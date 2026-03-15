Résultat municipale 2026 à Biot (06410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Biot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Biot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Biot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre DERMIT
Jean-Pierre DERMIT (28 élus) Tous pour Biot 		3 190 66,29%
  • Jean-Pierre DERMIT
  • Catherine DUPRE BALEYTE
  • François PEIGNE
  • Caroline JOUSSEMET
  • Guillaume LE COZ
  • Martine AUFEUVRE
  • Gérard PETIT
  • Mélissa FARINELLI-SCHARLY
  • Eric OPERTO
  • Laura PAVAN
  • Joël PRADELLI
  • Claire BAËS
  • Christian LATY
  • Nicole PRADELLI
  • David MARIEN
  • Christine PELISSIER TABUSSO
  • Thierry BORGHI
  • Isabelle LETERRIER
  • Jean-Michel BIANCOTTI
  • Pascale CARAVEL
  • Eric AUSSIBAL
  • Sabrina YETOR
  • Dominique CHAPUT
  • Valérie SCIOLLA
  • Fabien DELMAS
  • Chantal LOYSEAU
  • Michel FRANCESCHI
  • Vérronique BOURON
Jacques-Olivier BRONER
Jacques-Olivier BRONER (4 élus) POUR BIOT, IL EST TEMPS ! 		1 144 23,77%
  • Jacques-Olivier BRONER
  • Sonia ANGER
  • Florian LESAGE
  • Séverine MOUREAUD
Denis LA SPESA
Denis LA SPESA (1 élu) BIOT A GAUCHE ET ECOLOGISTE 		478 9,93%
  • Denis LA SPESA
Participation au scrutin Biot
Taux de participation 60,84%
Taux d'abstention 39,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 4 890

Source : ministère de l’Intérieur

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