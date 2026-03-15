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19:17 - Binic-Étables-sur-Mer : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Binic-Étables-sur-Mer, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections municipales. Dans la ville, 12,75% des résidents sont des enfants, et 14,30% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (56,15%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4890 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,44%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,97%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 31,14%, comme à Binic-Étables-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Avant les municipales, la progression du Rassemblement national à Binic-Étables-sur-Mer Le parti à la flamme n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Binic-Étables-sur-Mer en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 16,40% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 28,70% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 11,75% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Binic-Étables-sur-Mer comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 21,95% aux élections européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,30% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 25,38% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 50,60 % d'abstention Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Binic-Étables-sur-Mer, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention avait atteint 50,60 % lors du premier tour (un score dans la norme) alors que l'épidémie de Covid-19 avait rendu prudents de nombreux électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 20,12 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 42,69 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 23,91 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 38,67 % d'abstention. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Binic-Étables-sur-Mer comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Binic-Étables-sur-Mer Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Binic-Étables-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Eric Bothorel (Ensemble !) avec 43,34% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Eric Bothorel culminant à 46,78% des votes dans la localité. Les élections européennes précédemment à Binic-Étables-sur-Mer avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,00%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 21,95% des suffrages. .

14:57 - Les électeurs de Binic-Étables-sur-Mer avaient franchement privilégié le centre-droit il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Binic-Étables-sur-Mer soutenaient en priorité Eric Bothorel (Ensemble !) avec 36,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,01%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Binic-Étables-sur-Mer accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 36,08%, devant Jean-Luc Mélenchon avec 19,76%. Lors de la finale de l'élection à Binic-Étables-sur-Mer, les électeurs accordaient 71,30% pour Emmanuel Macron, contre 28,70% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Binic-Étables-sur-Mer dessine donc un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne à Binic-Étables-sur-Mer À Binic-Étables-sur-Mer, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 18,67 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 920 710 € la même année, en net recul par rapport aux 2 273 120 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Binic-Étables-sur-Mer est passé à 36,35 % en 2024 (contre 16,86 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Binic-Étables-sur-Mer s'est chiffrée à environ 1 001 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 845 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Binic-Étables-sur-Mer À Binic-Étables-sur-Mer, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Paul Chauvin (Divers) a imposé son rythme en recueillant 1 177 bulletins (39,11%). À ses trousses, Laurent Honoré (Divers gauche) a rassemblé 1 039 bulletins valides (34,52%). Avec une marge aussi ténue, l'issue du 2ème tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Paul Chauvin l'a finalement emporté avec 1 491 suffrages (44,70%), face à Laurent Honoré rassemblant 37,57% des électeurs inscrits et Michel Leger avec 17,72% des bulletins. L’incertitude a finalement laissé place à une avance marquée et un triomphe sans équivoque. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées, récupérant 314 voix supplémentaires entre les deux tours.