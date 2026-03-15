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19:18 - Élections municipales à Bias : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Bias, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 965 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 254 entreprises, Bias se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,86%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 35,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 690 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,03%, révélant une situation économique tendue. Bias manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Où en est le RN à Bias aux municipales ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière élection municipale à Bias il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,65% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 46,87% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 22,46% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 51,52% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 41,10% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 37,80% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 43,74% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 37,97 % de participation La mobilisation atteignait 37,97 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Bias (une mobilisation modeste) alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait de la pandémie du Covid. Il est pourtant établi de longue date qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre largement mobilisé, avec 73,10 % de participation dans la ville (26,90 % d'abstention). La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 45,52 % en 2022, a largement évolué pour atteindre 65,97 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 49,09 %. Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Bias comme une commune moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Bias sera en tout cas essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Bias a-t-elle voté ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Bias avaient propulsé aux avants-postes Annick Cousin (Rassemblement National) avec 37,80% au premier tour, devant Guillaume Lepers (Divers droite) avec 28,24%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Guillaume Lepers (Divers droite) jusqu'à la première place avec 56,26%. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,10%). La situation politique de Bias a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Bias lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Bias soutenaient en priorité Xavier Czapla (Nupes) avec 23,73% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Annick Cousin (Rassemblement National) en première position avec 51,52% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bias plaçait Emmanuel Macron devant avec 25,49% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,13% pour Emmanuel Macron, contre 46,87% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Bias s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les impôts locaux à Bias, un enjeu de campagne ? En matière d'impôts locaux à Bias, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 274 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 800 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 45,65 % en 2024 (contre 18,32 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 14 900 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 571 100 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,16 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Bias En 2020, qui avait gagné le scrutin municipal à Bias ? À l'occasion de la première consultation électorale, Jean-Pierre Seuves a imposé son rythme en récoltant 74,97% des soutiens. En deuxième position, Jean-Marc Debergue a engrangé 25,02% des voix. Cette victoire écrasante de Jean-Pierre Seuves a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bias, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.