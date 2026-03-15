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19:19 - Billy-Montigny et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Billy-Montigny comme partout. Avec ses 8 027 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 320 entreprises, Billy-Montigny permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (31,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 266 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 4,30%, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 016 euros par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 18,63%, synonyme d'une situation économique fragile. À Billy-Montigny, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Quelle place du RN à Billy-Montigny aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste avait récolté 22,34% des bulletins exprimés lors des municipales à Billy-Montigny il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, Bruno Troni étant reconduit immédiatement. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 51,27% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 72,01% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 44,52% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le RN sécurisait 50,60% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 58,18% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 59,41% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Clavet.

16:58 - Résultats électoraux à Billy-Montigny : le point sur la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche à Billy-Montigny, le premier round de l'élection municipale avait vu 46,93 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 72,18 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 47,70 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 61,37 % au premier tour, contre 46,04 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Billy-Montigny comme une ville en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. L'affluence dans les bureaux de vote de Billy-Montigny sera en définitive une clé pour ces municipales.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Billy-Montigny ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Billy-Montigny. Le scrutin des Européennes de 2024 à Billy-Montigny avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (58,18%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 8,62% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Billy-Montigny plébiscitaient ensuite Bruno Clavet (Rassemblement National) avec 59,41% au premier tour. La décision des urnes était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Billy-Montigny ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Billy-Montigny s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Billy-Montigny tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 51,27% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,27%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 72,01% pour Marine Le Pen, contre 27,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Billy-Montigny portaient leur choix sur Bruno Clavet (RN) avec 44,52% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,60% des suffrages.

12:58 - Et si l'élection à Billy-Montigny se jouait sur la fiscalité ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Billy-Montigny, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,16 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant près de 70 900 euros environ, bien en deçà des 1 140 960 € engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Billy-Montigny atteint désormais 51,70 % en 2024 (contre 30,80 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 % (en augmentation de 1,2 point en quatre ans). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Billy-Montigny a atteint 675 euros en 2024 (contre 610 € en 2020).

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Uni(E)S, Engagé(E)S, Responsables Pour Billy-Montigny !" majoritaire à Billy-Montigny À Billy-Montigny, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour, Bruno Troni (Union de la gauche) a fait la course en tête en obtenant 63,93% des voix. Deuxième, Fabrice Mulier (Rassemblement National) a rassemblé 22,34% des suffrages. Enfin, on retrouvait Jean-Louis Cailluyere (Divers droite), s'adjugeant 13,72% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Billy-Montigny, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante représentera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.