Résultat municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer (22520) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Binic-Étables-sur-Mer. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Binic-Étables-sur-Mer, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Binic-Étables-sur-Mer [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Gaël-Erwan LARUPT
Gaël-Erwan LARUPT Uni.e.s dans l'action 		234 45,88%
Gilbert BERTRAND
Gilbert BERTRAND Énergie citoyenne 		149 29,22%
Frédéric FRANCILLETTE
Frédéric FRANCILLETTE Ensemble & autrement 		127 24,90%
Participation au scrutin Binic-Étables-sur-Mer Partiels *
Taux de participation 64,22%
Taux d'abstention 35,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 524

* Résultats partiels sur 12% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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