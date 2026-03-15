Résultat de l'élection municipale 2026 à Biarritz : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Biarritz [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Biarritz sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Biarritz.
L'actu des élections municipales 2026 à Biarritz
12:08 - Bureaux de vote à Biarritz : les horaires d'ouverture
Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Biarritz de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur ville. À Biarritz et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, c'est Maider Arosteguy (Union de la droite) qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Biarritz. Il convient de noter que les 20 bureaux de vote de l'agglomération de Biarritz ferment à 18 h en prévision du dépouillement. Les résultats du premier tour à Biarritz seront annoncés sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Biarritz
|Tête de listeListe
|
Richard Tardits
Liste divers droite
Biarritz d'abord
|
|
Guillaume Barucq
Liste divers centre
BIARRITZ NOUVELLE VAGUE
|
|
Serge Blanco
Liste divers centre
MON EQUIPE C'EST BIARRITZ !
|
|
Ana Ezcurra
Liste d'union à gauche
BIARRITZ BERRI AVEC ET POUR LES BIARROTS
|
|
Maïder Arosteguy
Liste divers droite
Ensemble, vivons Biarritz
|
|
Jean-Baptiste Dussaussois Larralde
Liste divers centre
CAP BIARRITZ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maider Arosteguy (27 élus) Pour biarritz, pour vous
|5 069
|50,22%
|
|Guillaume Barucq (5 élus) Biarritz nouvelle vague verte et solidaire - olatu berria
|2 654
|26,29%
|
|Nathalie Motsch (2 élus) Biarritz en a besoin
|1 488
|14,74%
|
|Jean-Benoît Saint-Cricq (1 élu) Biarritz ensemble
|882
|8,73%
|
|Participation au scrutin
|Biarritz
|Taux de participation
|46,00%
|Taux d'abstention
|54,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 354
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maider Arosteguy Pour biarritz, pour vous
|2 803
|31,46%
|Guillaume Barucq Biarritz nouvelle vague
|1 445
|16,22%
|Nathalie Motsch Biarritz en a besoin
|1 268
|14,23%
|Brice Morin "euskal herrian vert & solidaire "
|1 099
|12,33%
|Michel Veunac Vivons biarritz
|1 088
|12,21%
|Jean-Benoît Saint-Cricq Biarritz ensemble
|943
|10,58%
|Karim Guerdane Biarritz bonheur
|261
|2,93%
|Participation au scrutin
|Biarritz
|Taux de participation
|40,57%
|Taux d'abstention
|59,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 152
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Veunac (27 élus) Le rassemblement pour biarritz
|6 706
|51,63%
|
|Max Brisson (8 élus) Le temps de biarrots
|6 281
|48,36%
|
|Participation au scrutin
|Biarritz
|Taux de participation
|59,56%
|Taux d'abstention
|40,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,04%
|Nombre de votants
|13 676
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Max Brisson Le temps des biarrots avec max brisson
|3 046
|23,35%
|Michel Veunac Le rassemblement pour biarritz
|2 274
|17,43%
|Guy Lafite Esprit biarritz !
|2 201
|16,87%
|Jean-Benoît Saint-Cricq Biarrtiz ensemble
|1 836
|14,07%
|Richard Tardits Vivre biarritz
|1 394
|10,68%
|Guillaume Barucq Biarritz vague d'avenir
|947
|7,26%
|Mathieu Accoh Biarritz l'humain d'abord !
|685
|5,25%
|Franck Perrin Biarritz bleu marine
|658
|5,04%
|Participation au scrutin
|Biarritz
|Taux de participation
|57,91%
|Taux d'abstention
|42,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|13 296
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