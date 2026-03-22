Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezons : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bezons [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bezons sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bezons.
L'actu des élections municipales 2026 à Bezons
11:52 - Quels étaient les résultats de l'élection à Bezons il y a une semaine ?
Il y a une semaine à Bezons, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 57,59 %. Pour ce premier tour, c'est Nessrine Menhaouara (Parti socialiste) qui a pris une longueur d'avance avec 43,11 % des voix. Ensuite, Nadia Aouchiche (La France insoumise) est arrivée en deuxième position avec 16,93 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Nessrine Menhaouara s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle s'est envolée avec 19,63 points supplémentaires. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Noel, étiqueté Divers gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Dejan Krstic a terminé avec 11,53 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bezons
Le deuxième tour des élections municipales à Bezons a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nessrine Menhaouara
Liste du Parti socialiste
BEZONS VILLE D'AVENIR
|
|
Nadia Aouchiche
Liste de La France insoumise
Bezons Citoyenne et Insoumise
|
|
Philippe Noel
Liste divers gauche
UNIS POUR L'AVENIR DE BEZONS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bezons
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nessrine MENHAOUARA (Ballotage) BEZONS VILLE D'AVENIR
|3 122
|43,11%
|Nadia AOUCHICHE (Ballotage) Bezons Citoyenne et Insoumise
|1 226
|16,93%
|Philippe NOEL (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE BEZONS
|1 060
|14,64%
|Dejan KRSTIC (Ballotage) UNIS POUR BEZONS
|835
|11,53%
|Amara DRISSI RASSEMBLEMENT BEZONNAIS
|441
|6,09%
|Pascal DELMONT Pascal Delmont Un Nouvel Élan Citoyen Pour Bezons
|366
|5,05%
|Michel CAMPAGNAC Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|192
|2,65%
|Participation au scrutin
|Bezons
|Taux de participation
|42,41%
|Taux d'abstention
|57,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|7 550
Source : ministère de l’Intérieur
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