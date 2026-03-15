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19:21 - Bezons et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Bezons se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24,90% de cadres pour 34 314 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 2 217 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 9 163 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (33,94%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 7 994 résidents étrangers, Bezons est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,57%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 691 euros par mois. À Bezons, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Bezons ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Bezons il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 15,04% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 29,28% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 13,38% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bezons comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 19,88% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 21,29% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Paul Vannier.

16:58 - Aux dernières municipales, 65,53 % d'abstention à Bezons Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Bezons, le nombre d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. La participation atteignait 34,47 % pour le premier tour des municipales de 2020, un taux inférieur aux 44,7 % du pays, le coronavirus ayant pesé sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 71,29 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 42,81 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 61,15 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 35,67 % des inscrits. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Bezons comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - Comment a voté Bezons l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Paul Vannier (Union de la gauche) aux avants-postes avec 55,12% au premier tour, devant Quentin Hoarau (Rassemblement National) avec 21,29%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Manon Aubry (40,68%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Bezons : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Bezons votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (45,61%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,52%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,72% pour Emmanuel Macron, contre 29,28% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Bezons plébiscitaient Paul Vannier (Nupes) avec 45,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,06% des suffrages.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour la maire de Bezons ? Pour ce qui est des contributions locales à Bezons, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 1 264 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 878 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 43,80 % en 2024 (contre près de 18,50 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 487 660 € de recettes en 2024. Un montant loin des 6 823 460 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 20,84 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Nessrine Menhaouara à Bezons Les résultats des précédentes municipales à Bezons ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Dominique Lesparre (Parti communiste français) a viré en tête en recueillant 27,64% des bulletins. Deuxième, Nessrine Menhaouara (Divers gauche) a recueilli 23,48% des suffrages. Le léger gap entre les qualifiés donnait suite à un deuxième tour incertain. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Nessrine Menhaouara l'a finalement emporté avec 35,63% des bulletins, face à Dominique Lesparre avec 1 791 votants (33,64%) et Marc Roullier obtenant 19,40% des votes. La challengeuse a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Dominique Lesparre a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 554 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement tiré parti du report de votes des électeurs des listes de gauche éjectées au premier tour.