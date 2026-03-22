Résultat de l'élection municipale 2026 à Biarritz : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Biarritz [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Biarritz sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Biarritz.
L'actu des élections municipales 2026 à Biarritz
11:51 - Serge Blanco, Maïder Arosteguy et Ana Ezcurra forment le trio de tête à Biarritz
Lors du premier volet des municipales à Biarritz, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 57,36 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Serge Blanco (Divers centre) qui a pris la pole position en récoltant 26,68 % des voix. Dans son sillage, Maïder Arosteguy (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 26,60 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Ana Ezcurra, étiquetée Union de la gauche, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Baptiste Dussaussois Larralde, portant la nuance Divers centre, a obtenu 13,11 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Biarritz
Le deuxième tour des élections municipales à Biarritz a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Serge Blanco
Liste divers centre
MON EQUIPE C'EST BIARRITZ !
|
|
Ana Ezcurra
Liste divers gauche
BIARRITZ BERRI NOUVELLE VAGUE
|
|
Maïder Arosteguy
Liste divers droite
Ensemble, vivons Biarritz
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Biarritz
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge BLANCO (Ballotage) MON EQUIPE C'EST BIARRITZ !
|3 596
|26,68%
|Maïder AROSTEGUY (Ballotage) Ensemble, vivons Biarritz
|3 584
|26,60%
|Ana EZCURRA (Ballotage) BIARRITZ BERRI AVEC ET POUR LES BIARROTS
|2 402
|17,82%
|Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS LARRALDE (Ballotage) CAP BIARRITZ
|1 767
|13,11%
|Guillaume BARUCQ (Ballotage) BIARRITZ NOUVELLE VAGUE
|1 638
|12,15%
|Richard TARDITS Biarritz d'abord
|489
|3,63%
|Participation au scrutin
|Biarritz
|Taux de participation
|57,36%
|Taux d'abstention
|42,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|13 657
Source : ministère de l’Intérieur
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