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19:17 - Le poids démographique et économique de Biganos aux élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Biganos révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 214 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,73%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 368 euros/mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5950 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,48%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,59%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Biganos mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,76% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les données clés du vote RN à Biganos Le RN ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors des élections locales à Biganos il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 31,09% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,18% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 28,55% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste arrachait 50,64% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,46% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 45,18% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,20% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Sophie Panonacle.

16:58 - À Biganos, l'abstention s'annonce forte aux municipales Aux municipales de 2020 à Biganos, l'abstention était montée à 58,46 % lors du premier round, un score dans la norme. C'étaient 3 432 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs stabilisé à 23,21 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 47,04 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,63 %, loin des 52,77 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville marquée par l'abstention. En ce jour d'élection municipale à Biganos, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Biganos : retour sur la dernière année électorale en date Lors du match européen de 2024, les électeurs de Biganos avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,46% des votes. Les élections des députés à Biganos une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Laurent Lamara (Rassemblement National) en tête du peloton avec 45,18% au premier tour, devant Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 23,73%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Lamara culminant à 52,20% des suffrages exprimés sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Biganos s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Biganos il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Biganos un territoire dominé par l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Biganos accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,09%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 24,23%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,18% pour Marine Le Pen, contre 46,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Biganos soutenaient en priorité Laurent Lamara (RN) avec 28,55% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Lamara virant de nouveau en tête avec 50,64% des voix.

12:58 - Biganos : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales Pour ce qui est des contributions locales à Biganos, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 655 € en 2024 (dernière année connue) contre 621 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à près de 24,98 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 220 400 euros en 2024, loin des 2 971 300 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 20,91 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Biganos Les résultats des élections municipales il y a six ans à Biganos ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Bruno Lafon (Divers) a décroché la pole position en totalisant 66,94% des voix. Juste derrière, Annie Cazaux (Divers gauche) a capté 33,05% des voix. Cette victoire écrasante du candidat Divers a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Biganos, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.