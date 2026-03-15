Résultat municipale 2026 à Biarritz (64200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Biarritz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Biarritz, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Biarritz [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge BLANCO
Serge BLANCO MON EQUIPE C'EST BIARRITZ ! 		3 596 26,68%
Maïder AROSTEGUY
Maïder AROSTEGUY Ensemble, vivons Biarritz 		3 584 26,60%
Ana EZCURRA
Ana EZCURRA BIARRITZ BERRI AVEC ET POUR LES BIARROTS 		2 402 17,82%
Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS LARRALDE
Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS LARRALDE CAP BIARRITZ 		1 767 13,11%
Guillaume BARUCQ
Guillaume BARUCQ BIARRITZ NOUVELLE VAGUE 		1 638 12,15%
Richard TARDITS
Richard TARDITS Biarritz d'abord 		489 3,63%
Participation au scrutin Biarritz
Taux de participation 57,36%
Taux d'abstention 42,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 13 657

Source : ministère de l’Intérieur

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