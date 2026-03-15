Résultat de l'élection municipale 2026 à Biscarrosse : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Biscarrosse [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Biscarrosse sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Biscarrosse.
L'actu des élections municipales 2026 à Biscarrosse
12:07 - À quelle heure ferment les 13 bureaux de vote à Biscarrosse ?
Les municipales sont l'occasion pour les 13 691 votants de Biscarrosse de se prononcer sur la manière dont est gérée leur localité. À Biscarrosse comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui succédera à Hélène Larrezet, qui a remporté la mairie en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Biscarrosse. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Biscarrosse
|Tête de listeListe
|
Hélène Larrezet
Liste divers droite
Passionnément Biscarrosse
|
|
Patrick Dorville
Liste divers gauche
Biscarrosse Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Larrezet (26 élus) Passionnément biscarrosse
|3 061
|53,98%
|
|Manuel Diaz (7 élus) Biscarrosse grandeur nature
|2 609
|46,01%
|
|Participation au scrutin
|Biscarrosse
|Taux de participation
|46,94%
|Taux d'abstention
|53,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 918
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Larrezet Passionnément biscarrosse
|2 514
|46,16%
|Manuel Diaz Biscarrosse grandeur nature
|2 064
|37,89%
|Patrick Dorville Agir ensemble pour biscarrosse
|459
|8,42%
|Laure Nayach Biscarrosse en commun
|409
|7,51%
|Participation au scrutin
|Biscarrosse
|Taux de participation
|44,31%
|Taux d'abstention
|55,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 583
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Dudon (29 élus) Chez nous a biscarosse
|4 936
|75,71%
|
|Patrick Dorville (4 élus) Biscarrosse c'est vous!
|1 583
|24,28%
|
|Participation au scrutin
|Biscarrosse
|Taux de participation
|61,16%
|Taux d'abstention
|38,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,92%
|Nombre de votants
|6 929
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