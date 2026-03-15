Résultat municipale 2026 à Bignoux (86800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bignoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bignoux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bignoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel BAZILE
Emmanuel BAZILE (13 élus) La force de la continuité, le pouvoir du collectif 		472 66,95%
  • Emmanuel BAZILE
  • Claire BRUGIER
  • Jacques ROCHE
  • Stéphanie LEBEAU
  • Emmanuel ROYOUX
  • Christine ANGER
  • Jerome ROBERT
  • Aurélie EDELY
  • Jean-Jacques BEAULIEU
  • Sonia MICAUD
  • Jean-Philippe MARAND
  • Elisa BRUN
  • Emmanuel SERVILLAT
Vincent JARC
Vincent JARC (2 élus) BIGNOUX demain 		233 33,05%
  • Vincent JARC
  • Clotilde RICHARD
Participation au scrutin Bignoux
Taux de participation 75,34%
Taux d'abstention 24,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 712

Source : ministère de l’Intérieur

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