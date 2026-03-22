Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezons : les résultats du 2e tour

Programme de Nessrine Menhaouara à Bezons (BEZONS VILLE D'AVENIR)

Transformation de Bezons

Depuis 2020, la ville de Bezons a entrepris une transformation significative pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Ce processus a pour but de rendre la ville plus attractive, durable, sûre et solidaire. L'objectif est de continuer cette évolution pour faire de Bezons un lieu de vie encore plus agréable pour tous.

Acte 2 de la continuité

L'Acte 2 représente une étape importante dans la consolidation des efforts déjà engagés pour redresser la ville. Cela implique de poursuivre les initiatives qui ont déjà montré des résultats positifs. La vision est de renforcer l'ambition de faire de Bezons une ville tournée vers l'avenir.

Vivre ensemble à Bezons

La ville aspire à être un endroit où le vivre-ensemble est une réalité quotidienne, ancrée dans le respect et l'égalité. L'identité populaire et républicaine de Bezons est au cœur de cette démarche. L'objectif est de créer un environnement où chacun peut s'épanouir, travailler et se rencontrer.

Engagement citoyen

Les élections municipales de mars 2026 sont l'occasion pour les habitants de s'impliquer activement dans l'avenir de leur ville. La participation citoyenne est essentielle pour construire une Bezons qui répond aux besoins de ses habitants. L'engagement collectif est vu comme un levier pour renforcer la solidarité et l'attractivité de la ville.