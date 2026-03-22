Résultat de l'élection municipale 2026 à Bihorel : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bihorel

Le deuxième tour des élections municipales à Bihorel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Lecordier
Nathalie Lecordier Liste divers droite
Bihorel en commun
  • Nathalie Lecordier
  • Patrice Renault
  • Rachel Godot
  • Xavier Hauguel
  • Marion Brylinski
  • Christophe Barre
  • Céline Sekkaï
  • Robert Garito
  • Regine Josse Carquillat
  • Philippe Jouet
  • Anne Fontaine
  • Thomas Delaunay
  • Dominique Penon
  • Maxime Boissière
  • Fatima Bouchama
  • Frederic Vallee
  • Pascale Auger
  • Paul Boissiere
  • Nadège Maillard
  • Jean-Luc Delsaut
  • Laetitia Heitz
  • Pascal Guillouet
  • Margot Morineau
  • Baptiste Thierry
  • Jocelyne Brochard
  • Olivier Marical
  • Annie Sceaux
  • Antoine Ojeda
  • Catherine Recher
  • Didier Delaunay
  • Maryse Chaillet
Baptiste Boulland
Baptiste Boulland Liste d'union à gauche
Bihorel, l'alternative
  • Baptiste Boulland
  • Camille Hue
  • Gilles Thomas
  • Firouze Djoubri-Michel
  • Julien Chabanet
  • Nathalie Maine
  • Wandrille Hucy
  • Monique Dubecq
  • Gilles Scherrer
  • Aude Erragne
  • Eric Naizet
  • Martine Laconde
  • Jean-François Mielle
  • Clotilde Guillaume
  • Sébastien Rivière-Davrainville
  • Dany Bodineau
  • Marc Dufeu
  • Sylvie Beltrami
  • Dino Wilk
  • Sylvie Dugord
  • Jean-Marie Grieu
  • Joëlle Tekin
  • Christian Dalmont
  • Christine Burette
  • Etienne Olives
  • Magali Sizorn
  • Augustin Longueville
  • Edith Wolbert
  • Bernard Foulon
Johana Diabeto Johnson
Johana Diabeto Johnson Liste divers droite
BIEN ENSEMBLE A BIHOREL
  • Johana Diabeto Johnson
  • Pascal Houbron
  • Elisabeth Massano
  • Francis Buscaylet
  • Anne-Gloria Diabeto
  • Berat Tuncer
  • Sylvia Coutelle
  • Laurent Neveu
  • Maureen Thevenet
  • Karim Tfyeche
  • Aude Voillot
  • Jean-Marie Essouma Tsanga
  • Sadia Kouidri
  • Nassim Lazhar
  • Victoria Da Silva
  • Olivier Le Meignen
  • Marie-France Fouchard
  • Ludovic Berrubé
  • Martine Lechanoine
  • Jérôme Dutot
  • Françoise Lacaille-Lainé
  • Paul Johnson
  • Colette Héricher
  • Naïm Deflaoui
  • Catherine Canu
  • Clément Leclerc
  • Christiane Bazin
  • Jérôme Siefridt
  • Amélie Lecoeur
  • Pierre Dranguet
  • Charlotte Ossibi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bihorel

Tête de listeListe Voix % des voix
Baptiste BOULLAND
Baptiste BOULLAND (Ballotage) Bihorel, l'alternative 		1 386 39,31%
Nathalie LECORDIER
Nathalie LECORDIER (Ballotage) Bihorel en commun 		1 192 33,81%
Johana DIABETO JOHNSON
Johana DIABETO JOHNSON (Ballotage) BIEN ENSEMBLE A BIHOREL 		948 26,89%
Participation au scrutin Bihorel
Taux de participation 59,98%
Taux d'abstention 40,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 3 634

Source : ministère de l’Intérieur

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