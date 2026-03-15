Résultat municipale 2026 à Biriatou (64700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Biriatou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Biriatou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Biriatou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Odile SUSPERREGUI CORNU
Odile SUSPERREGUI CORNU (12 élus) BIRIATUN BIZI 		323 51,35%
  • Odile SUSPERREGUI CORNU
  • Franck APRENDISTEGUY
  • Marion COTTIER PENA
  • Raynald BOUCHON
  • Emmanuelle RIVET
  • Aritz LEKUONA
  • Mirentchu PASCAL
  • Clément GARMENDIA
  • Silvia Isabel GARZON NIETO
  • Ismael LICEAGA
  • Nausica SANCHEZ TORRES
  • Florian RUIZ
Michel HIRIART
Michel HIRIART (3 élus) ALTXA BIRIATU 		306 48,65%
  • Michel HIRIART
  • Elur ALBERDI
  • Charles OYARZABAL
Participation au scrutin Biriatou
Taux de participation 67,65%
Taux d'abstention 32,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 665

Source : ministère de l’Intérieur

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