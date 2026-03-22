Résultat municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer (22520) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Binic-Étables-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël-Erwan LARUPT
Gaël-Erwan LARUPT (26 élus) Uni.e.s dans l'action 		2 083 52,15%
  • Gaël-Erwan LARUPT
  • Nicole LECORGNE
  • Guillaume BARBIER-CUEIL
  • Bernadette MACHET
  • Patrice DARCHE
  • Catherine GAILLARD
  • Alain Ernest Augustin GOUEZIN
  • Emmanuelle CAULI
  • Christian GOULARD
  • Sophie QUERRÉ
  • Jean-François FALIGOT
  • Fanny YOUNSI
  • Thierry TARDIEU
  • Aurélie PASQUIER PANSART
  • Yves DODIER
  • Dominique LE GLATIN
  • Alain DENIS
  • Lydie MONIE
  • Daniel MACÉ
  • Elise BECAVIN
  • Yvon Françis Alain BERTHELOT
  • Colette REMY
  • Michel AVRIL
  • Sylvie GUILLEMY
  • Luc SUPERCHI-GAILLARD
  • Nathalie Gillonne LAMIDON
Frédéric FRANCILLETTE
Frédéric FRANCILLETTE (5 élus) Ensemble & autrement 		1 363 34,13%
  • Frédéric FRANCILLETTE
  • Sophie TREMEL GEFFROY
  • Jean-Claude BALANANT
  • Sophie USALA NOGUEIRE
  • Richard FOURNIER
Gilbert BERTRAND
Gilbert BERTRAND (2 élus) Énergie citoyenne 		548 13,72%
  • Gilbert BERTRAND
  • Dominique BELLEIN GALLO
Participation au scrutin Binic-Étables-sur-Mer
Taux de participation 62,80%
Taux d'abstention 37,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 4 110

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Binic-Étables-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël-Erwan LARUPT
Gaël-Erwan LARUPT (Ballotage) Uni.e.s dans l'action 		1 896 46,99%
Frédéric FRANCILLETTE
Frédéric FRANCILLETTE (Ballotage) Ensemble & autrement 		1 412 34,99%
Gilbert BERTRAND
Gilbert BERTRAND (Ballotage) Énergie citoyenne 		727 18,02%
Participation au scrutin Binic-Étables-sur-Mer
Taux de participation 63,65%
Taux d'abstention 36,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 4 165

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