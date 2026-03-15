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19:21 - Les données démographiques de Biarritz révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Biarritz est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 24,64% de cadres supérieurs pour 25 810 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 5 277 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (45,37%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 1 413 résidents étrangers, soit 5,47% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 858 euros/mois, la commune vise plus de prospérité. En conclusion, à Biarritz, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Biarritz avant les municipales 2026 Le parti nationaliste restait loin du match lors des élections municipales à Biarritz en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 12,09% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 28,23% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 8,44% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Biarritz comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 19,27% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 24,07% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 27,05% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Biarritz au crible L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 59,43 % à Biarritz pour le premier tour des élections de 2020, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 27,83 % localement. Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste instructive. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 52,92 % en 2022 à seulement 31,94 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,58 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une commune souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales. Cette contingence à Biarritz constituera en tout cas un 'game changer' pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Biarritz : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Biarritz portaient leur choix sur Christian Devèze (Ensemble !) avec 31,75% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christian Devèze culminant à 42,14% des votes sur place. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Biarritz avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Valérie Hayer (20,59%), suivie par Jordan Bardella qui avait recueilli 19,27% des suffrages. .

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Biarritz ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Biarritz plébiscitaient Vincent Bru (Ensemble !) avec 32,46% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Bru virant de nouveau en tête avec 64,92% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Biarritz plaçait Emmanuel Macron en tête avec 36,04% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 17,11%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,77% pour Emmanuel Macron, contre 28,23% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Biarritz comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Biarritz Du côté de la fiscalité locale de Biarritz, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 1 699 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 486 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 28,65 % en 2024 (contre 15,18 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 11,18155 millions d'euros en 2024. Un produit qui est loin des 17 063 200 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 20,12 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Une victoire nette à la dernière municipale à Biarritz Les résultats des dernières élections municipales à Biarritz ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Maider Arosteguy (Union de la droite) a imposé son rythme en rassemblant 31,46% des voix. Deuxième, Guillaume Barucq (Divers centre) a engrangé 1 445 voix (16,22%). Un différentiel significatif. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes alignées. Maider Arosteguy l'a finalement emporté avec 50,22% des voix, face à Guillaume Barucq qui a obtenu 26,29% des électeurs inscrits et Nathalie Motsch réunissant 14,74% des électeurs inscrits. La logique a été respectée, l'écart se creusant pour offrir une victoire sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Union de la droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, engrangeant 2 266 voix supplémentaires entre les deux tours.