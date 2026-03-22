Résultat de l'élection municipale 2026 à Biesheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Biesheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Biesheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Biesheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Biesheim
11:45 - Brigitte Schultz- Maurer, Lionel Kretz et Yvan Bernard Fuchs forment le trio de tête à Biesheim
Pour le premier tour des élections municipales à Biesheim, c'est Brigitte Schultz- Maurer qui s'est arrogée la première place en rassemblant 48,41 % des bulletins valides. À sa suite, Lionel Kretz a pris la position de dauphin avec 37,94 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 13,65 %, Yvan Bernard Fuchs est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Biesheim, le rendez-vous électoral a vu 61,10 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Biesheim
Le deuxième tour des élections municipales à Biesheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Brigitte Schultz- Maurer
Divers
BIESHEIM, UNE VILLE Å VIVRE
|
|
Yvan Bernard Fuchs
Divers
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR BIESHEIM
|
|
Lionel Kretz
Divers
Ensemble vers l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Biesheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte SCHULTZ- MAURER (Ballotage) BIESHEIM, UNE VILLE Å VIVRE
|564
|48,41%
|Lionel KRETZ (Ballotage) Ensemble vers l'avenir
|442
|37,94%
|Yvan Bernard FUCHS (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR BIESHEIM
|159
|13,65%
|Participation au scrutin
|Biesheim
|Taux de participation
|61,10%
|Taux d'abstention
|38,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|1 192
Source : ministère de l’Intérieur
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