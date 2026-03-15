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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bignoux La démographie et la situation socio-économique de Bignoux façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 75 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,45%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (8,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 705 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,24%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,40%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,18%), témoignent d'une population instruite à Bignoux, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Bignoux ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Bignoux en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 17,05% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 28,75% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 10,75% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Bignoux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 22,79% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 26,71% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,98% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Bignoux au crible Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Bignoux sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 67,05 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, une affluence particulièrement forte (l'abstention avait donc culminé à 32,95 %), de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait en revanche provoqué un fort engouement, avec 84,55 % de participation dans la ville (15,45 % d'abstention). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 60,29 % au premier tour en 2022 à 76,13 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 59,83 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se positionne donc résolument comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Bignoux Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Bignoux demeurait à l'époque une terre sans déterminisme électoral, sans revirement par rapport à 2022. Les élections européennes de juin 2024 à Bignoux avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,79%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,77% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Lisa Belluco (Union de la gauche) en pole position avec 37,01% au premier tour, devant Séverine Saint-Pé (Horizons) avec 27,43%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lisa Belluco culminant à 44,33% des votes sur place.

14:57 - Pour les municipales 2026, Bignoux demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Lors des législatives de 2022, les votants de Bignoux accordaient leurs suffrages à Lisa Belluco (Nupes) avec 37,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lisa Belluco virant de nouveau en tête avec 50,61% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bignoux qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,15% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 23,55%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,25% pour Emmanuel Macron, contre 28,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bignoux laisse donc apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Bignoux Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Bignoux entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,16 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 11 280 €. Un apport qui est loin des 205 030 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Bignoux atteint désormais 35,97 % en 2024 (contre 14,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Bignoux a atteint 672 € en 2024, alors que ce montant se situait à 588 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de l'élection municipale de 2020 à Bignoux Les configurations politiques locales restent toujours influencées par le résultat du dernier scrutin communal à Bignoux. Au soir du premier tour à l'époque, Emmanuel Bazile a raflé la première place en rassemblant 316 voix (55,92%). Juste derrière, Thierry Thevenet a obtenu 44,07% des voix. Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Bignoux, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.