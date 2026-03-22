Résultat municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer (22520) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Binic-Étables-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël-Erwan LARUPT (26 élus) Uni.e.s dans l'action
|2 083
|52,15%
|
|Frédéric FRANCILLETTE (5 élus) Ensemble & autrement
|1 363
|34,13%
|
|Gilbert BERTRAND (2 élus) Énergie citoyenne
|548
|13,72%
|
|Participation au scrutin
|Binic-Étables-sur-Mer
|Taux de participation
|62,80%
|Taux d'abstention
|37,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|4 110
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Binic-Étables-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaël-Erwan LARUPT (Ballotage) Uni.e.s dans l'action
|1 896
|46,99%
|Frédéric FRANCILLETTE (Ballotage) Ensemble & autrement
|1 412
|34,99%
|Gilbert BERTRAND (Ballotage) Énergie citoyenne
|727
|18,02%
|Participation au scrutin
|Binic-Étables-sur-Mer
|Taux de participation
|63,65%
|Taux d'abstention
|36,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|4 165
Election municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Binic-Étables-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Binic-Étables-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Binic-Étables-sur-Mer
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Binic-Étables-sur-Mer
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Binic-Étables-sur-Mer avaient propulsé aux avants-postes Eric Bothorel (Ensemble !) avec 43,34% au premier tour, devant Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec 29,59%. Le second round n'a pas changé grand chose, Eric Bothorel culminant à 46,78% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Valérie Hayer (22,00%). Un bis repetita des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Binic-Étables-sur-Mer
Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Binic-Étables-sur-Mer ? À l'occasion du premier vote, Paul Chauvin (Divers) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 39,11% des voix. En deuxième position, Laurent Honoré (Divers gauche) a recueilli 1 039 bulletins valides (34,52%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Michel Leger (Divers centre), rassemblant 26,35% des voix. Ce score assez étroit instaurait de fortes interrogations pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Paul Chauvin l'a finalement emporté avec 44,70% des votes, face à Laurent Honoré s'adjugeant 37,57% des électeurs et Michel Leger avec 591 suffrages (17,72%). La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à une large victoire marquée par un écart significatif. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers a probablement tiré parti des voix des listes du centre éjectées au premier tour, sécurisant 314 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Binic-Étables-sur-Mer pour le 2e tour ?
Sont donc alignés pour ce nouveau passage aux urnes ce dimanche : Gaël-Erwan Larupt sous l'étiquette LDVG, la liste de Gilbert Bertrand (LDVG) et la liste de Frédéric Francillette (LDVD), comme le précisent les candidatures officielles pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Pour voter, les citoyens de la commune peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 8 bureaux de vote de Binic-Étables-sur-Mer.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Binic-Étables-sur-Mer
Pour le lancement des municipales à Binic-Étables-sur-Mer, le rendez-vous a vu 63,65 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Gaël-Erwan Larupt (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place avec 46,99 % des bulletins valides. À sa suite, Frédéric Francillette (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 34,99 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 18,02 %, Gilbert Bertrand, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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