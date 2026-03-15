Résultat de l'élection municipale 2026 à Billère : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Billère [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Billère sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Billère.
L'actu des élections municipales 2026 à Billère
12:09 - Municipales à Billère : les horaires des 10 bureaux de vote
Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Billère sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour recevoir les habitants. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Billère sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du 2nd tour est annoncé par Emmanuel Macron en raison du coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Billère. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Billère
|Tête de listeListe
|
Arnaud Jacottin
Liste divers gauche
BILLÈRE POUR TOUS
|
|
Vincent Escudé
Liste Divers
IL EST TEMPS POUR BILLÈRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Lalanne (27 élus) Billère pour tous
|2 043
|61,92%
|
|Jérôme Ribette (6 élus) Billérois 2020
|1 256
|38,07%
|
|Participation au scrutin
|Billère
|Taux de participation
|40,92%
|Taux d'abstention
|59,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 412
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Lalanne (27 élus) Billere pour tous
|2 971
|58,83%
|
|Patrick Cléris (6 élus) Billere autrement
|2 079
|41,16%
|
|Participation au scrutin
|Billère
|Taux de participation
|62,56%
|Taux d'abstention
|37,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,72%
|Nombre de votants
|5 300
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