali
  • Hélène Dabo Dit Rognon
  • Francis Saka
  • Dévikarany Irissappane
  • Gholamhossein Karimi
  • Nelly Gibourdel
  • Chafik Ougzin
  • Michèle Baudelot
  • Nordine Bentot
  • Ghislaine Tormos
  • Christian Roze
  • Stéphanie El Oukid
  • Francisco Gurrera
  • Yamina Sahsah
  • Guy Bianchi
  • Corinne Otte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nessrine Menhaouara
Nessrine Menhaouara (24 élus) Bezons ville d'avenir 		1 897 35,63%
  • Nessrine Menhaouara
  • Kévin Cuvillier
  • Sophie Stenström
  • Jean-Marc Renault
  • Michèle Vasic
  • Pascal Beyria
  • Linda Da Silva
  • Jérôme Ragenard
  • Martine Geneste
  • Gilles Rebagliato
  • Paula Ferreira
  • Danilson Lopes
  • Sandes Beltaief
  • Eric Dehulster
  • Isabel De Bastos
  • Dejan Krstic
  • Florence Rodde
  • Frederic Pereira Lobo
  • Khadija Lakhel
  • Michel Barnier
  • Adeline Boudeau
  • Mohsen Rezae
  • Farida Zerguit
  • Kevin Harbonnier
Dominique Lesparre
Dominique Lesparre (6 élus) Avec dominique lesparre vivons bezons 		1 791 33,64%
  • Dominique Lesparre
  • Florelle Prio
  • Frédéric Faravel
  • Nadia Aouchiche
  • Arnaud Gibert
  • Catherine Pinard
Marc Roullier
Marc Roullier (3 élus) Le changement pour bezons - divers droite 		1 033 19,40%
  • Marc Roullier
  • Ranjita Mudhoo
  • David Cadet
Marjorie Noel
Marjorie Noel (2 élus) L'avenir de bezons en commun 		602 11,30%
  • Marjorie Noel
  • Christian Hoerner
Participation au scrutin Bezons
Taux de participation 34,53%
Taux d'abstention 65,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 460

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Lesparre
Dominique Lesparre Avec dominique lesparre vivons bezons 		1 456 27,64%
Nessrine Menhaouara
Nessrine Menhaouara Bezons ville d'avenir 		1 237 23,48%
Marc Roullier
Marc Roullier Le changement pour bezons - divers droite 		989 18,77%
Marjorie Noel
Marjorie Noel L'avenir de bezons en commun 		816 15,49%
Sophie Stenström
Sophie Stenström Bezons de toutes nos forces ! 		630 11,96%
Michel Campagnac
Michel Campagnac Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		139 2,63%
Participation au scrutin Bezons
Taux de participation 34,47%
Taux d'abstention 65,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 434

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Lesparre
Dominique Lesparre (27 élus) Continuons bezons ensemble avec dominique lesparre 		3 969 53,23%
  • Dominique Lesparre
  • Nessrine Menhaouara
  • Philippe Noël
  • Florelle Prio
  • Kévin Cuvillier
  • Michèle Vasic
  • Christian Ourmieres
  • Marjorie Noel
  • Pierre Bordas
  • Laetitia Hivert
  • Raymond Ayivi-Azianougbe
  • Catherine Pinard
  • Martin Lolo
  • Françoise Salvaire
  • Arnaud Gibert
  • Celia Abdedaïm
  • Jean-Marc Renault
  • Nadia Aouchiche
  • Abdellah Wakrim
  • Sidikiatou Geraldo
  • Lionnel Houssaye
  • Sylvie Etchemendy Szkobel
  • Khalid El Fara
  • Patricia Jaouen
  • Gilles Rebagliato
  • Catherine Vachia
  • Jean-Luc Lantenois
Olivier Regis
Olivier Regis (7 élus) Agir pour bezons 		2 990 40,10%
  • Olivier Regis
  • Sophie Stenström
  • Jérome Ragenard
  • Evelyne Heyman
  • Malik Benidir
  • Aicha Dehulster
  • Laurent Peaucellier
Michel Campagnac
Michel Campagnac (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		497 6,66%
  • Michel Campagnac
Participation au scrutin Bezons
Taux de participation 52,89%
Taux d'abstention 47,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,59%
Nombre de votants 7 815

Villes voisines de Bezons

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