Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezons : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bezons

Le deuxième tour des élections municipales à Bezons a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nessrine Menhaouara
Nessrine Menhaouara Liste du Parti socialiste
BEZONS VILLE D'AVENIR
  • Nessrine Menhaouara
  • Kevin Cuvillier
  • Sandès Beltaief
  • Gilles Rebagliato
  • Florence Rodde
  • Jean-Marc Renault
  • Isabel de Bastos
  • Danilson Lopes
  • Adeline Boudeau
  • Mohsen Rezae
  • Kahina Saiki
  • Lazhari Lahreche
  • Maria Ricardino
  • Pascal Beyria
  • Sylvie Lefebvre
  • Salim El Akoui
  • Catherine Mambu
  • Kevin Harbonnier
  • Lamia Laredj
  • Christian Hoerner
  • Danielle Salles
  • Anas Haddad
  • Annie Druguet
  • Frédéric Chevalier
  • Emma Richard
  • Reda Mouchaddab
  • Aimée Correa
  • Amadou Sy
  • Gemina Cretinoir
  • Christophe Lorioux
  • Aurea Rodrigues
  • Xavier Bonifacio
  • Marie-Laure Jezéquel
  • Malik Benidir
  • Doriane Brignoli
  • Samir Megherbi
  • Kenza Sadki
  • Lilian Lameule
  • Aurélie Perrin
  • Amadou Gueye
  • Jamila Bousmaï
Nadia Aouchiche
Nadia Aouchiche Liste de La France insoumise
Bezons Citoyenne et Insoumise
  • Nadia Aouchiche
  • Abderahmane Draoui
  • Anne Hamrouni
  • Gregory Nazaire
  • Katia Mazzocchi
  • Amin Ghomari
  • Claire Jeaucour
  • Anouar Malek
  • Céline Andrieu-Sylvestère
  • Christian Mbumi Yamfu
  • Stéphanie Machrouh
  • Simon Goizet
  • Leïla Bentazi
  • Orélien Fréon
  • Malika Salem
  • Lucas Lopes
  • Sonia Boularaoui
  • Mathieu Dupif
  • Amina Bahloul
  • Younes Nciri
  • Fatma Nemmiche
  • Michael Capgras
  • Kelly Andrade
  • Pierre Haget
  • Nadège Medou
  • Mohamed Gharmaoui
  • Aouatef Ben Hammouda
  • Djanis Plot
  • Sabra Ghabaji
  • Zacharia Hadj-Youcef
  • Mariama Diallo
  • Rayane Machrouh
  • Elodie Touzé
  • Badis Kaabeche
  • Marie Bejannin
  • Silver Lopes
  • Livia Urludag
  • Julien Oumaza
  • Aliya Aouchiche
  • Alain Barlier
  • Nawel Nafla
Philippe Noel
Philippe Noel Liste divers gauche
UNIS POUR L'AVENIR DE BEZONS
  • Philippe Noel
  • Michèle Vasic
  • Dejan Krstic
  • Scoura Louifi
  • Raymond Ayivi
  • Marjorie Noel
  • Aymen Boumaaraf
  • Anne Prata
  • Salim Djedid
  • Aminata Maïga
  • Mohammed Belkedah
  • Magalie Chipeng Fat
  • Jamal Ed-Doubi
  • Nabila Hadjazi
  • Mohamed Nouali
  • Béatrice Vatan
  • Jean-Michel Patin
  • Latifa Dinar
  • Abdelkader Dine
  • Virginie Rossignol
  • Romain Vidal
  • Sandrine Girault
  • Bilel Benfatima
  • Sofia Martins Dias
  • Abdoulaye Diop
  • Aïnhoa Girodet
  • Abdelkrim Medjahed
  • Dounia Belghari
  • Yaya Kone
  • Sandrine Michel
  • Olivier Sangaria
  • Zina Selab
  • Serge Morel
  • Catherine Vachia
  • Siramady Sissoko
  • Christine Barbosa
  • Hani Attoum
  • Dévikarany Irissappane
  • Christian Roze
  • Marie-Thérèse Maurer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bezons

Tête de listeListe Voix % des voix
Nessrine MENHAOUARA
Nessrine MENHAOUARA (Ballotage) BEZONS VILLE D'AVENIR 		3 122 43,11%
Nadia AOUCHICHE
Nadia AOUCHICHE (Ballotage) Bezons Citoyenne et Insoumise 		1 226 16,93%
Philippe NOEL
Philippe NOEL (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE BEZONS 		1 060 14,64%
Dejan KRSTIC
Dejan KRSTIC (Ballotage) UNIS POUR BEZONS 		835 11,53%
Amara DRISSI
Amara DRISSI RASSEMBLEMENT BEZONNAIS 		441 6,09%
Pascal DELMONT
Pascal DELMONT Pascal Delmont Un Nouvel Élan Citoyen Pour Bezons 		366 5,05%
Michel CAMPAGNAC
Michel CAMPAGNAC Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		192 2,65%
Participation au scrutin Bezons
Taux de participation 42,41%
Taux d'abstention 57,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 7 550

Source : ministère de l’Intérieur

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