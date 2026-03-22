Résultat de l'élection municipale 2026 à Biesheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Biesheim

Le deuxième tour des élections municipales à Biesheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Brigitte Schultz- Maurer
Brigitte Schultz- Maurer Divers
BIESHEIM, UNE VILLE Å VIVRE
  • Brigitte Schultz- Maurer
  • Arnaud Gries
  • Jeannine Elger
  • David Schmitt
  • Carine Balerin
  • Dominique Schutz
  • Alexia Kempf-Metzger
  • Michel Seiler
  • Carole Schlageter
  • Olivier Bénet
  • Pauline Enggasser
  • Holger Kümmel
  • Jennifer Chrit-Hug
  • Edouard Haenn
  • Solange Dauphin-Stein
  • Marc-Etienne Althusser
  • Annie Farrugia
  • Pascal Alberteau
  • Maëva Hug
  • Alexis Kimmich
  • Gaëlle Dennequin
Yvan Bernard Fuchs
Yvan Bernard Fuchs Divers
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR BIESHEIM
  • Yvan Bernard Fuchs
  • Africa Lamolinairie
  • Sylvain Campion
  • Milene Garcia
  • Loic Guthmann
  • Nadine Sporer
  • Joël Gutlebeben
  • Dominique Degoutin
  • Julien Haag
  • Heidi Herbert
  • Didier Lucchesi
  • Chantal Maisonneuve
  • Serge Musatti
  • Patricia Freiburger
  • Thomas Schubetzer
  • Muriel Lazarus
  • Christian Haag
  • Alyssa Alves Morais
  • Jérôme Martin
Lionel Kretz
Lionel Kretz Divers
Ensemble vers l'avenir
  • Lionel Kretz
  • Caroline Fischer
  • Edmond Kaltenbach
  • Monique Ferder
  • Gérard Donzel
  • Muriel Giroir
  • Glen Le Brumant
  • Sophie Atac Weniger
  • Lucas Hofer
  • Christel Stotzer-Hug
  • Didier Munsch
  • Hanane Hug
  • Anthony Durand
  • Nadine Urban
  • Mathieu Rigot
  • Anne-Sophie Schubnel
  • Erwan Nicolas
  • Precilia Freymann
  • David Heitzmann

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Biesheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte SCHULTZ- MAURER
Brigitte SCHULTZ- MAURER (Ballotage) BIESHEIM, UNE VILLE Å VIVRE 		564 48,41%
Lionel KRETZ
Lionel KRETZ (Ballotage) Ensemble vers l'avenir 		442 37,94%
Yvan Bernard FUCHS
Yvan Bernard FUCHS (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR BIESHEIM 		159 13,65%
Participation au scrutin Biesheim
Taux de participation 61,10%
Taux d'abstention 38,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 192

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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