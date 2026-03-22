Résultat de l'élection municipale 2026 à Billy-Montigny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Billy-Montigny

Le deuxième tour des élections municipales à Billy-Montigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yanis Gaudillat
Yanis Gaudillat Liste du Rassemblement National
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BILLY-MONTIGNY
  • Yanis Gaudillat
  • Lisa Duriez-Guichard
  • Geoffrey Bevan
  • Virgine Loy
  • Benjamin Grischko
  • Cynthia Murtas
  • Ludovic Flament
  • Séverine Olivier
  • Michel Desplanques
  • Marie-Noëlle De-Looze
  • Christophe Marechal
  • Magdalena Zimolag
  • Jérôme Dardenne
  • Sabine Rudolph
  • Jean-Michel Caudrelier
  • Brendy Flament
  • Joël Cailluyere
  • Martine Famil
  • Corentin Stachowiak
  • Séverine Brunelles
  • David Fournier
  • Angélique Fournier
  • Frédéric Dubois
  • Alison Dedulle
  • Michel Szewiak
  • Clara Boulanger
  • Placido Caruso
  • Méa Papillon
  • Florian Mayeux
Bruno Troni
Bruno Troni Liste du Parti communiste français
POUR UN AVENIR COMMUN
  • Bruno Troni
  • Fadila Briki
  • Alexandre Millien
  • Nathalie Manier-Megueulle
  • Marc Eeckman
  • Aurore Mopty
  • Régis Dewasmes
  • Caroline Gramlich
  • Yann Gauer
  • Laure Briois-Avit
  • Gabriel Lespagnol
  • Jessy Bieszczad-Diane
  • Ludovic Kubacki
  • Marine Houriez
  • Anthony Grocaut
  • Julie Zeguimi
  • Mathieu Bauderlique
  • Mélissa Kus
  • Mallory Laurent
  • Fabienne Dubreuil
  • Cédric Loezer
  • Leila Zidouri
  • Patrick Canivez
  • Tatiana Campagne
  • Philippe Pecqueur
  • Lucienne Tornu
  • Michel Monnier
  • Marcelline Desliers-Brebion
  • Santino Vancardo
  • Colette Sesniak
  • Rolland Plouvin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Billy-Montigny

Tête de listeListe Voix % des voix
Yanis GAUDILLAT
Yanis GAUDILLAT (Ballotage) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BILLY-MONTIGNY 		1 346 42,92%
Bruno TRONI
Bruno TRONI (Ballotage) POUR UN AVENIR COMMUN 		1 165 37,15%
Joël ROLLAND
Joël ROLLAND (Ballotage) BILLY2026-2032 		625 19,93%
Participation au scrutin Billy-Montigny
Taux de participation 60,26%
Taux d'abstention 39,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 3 191

Source : ministère de l’Intérieur

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