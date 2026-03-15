Résultat de l'élection municipale 2026 à Billère : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Billère

Tête de listeListe
Arnaud Jacottin
Arnaud Jacottin Liste divers gauche
BILLÈRE POUR TOUS
  • Arnaud Jacottin
  • Véronique Mathieu
  • Julien Ochem
  • Marion Letendart
  • Frédérick Mazodier
  • Marie Delas
  • Julien Bayssac
  • Natalie Francq
  • Jacques Cabanes
  • Christine Ferrer
  • Wilfried Hulot
  • Sylvie Lourau
  • Guillaume Pradère
  • Delphine Lacassy-Badoc
  • Patrick Pierre
  • Lara Hausen Mizoguchi
  • Mohamed Talaalout
  • Thérèse de Boissezon
  • Patrick Mauboulès
  • Valérie Schiano
  • Robert Crédoz
  • Monique Caminade
  • Jérome Casas
  • N'Deye Diop
  • Pierre Cento
  • Marie-Véronique Vincent
  • Gabriel Laborde
  • Daisy Marsaguet
  • Gilles Lesclaux
  • Maryse Fourcade
  • Philippe Berthélemy
  • Gaëlle Ryckebusch
  • Marc Damblon
  • Claire Lacaze
  • François Collet
Vincent Escudé
Vincent Escudé Liste Divers
IL EST TEMPS POUR BILLÈRE
  • Vincent Escudé
  • Fanny Bognard Bellocq
  • Frédéric Defrasne
  • Corinne Flous
  • Gilles Bourse
  • Fouzia Rabeh
  • Pierre Lacrouts
  • Nathalie Laborde
  • Silvino Cardoso Rodrigues
  • Julie Kolodziejczyk
  • David Gassama
  • Hafsa Cresson
  • Jean-Marie Rivière
  • Armelle de Vismes
  • Jean-Philippe Orliac
  • Séverine Capblancq
  • Matthieu Moreno
  • Emmanuèle Legrand-Bogdan
  • David Léonard
  • Nadia Dubois Dit Bonclaude
  • Pascal Fretay
  • Assomption Linzoain
  • Thierry Claude
  • Francette Navarro
  • Richard Marquez
  • Justine Baudry
  • Christophe Janiaud
  • Agnès Bracali
  • Maurice Lamazou
  • Fatiha Naas
  • Eric Arnaud
  • Elisabeth Perney
  • Mathieu Loriot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Lalanne
Jean-Yves Lalanne (27 élus) Billère pour tous 		2 043 61,92%
  • Jean-Yves Lalanne
  • Véronique Mathieu-Lesclaux
  • Arnaud Jacottin
  • Alexandra Pinto
  • Thomas Chavigné
  • Natalie Francq
  • Julien Ochem
  • Ornella Auclair
  • Frédérick Mazodier
  • Thérèse Rayneau-Piller
  • Jean-Philippe Nassieu-Maupas
  • Christine Ferrer
  • Julien Bayssac
  • Thérèse De Boissezon
  • Jacques Cabanes
  • Sylvie Lourau
  • François Collet
  • Mathilde Labouret
  • Patrick Mauboules
  • Françoise Lahérrère-Souviraa
  • Louis Balmori
  • Béatrice Garcia-Orcajada
  • Mohamed Talaalout
  • Maryse Fourcade
  • Guy-Louis Dumont
  • Johanna Weiss
  • Jean-François Montaut
Jérôme Ribette
Jérôme Ribette (6 élus) Billérois 2020 		1 256 38,07%
  • Jérôme Ribette
  • Fanny Bognard
  • Christophe Leschuitta
  • Karine Fleury Bonne
  • Pascal Fretay
  • Corinne Flous
Participation au scrutin Billère
Taux de participation 40,92%
Taux d'abstention 59,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 412

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Lalanne
Jean-Yves Lalanne (27 élus) Billere pour tous 		2 971 58,83%
  • Jean-Yves Lalanne
  • Véronique Dehos
  • Arnaud Jacottin
  • Marilys Van Daële
  • Jean-Claude Liquet
  • Margot Triep-Capdeville
  • Thomas Chavigné
  • Véronique Mathieu
  • Christian Planté
  • Jacqueline Pelaroque
  • Jean-Philippe Nassieu-Maupas
  • Estela Tournemouli
  • Mohamed Talaalout
  • Sylvie Maine
  • Stéphan Abadie
  • Claude Donatoni
  • Pierre-Yves Heurtier
  • Christine Le Brazidec
  • Patrick Mauboules
  • Marie-Françoise Marzat
  • Jacques Cabanes
  • Ornella Auclair
  • Jean-François Montaut
  • Michèle Francelle
  • Louis Balmori
  • Nadine Archambeau
  • Frédérick Mazodier
Patrick Cléris
Patrick Cléris (6 élus) Billere autrement 		2 079 41,16%
  • Patrick Cléris
  • Isabelle Martins
  • Jérôme Ribette
  • Anne Girard
  • Didier Doassans-Carrere
  • Carine Antoniazzi
Participation au scrutin Billère
Taux de participation 62,56%
Taux d'abstention 37,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,72%
Nombre de votants 5 300

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