Résultat de l'élection municipale 2026 à Biarritz : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Biarritz

Tête de listeListe
Richard Tardits
Richard Tardits Liste divers droite
Biarritz d'abord
  • Richard Tardits
  • Bénédicte Ballouhey
  • Antoine Doury
  • Clio Massac
  • Gilles Bernard Capdevielle
  • Martine Alice Atherine Minvielle
  • Michel Fournier
  • Ruth Mejia
  • Pierre Laplace
  • Mathilde Diagne
  • Pierre Massac
  • Marie-Line Marceille Pauline Morand
  • Christian -Michel Arnaud
  • Ilda Martinho
  • Frank Perrin
  • Jessica Lamarque
  • Christian Besse
  • Hélène Jacqueline Pasquet
  • Claude Barzacchini
  • Joanna Tardits
  • Arthur Millot
  • Josette Barbatte
  • Felix Mcqueen
  • Vanessa Arangoïs
  • Pierre Ben-Moura
  • Nadège Poussaint
  • Stéphane Bureau
  • Vanille Hunter
  • Louis Matthieu Jazeix
  • Elodie Tardits
  • Jean Pierre Borgey
  • Brigitte Marie Arnaud
  • Edouard Swann Vincent Vallée Marechal
  • Mannuella Izquierdo
  • Christian Fernand Esparza
Guillaume Barucq
Guillaume Barucq Liste divers centre
BIARRITZ NOUVELLE VAGUE
  • Guillaume Barucq
  • Fabienne Olhasque
  • Karim Guerdane
  • Tania Ben Mahmoud
  • Terence Wills
  • Louise Payet
  • Boris Martin Le Pladec
  • Olivia Fabri
  • Benoît Mille
  • Julie Pedegaye
  • Charles Broussin
  • Élise Dabat-Laborde
  • Edouard Gay
  • Naomi Fouquet
  • Bastien Othacehe
  • Jade Labrucherie
  • Edwin Madelaine
  • Marion Patoir
  • Christian Zapirain
  • Yury Isaza Galledo
  • Guillaume Lansot
  • Annie Sottou
  • Xavier Chalard
  • Beatriz Arriola Garcia
  • Christophe Chaubet
  • Zoé Husson
  • Stéphane Brau
  • Esthelle Pillas
  • Jean-Baptiste Gomez
  • Bénédicte Merlino
  • Anthony Harouet
  • Laura Boullier de Branche
  • Olivier Boulet
  • Julia Marconnet
  • François Beauxis-Aussalet
  • Melody Omnes
  • Len'S Arancibia Avila
Serge Blanco
Serge Blanco Liste divers centre
MON EQUIPE C'EST BIARRITZ !
  • Serge Blanco
  • Maritxu Blanzaco
  • Thomas Andro
  • Sophie Borotra
  • Philippe Nalpas
  • Manuela Dizier Chanfreau
  • Brice Morin
  • Nathalie Destandau
  • Peio Abeberry
  • Nathalie Motsch
  • Joël Armand Cazaux
  • Corine Martineau
  • Romain Domege
  • Marie-Claude Albanesi
  • Jacques Claude Etchalus
  • Sylvie Claracq
  • Patrick Destizon
  • Béatrice Ajavon
  • Raphaël Leforestier
  • Isabelle Auzemery
  • Marc Perraudin
  • Maylis Lafitte-Campagne
  • Philippe Buono
  • Laurie Aurélie Fleur Despouy
  • Xavier Beheretche
  • Cécile Martin
  • Gorka Bergareche
  • Christine Michaud-Ruffier
  • Jean-Marc Bonzom
  • Daniela Recalde
  • Olivier Lateule
  • Frédérique Lay Ayasse
  • Mickaël Stéphane Garcia
  • Claire Portet
  • Emeric Jean Jacques Bréhier
  • Catherine Aillerie
  • Gil Cornevaux
Ana Ezcurra
Ana Ezcurra Liste d'union à gauche
BIARRITZ BERRI AVEC ET POUR LES BIARROTS
  • Ana Ezcurra
  • Beñat Jaureguy
  • Aude Chabrier
  • Nicolas Dussere
  • Volcy Boilevin
  • Noël Touya-Susperregui
  • Thérèse Contraires Le Toquin
  • Selim Youssry
  • Terexa Michelena
  • Éric Bonnamy
  • Lucia Barahona
  • Christophe Abellano-Dordeins
  • Maialen Fauthoux
  • Unai Hourcade
  • Sara Bonnet
  • Christophe Rondeleux
  • Giulia Giallatini
  • Rafa Valdivielso
  • Margaux Belot
  • Jean-Marie Broucaret
  • Nadia Saadi
  • Pierre Bordachar
  • Christine Labrousse
  • Jon Tapie
  • Sixtine Jourde-Roussel
  • Philippe Nicolas
  • Isabelle Desmond
  • Adrien Roussel-Jourde
  • Goli Hashemi
  • Jean-Bernard Etcheverry
  • Isabelle Bousquet
  • Hervé Boissier
  • Alice de Swarte
  • Marc Delanne
  • Paulette Maroteaux
  • Nicolas Mutschler
  • Sylvie Etchemaïte
Maïder Arosteguy
Maïder Arosteguy Liste divers droite
Ensemble, vivons Biarritz
  • Maïder Arosteguy
  • Edouard Chazouillères
  • Martine Vals
  • Jacques-Emmanuel Saulnier
  • Stéphanie Gravé
  • Nicolas Sourice-Mainfroid
  • Anne Pinatel
  • Michel Laborde
  • Sabine Oxandaburu
  • Fabrice-Sébastien Bach
  • Valérie Sudarovich
  • Eric Quatre Vieux
  • Maud Cascino-Libat
  • Mathieu Kayser
  • Patricia Pourvahab
  • Iban Hourcade-Doyhamboure
  • Christelle Rodet
  • Adrien Boudousse
  • Emmanuelle Brisson
  • François Hauret
  • Marie-Laurence Inchauspé
  • Frédéric Perey
  • Géraldine Verget Frahier
  • Henri Bonnet
  • Adélaïde Gerard
  • Paul-Louis Belletante
  • Anne Le Bihan
  • Paul Rodrigues Reis
  • Isabelle Dieudonne
  • Serge Azpiroz
  • Carine Houques
  • Albert Domecq
  • Noémie Pees
  • Rudy Cohen
  • Françoise Forsans
  • Didier Barberteguy
  • Muriel Dubois-Vizioz
Jean-Baptiste Dussaussois Larralde
Jean-Baptiste Dussaussois Larralde Liste divers centre
CAP BIARRITZ
  • Jean-Baptiste Dussaussois Larralde
  • Audrey Amade
  • Patrice Blouin
  • Maria Echevarria
  • Francis Courouau
  • Myriam Kanou
  • Miguel Toniut
  • Patricia Marie Stéphanie Suderie
  • Patrice Canas
  • Marie Dominique Demaret
  • Jon de Odriozola
  • Marie-Pierre Hontas
  • Louis Vial
  • Iman Benqadi Despax
  • Xavier Cazes
  • Encarnacion Lopez-Cozar
  • Claude Bomboudiac
  • Béatrice Laborde
  • Bastien Ibanez
  • Chantal Gri
  • Julien Michaud
  • Mireille Derbré
  • Yves Martin
  • Patricia Raynal
  • Thierry Monfouga
  • Ana Saluena Bidegain
  • Florent Lalaux
  • Jeannine Blanco
  • Marc Leplae
  • Françoise Mimiague
  • Alain Estrade
  • Roxane Granier
  • Aymeric Bernadou
  • Brigitte Pradier
  • Gilles Fauveau
  • Marie-Noëlle Chesnay
  • Jacques Lafourcade

