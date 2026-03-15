Résultat municipale 2026 à Billy (03260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Billy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Billy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Billy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Audrey BICHARD
Audrey BICHARD (13 élus) Billy avec vous ! 		273 63,49%
  • Audrey BICHARD
  • Jean-Louis BOUDONNAT
  • Nathalie RUFFAUT
  • Richard BONNAMOUR
  • Véronique BURLAUD
  • Georges GRENIER
  • Sophie TABARLY
  • Sébastien GRAND
  • Gwladys DOUCET
  • Anthony CARRIER
  • Fabienne HENRY
  • Jean-Patrick DUBOIS
  • Delphine ANDRE
Patrick SEROR
Patrick SEROR (2 élus) L'Avenir Ensemble 		157 36,51%
  • Patrick SEROR
  • Agnès DE BOUCLANS
Participation au scrutin Billy
Taux de participation 69,74%
Taux d'abstention 30,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,47%
Nombre de votants 461

Source : ministère de l’Intérieur

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