Résultat municipale 2026 à Bezons (95870) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bezons. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bezons, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bezons [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Nessrine MENHAOUARA
Nessrine MENHAOUARA BEZONS VILLE D'AVENIR 		1 622 40,30%
Nadia AOUCHICHE
Nadia AOUCHICHE Bezons Citoyenne et Insoumise 		691 17,17%
Philippe NOEL
Philippe NOEL ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE BEZONS 		591 14,68%
Dejan KRSTIC
Dejan KRSTIC UNIS POUR BEZONS 		512 12,72%
Amara DRISSI
Amara DRISSI RASSEMBLEMENT BEZONNAIS 		276 6,86%
Pascal DELMONT
Pascal DELMONT Pascal Delmont Un Nouvel Élan Citoyen Pour Bezons 		219 5,44%
Michel CAMPAGNAC
Michel CAMPAGNAC Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		114 2,83%
Participation au scrutin Bezons Partiels *
Taux de participation 41,44%
Taux d'abstention 58,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 4 170

* Résultats partiels sur 58% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bezons

En savoir plus sur Bezons