Résultat de l'élection municipale 2026 à Bihorel : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bihorel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bihorel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bihorel.
L'actu des élections municipales 2026 à Bihorel
11:46 - Quels étaient les résultats des municipales à Bihorel il y a une semaine ?
Lors du premier volet des municipales à Bihorel, le scrutin s'est soldé par une participation de 59,98 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Baptiste Boulland (Union de la gauche) qui s'est placé en première position avec 39,31 % des votes. Derrière, Nathalie Lecordier (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 33,81 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Une belle revanche pour Baptiste Boulland qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, mais il a concédé cependant 4 points. Pour compléter ce tableau, avec 26,89 %, Johana Diabeto Johnson (Divers droite) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bihorel
Le deuxième tour des élections municipales à Bihorel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Lecordier
Liste divers droite
Bihorel en commun
|
|
Baptiste Boulland
Liste d'union à gauche
Bihorel, l'alternative
|
|
Johana Diabeto Johnson
Liste divers droite
BIEN ENSEMBLE A BIHOREL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bihorel
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Baptiste BOULLAND (Ballotage) Bihorel, l'alternative
|1 386
|39,31%
|Nathalie LECORDIER (Ballotage) Bihorel en commun
|1 192
|33,81%
|Johana DIABETO JOHNSON (Ballotage) BIEN ENSEMBLE A BIHOREL
|948
|26,89%
|Participation au scrutin
|Bihorel
|Taux de participation
|59,98%
|Taux d'abstention
|40,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|3 634
Source : ministère de l’Intérieur
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