Résultat de l'élection municipale 2026 à Billy-Montigny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Billy-Montigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Billy-Montigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Billy-Montigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Billy-Montigny
11:44 - Que disaient les résultats des municipales à Billy-Montigny il y a une semaine ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Billy-Montigny, c'est Yanis Gaudillat (Rassemblement National) qui a pris la tête en récoltant 42,92 % des votes. À sa suite, Bruno Troni (Parti communiste français) a obtenu la seconde place avec 37,15 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 19,93 %, Joël Rolland, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Billy-Montigny, l'élection a mobilisé 60,26 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Billy-Montigny
Le deuxième tour des élections municipales à Billy-Montigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yanis Gaudillat
Liste du Rassemblement National
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BILLY-MONTIGNY
|
|
Bruno Troni
Liste du Parti communiste français
POUR UN AVENIR COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Billy-Montigny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yanis GAUDILLAT (Ballotage) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BILLY-MONTIGNY
|1 346
|42,92%
|Bruno TRONI (Ballotage) POUR UN AVENIR COMMUN
|1 165
|37,15%
|Joël ROLLAND (Ballotage) BILLY2026-2032
|625
|19,93%
|Participation au scrutin
|Billy-Montigny
|Taux de participation
|60,26%
|Taux d'abstention
|39,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|3 191
Source : ministère de l’Intérieur
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