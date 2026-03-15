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19:19 - Biriatou : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Devant le bureau de vote de Biriatou, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 259 habitants, ce bourg cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 85 entreprises attestent une économie favorable. Dans le bourg, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,90% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 262 résidents étrangers, Biriatou se classe comme un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 349,87 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Biriatou, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Les électeurs de Biriatou tentés par le RN ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Biriatou en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 16,67% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 39,47% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 13,43% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Biriatou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,62% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 20,47% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 25,54% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Biriatou : le point sur l'abstention Aux municipales de 2020, la participation à Biriatou avait grimpé à 69,97 % lors du premier tour, une affluence particulièrement forte alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de Covid. Avec les présidentielles, les élections municipales restent en effet le rendez-vous démocratique où les Français votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 80,73 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 19,27 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 48,95 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,88 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,57 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée soucieuse de voter par rapport au reste de la France. Au soir de cette municipale, le degré de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Biriatou.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Biriatou a-t-elle voté ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Biriatou avaient propulsé aux avants-postes Peio Dufau (Union de la gauche) avec 42,55% au premier tour, devant Victor Lastécouères (Union de l'extrême droite) avec 20,47%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Peio Dufau culminant à 50,72% des voix dans la commune. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Biriatou s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (23,62%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,59%) et la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle (13,82%). Le contexte politique de Biriatou a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Les électeurs de Biriatou avaient clairement opté pour la gauche il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Biriatou comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Biriatou plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 29,17% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,53% pour Emmanuel Macron, contre 39,47% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Biriatou accordaient leurs suffrages à Tom Dubois--Robin (Nupes) avec 25,87% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Tom Dubois--Robin virant de nouveau en tête avec 60,83% des voix.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Biriatou En ce qui concerne la fiscalité locale de Biriatou, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 644 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 544 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 26,53 % en 2024 (contre environ 12,16 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 31 960 € de recettes en 2024, contre quelque 208 600 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,77 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Biriatou Les résultats des dernières municipales à Biriatou ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Solange Demarcq-Eguiguren a raflé la première place en totalisant 309 bulletins (50,49%). À ses trousses, Michel Hiriart a recueilli 303 voix (49,50%). Cette victoire écrasante de Solange Demarcq-Eguiguren a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Biriatou, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.