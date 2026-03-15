Résultat municipale 2026 à Bias (47300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bias a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bias, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bias [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier LLOPIS
Xavier LLOPIS (18 élus) BIAS AVANCE AVEC VOUS 		745 57,66%
  • Xavier LLOPIS
  • Sylvie GUILLAUME
  • Pascal MOURGUES
  • Monique CAPELLE
  • Damien LELAURAIN
  • Palmira DOS REIS
  • Jean-Pierre ACCARD
  • Justine CHESNAIS
  • Jean-Baptiste BOQUET
  • Brigitte LAKROUF
  • Philippe RESTES
  • Nathalie RIGAL
  • Samir ZIANI
  • Chantal SERRATE
  • Philippe CAMBROUSE
  • Laure LETOURNEUR
  • Gilbert MAUGARD
  • Brigitte LOUGRAT
Pascal SACHOT
Pascal SACHOT (5 élus) BIAS : L'HUMAIN AU COEUR DU BIEN VIVRE 		547 42,34%
  • Pascal SACHOT
  • Christine BOURLANGE-PAJOT
  • René AIT CHALAL
  • Dominique ABBY-OKOBE
  • Frederic DION
Participation au scrutin Bias
Taux de participation 54,22%
Taux d'abstention 45,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 1 343

Source : ministère de l’Intérieur

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