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maider Arosteguy
Maider Arosteguy (27 élus) Pour biarritz, pour vous 		5 069 50,22%
  • Maider Arosteguy
  • Richard Tardits
  • Martine Vals
  • Edouard Chazouilleres
  • Anne Pinatel
  • Michel Laborde
  • Maud Cascino
  • Fabrice-Sébastien Bach
  • Stéphanie Gravé
  • Adrien Boudousse
  • Valérie Sudarovich
  • Nicolas Martinez
  • Géraldine Verget
  • Eric Quatre Vieux
  • Muriel Dubois Vizioz
  • Mathieu Kayser
  • Anne-Cécile Durand-Purvis
  • Gérard Courcelles
  • Elena Bidegain
  • Xavier Delanne
  • Françoise Forsans
  • Paul Rodrigues Reis
  • Morane Pinaud-Bosque
  • Louis Bodin
  • Christelle Rodet
  • Sébastien Ménard
  • Patricia Pourvahab
Guillaume Barucq
Guillaume Barucq (5 élus) Biarritz nouvelle vague verte et solidaire - olatu berria 		2 654 26,29%
  • Guillaume Barucq
  • Lysiann Brao
  • Jean-Baptiste Dussaussois Larralde
  • Corine Martineau
  • Brice Morin
Nathalie Motsch
Nathalie Motsch (2 élus) Biarritz en a besoin 		1 488 14,74%
  • Nathalie Motsch
  • Sébastien Carrère
Jean-Benoît Saint-Cricq
Jean-Benoît Saint-Cricq (1 élu) Biarritz ensemble 		882 8,73%
  • Jean-Benoît Saint-Cricq
Participation au scrutin Biarritz
Taux de participation 46,00%
Taux d'abstention 54,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 354

