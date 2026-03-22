Résultat de l'élection municipale 2026 à Biarritz : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Biarritz

Le deuxième tour des élections municipales à Biarritz a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Serge Blanco
Serge Blanco Liste divers centre
MON EQUIPE C'EST BIARRITZ !
  • Serge Blanco
  • Maritxu Blanzaco
  • Jean-Baptiste Dussaussois Larralde
  • Sophie Borotra
  • Philippe Nalpas
  • Manuela Dizier Chanfreau
  • Brice Morin
  • Nathalie Destandau
  • Patrice Blouin
  • Nathalie Motsch
  • Joël Armand Cazaux
  • Corine Martineau
  • Thomas Andro
  • Marie-Claude Albanesi
  • Peio Abeberry
  • Béatrice Ajavon
  • Jacques Claude Etchalus
  • Audrey Amade
  • Romain Domege
  • Isabelle Auzemery
  • Patrick Destizon
  • Maylis Lafitte-Campagne
  • Raphaël Leforestier
  • Patricia Marie Stéphanie Suderie
  • Miguel Toniut
  • Cécile Martin
  • Marc Perraudin
  • Christine Michaud-Ruffier
  • Jean-Marc Bonzom
  • Daniela Recalde
  • Philippe Buono
  • Frédérique Lay Ayasse
  • Mickaël Stéphane Garcia
  • Claire Portet
  • Emeric Jean Jacques Bréhier
  • Catherine Aillerie
  • Gil Cornevaux
Ana Ezcurra
Ana Ezcurra Liste divers gauche
BIARRITZ BERRI NOUVELLE VAGUE
  • Ana Ezcurra
  • Guillaume Barucq
  • Volcy Boilevin
  • Beñat Jaureguy
  • Fabienne Olhasque
  • Selim Youssry
  • Tania Ben Mahmoud
  • Noël Touya-Susperregui
  • Aude Chabrier
  • Karim Guerdane
  • Thérèse Contraires Le Toquin
  • Terence Wills
  • Maialen Fauthoux
  • Nicolas Dussere
  • Louise Payet
  • Éric Bonnamy
  • Olivia Fabri
  • Christophe Abellano-Dordeins
  • Lucia Barahona
  • Boris Martin Le Pladec
  • Terexa Michelena
  • Benoît Mille
  • Sara Bonnet
  • Unai Hourcade
  • Julie Pedegaye
  • Christophe Rondeleux
  • Giulia Giallatini
  • Charles Broussin
  • Margaux Belot
  • Edouard Gay
  • Nadia Saadi
  • Bastien Othacehe
  • Christine Labrousse
  • Rafa Valdivielso
  • Élise Dabat-Laborde
  • Jean-Marie Broucaret
  • Jade Labrucherie
Maïder Arosteguy
Maïder Arosteguy Liste divers droite
Ensemble, vivons Biarritz
  • Maïder Arosteguy
  • Edouard Chazouillères
  • Martine Vals
  • Jacques-Emmanuel Saulnier
  • Stéphanie Gravé
  • Nicolas Sourice-Mainfroid
  • Anne Pinatel
  • Michel Laborde
  • Sabine Oxandaburu
  • Fabrice-Sébastien Bach
  • Valérie Sudarovich
  • Eric Quatre Vieux
  • Maud Cascino-Libat
  • Mathieu Kayser
  • Patricia Pourvahab
  • Iban Hourcade-Doyhamboure
  • Christelle Rodet
  • Adrien Boudousse
  • Emmanuelle Brisson
  • François Hauret
  • Marie-Laurence Inchauspé
  • Frédéric Perey
  • Géraldine Verget Frahier
  • Henri Bonnet
  • Adélaïde Gerard
  • Paul-Louis Belletante
  • Anne Le Bihan
  • Paul Rodrigues Reis
  • Isabelle Dieudonne
  • Serge Azpiroz
  • Carine Houques
  • Albert Domecq
  • Noémie Pees
  • Rudy Cohen
  • Françoise Forsans
  • Didier Barberteguy
  • Muriel Dubois-Vizioz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Biarritz

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge BLANCO
Serge BLANCO (Ballotage) MON EQUIPE C'EST BIARRITZ ! 		3 596 26,68%
Maïder AROSTEGUY
Maïder AROSTEGUY (Ballotage) Ensemble, vivons Biarritz 		3 584 26,60%
Ana EZCURRA
Ana EZCURRA (Ballotage) BIARRITZ BERRI AVEC ET POUR LES BIARROTS 		2 402 17,82%
Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS LARRALDE
Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS LARRALDE (Ballotage) CAP BIARRITZ 		1 767 13,11%
Guillaume BARUCQ
Guillaume BARUCQ (Ballotage) BIARRITZ NOUVELLE VAGUE 		1 638 12,15%
Richard TARDITS
Richard TARDITS Biarritz d'abord 		489 3,63%
Participation au scrutin Biarritz
Taux de participation 57,36%
Taux d'abstention 42,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 13 657

Source : ministère de l’Intérieur

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