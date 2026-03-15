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19:16 - Les défis socio-économiques de Billy et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Billy mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des municipales. Avec une densité de population de 81 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,55%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (21,68%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 455 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,32%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,12%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Billy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,16% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Quelle percée du RN à Billy aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Billy en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,31% des suffrages lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,77% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 23,95% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Billy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,90% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,28% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,30% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Yannick Monnet.

16:58 - La commune de Billy plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre de cette municipale à Billy, l'abstention jouera un rôle clé sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention était montée à 54,68 % à la fin du premier tour, dans la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 22,85 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 41,92 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,97 % au premier tour, contre 48,95 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Billy comme une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à Billy ? Lors des dernières élections européennes, le podium à Billy s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,90%), challengée par Raphaël Glucksmann (12,50%) et Valérie Hayer (10,17%). Anne-Marie Thès (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Billy après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 45,28%. Yannick Monnet (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 25,47%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne-Marie Thès culminant à 53,30% des votes localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Billy : coup d'oeil sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Billy s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Billy était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 32,31% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,52%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,77% pour Marine Le Pen, contre 46,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Billy soutenaient en priorité Marie Cibert (RN) avec 23,95% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Yannick Monnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,00% des voix.

12:58 - Élections municipales : les impôts pèseront-ils à Billy ? En matière d'impôts locaux à Billy, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 684 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 490 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 41,05 % en 2024 (contre 17,88 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 16 100 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 98 900 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 11,81 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Billy Les résultats des élections municipales de 2020 à Billy ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Audrey Bichard a réuni le plus grand nombre de votes avec 240 suffrages (92,30%). Ensuite, Marie-France Boccard Molins a recueilli 92,30% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Billy, ces équilibres propres aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Dans le pays, le dispositif électoral particulier avec candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.