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maider Arosteguy
Maider Arosteguy Pour biarritz, pour vous 		2 803 31,46%
Guillaume Barucq
Guillaume Barucq Biarritz nouvelle vague 		1 445 16,22%
Nathalie Motsch
Nathalie Motsch Biarritz en a besoin 		1 268 14,23%
Brice Morin
Brice Morin "euskal herrian vert & solidaire " 		1 099 12,33%
Michel Veunac
Michel Veunac Vivons biarritz 		1 088 12,21%
Jean-Benoît Saint-Cricq
Jean-Benoît Saint-Cricq Biarritz ensemble 		943 10,58%
Karim Guerdane
Karim Guerdane Biarritz bonheur 		261 2,93%
Participation au scrutin Biarritz
Taux de participation 40,57%
Taux d'abstention 59,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 152

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Veunac
Michel Veunac (27 élus) Le rassemblement pour biarritz 		6 706 51,63%
  • Michel Veunac
  • Jocelyne Castaignede
  • Guy Lafite
  • Nathalie Motsch
  • Peio Claverie
  • Ghislaine Haye
  • Guillaume Barucq
  • Anne Pinatel
  • Patrick Destizon
  • Stéphanie Ricord
  • François Amigorena
  • Sylvie Claracq
  • Michel Poueyts
  • Françoise Mimiague
  • Edouard Chazouilleres
  • Maialen Etcheverry
  • Laurent Ortiz
  • Brigitte Pradier
  • Louis Vial
  • Virginie Lannevère
  • Eric Bonnamy
  • Jeanine Blanco
  • Frédéric De Bailliencourt
  • Régine Daguerre
  • Hervé Boissier
  • Nathalie Sauzeau
  • Alain Robert
Max Brisson
Max Brisson (8 élus) Le temps de biarrots 		6 281 48,36%
  • Max Brisson
  • Bénédicte Darrigade
  • Jean-Benoît Saint-Cricq
  • Pierrette Echeverria
  • Richard Tardits
  • Marie Hontas
  • Frédéric Domege
  • Maïder Arosteguy
Participation au scrutin Biarritz
Taux de participation 59,56%
Taux d'abstention 40,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,04%
Nombre de votants 13 676

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Max Brisson
Max Brisson Le temps des biarrots avec max brisson 		3 046 23,35%
Michel Veunac
Michel Veunac Le rassemblement pour biarritz 		2 274 17,43%
Guy Lafite
Guy Lafite Esprit biarritz ! 		2 201 16,87%
Jean-Benoît Saint-Cricq
Jean-Benoît Saint-Cricq Biarrtiz ensemble 		1 836 14,07%
Richard Tardits
Richard Tardits Vivre biarritz 		1 394 10,68%
Guillaume Barucq
Guillaume Barucq Biarritz vague d'avenir 		947 7,26%
Mathieu Accoh
Mathieu Accoh Biarritz l'humain d'abord ! 		685 5,25%
Franck Perrin
Franck Perrin Biarritz bleu marine 		658 5,04%
Participation au scrutin Biarritz
Taux de participation 57,91%
Taux d'abstention 42,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 13 296

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