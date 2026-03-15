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19:16 - Biot : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Biot est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 40,53% de cadres supérieurs pour 10 196 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 1 683 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (70,16%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 978 personnes (9,59%) favorise une richesse culturelle précieuse. Parmi cette mosaïque sociale, 44,96% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1352,07 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Biot affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.

17:57 - Quels scores du RN à Biot avant les municipales 2026 ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Biot en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 19,77% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 12,40% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Biot comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,22% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 32,14% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 36,28% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Biot au crible Pour rappel, la participation s'élevait à 50,97 % à Biot lors des municipales de 2020 (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré rester chez eux. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 78,09 %. L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 51,66 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 71,33 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 57,12 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche donc plutôt comme une zone civiquement engagée. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Biot, ce paramètre aura en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Biot il y a deux ans L'orientation des électeurs de Biot a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Biot avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 29,22% des inscrits. Thierry Ferrand (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Biot après la dissolution de l'Assemblée avec 32,14%. Eric Pauget (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 30,10%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Eric Pauget (Les Républicains), avec 63,72%.

14:57 - Dernière présidentielle à Biot : les points à analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Biot plébiscitaient Eric Pauget (LR) avec 33,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,07%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Biot accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 32,57%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 19,77%. Lors de la finale de l'élection à Biot, les électeurs accordaient 60,68% pour Emmanuel Macron, contre 39,32% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Biot se positionne comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Biot À Biot, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,20 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 998 750 €. Un produit qui est loin des 3 590 300 € perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Biot est passé à 24,20 % en 2024 (contre 14,00 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Biot a atteint environ 1 661 euros en 2024 contre 1 434 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Biot : une élection pliée dès le premier round Dans la municipalité de Biot, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore déterminés par le résultat du dernier scrutin. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Pierre Dermit (Les Républicains) a distancé ses concurrents en rassemblant 52,88% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Guilaine Debras (Divers) a capté 1 126 bulletins valides (30,39%). Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Biot, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.