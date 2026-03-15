Résultat de l'élection municipale 2026 à Biscarrosse : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Biscarrosse

Tête de listeListe
Hélène Larrezet
Hélène Larrezet Liste divers droite
Passionnément Biscarrosse
  • Hélène Larrezet
  • Jean-Michel Suso
  • Laure Pincé
  • Frédéric Darmagnac
  • Ascension Ponchet
  • Ghislain Colmagro
  • Roseline Darmuzey épouse Aubert
  • Philippe Pascutto
  • Nathalie Benquet
  • Philippe Auvieux
  • Catherine Dubois
  • Alain Bourlès
  • Florence Belliard épouse Guerro
  • Didier Branco-Marinho
  • Anaïs Lacave
  • Thibaut Chancy
  • Stéphanie Godfroy
  • Dominique Miniau
  • Béatrice Labarthe
  • Philippe Couture
  • Sophie Charenton
  • Titouan Davoine
  • Sylvie Poumeyrau Veyrier
  • Laurent Lassalle
  • Cindy Huard
  • Nicolas Iung
  • Patricia Pontis
  • Benjamin Milet
  • Catherine Guerguin
  • Lionel Frouin
  • Cécilia Martinière
  • Sébastien Anthoène-Perry
  • Danièle Guiguen
  • Jacques Redon
  • Marie-Christine Blévec
Patrick Dorville
Patrick Dorville Liste divers gauche
Biscarrosse Autrement
  • Patrick Dorville
  • Lucia De Fatima Ferreira
  • Vito Tito
  • Sabine Grenet
  • Patrick Sicard
  • Sophie Macé Kunakey
  • Mathieu Dantez
  • Caroline Alzieu
  • Jean-Claude Roulet-Chopin
  • Isabelle Larrodé
  • Rémi Cohen-Gazeau
  • Nicole Bernard
  • Andy Miot
  • Martine Pinheiro
  • André Blad
  • Françoise Delaporte
  • Patrick Lecrénais
  • Brigitte Baylac
  • Jean-Marc Vigneaux
  • Géraldine Dumora
  • Alain Rollès
  • Marielle Tytgat
  • Raymond Rose
  • Carole Saubesty
  • Yannick Le Rhun
  • Nicole Le Guévellou
  • Edouard Caldeira Amador
  • Gis Le Rhun
  • Claude Carreau
  • Corinne Girardi
  • Elian Berger
  • Monette Souard
  • Gaby Andres
  • Corinne Montaugé
  • Marc Allimant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Larrezet
Hélène Larrezet (26 élus) Passionnément biscarrosse 		3 061 53,98%
  • Hélène Larrezet
  • Jean-Michel Suso
  • Laure Pince
  • Fréderic Darmagnac
  • Ascension Ponchet
  • Ghislain Colmagro
  • Catherine Dubois
  • François Couturier
  • Roseline Darmuzey Épouse Aubert
  • Philippe Pascutto
  • Florence Belliard Épouse Guerro
  • Dominique Miniau
  • Nathalie Benquet
  • Benjamin Milet
  • Brigitte Chemin
  • Thibaut Chancy
  • Sophie Charenton
  • Didier Branco-Marinho
  • Danièle Guiguen
  • Joris Ducourneau
  • Nathalie Joulet
  • Nicolas Iung
  • Stéphanie Regout
  • Michel Audo
  • Delphine Borges
  • Olivier Baurens
Manuel Diaz
Manuel Diaz (7 élus) Biscarrosse grandeur nature 		2 609 46,01%
  • Manuel Diaz
  • Virginie Peltier
  • Jean Michel Cournau
  • Marie-Hélène Bousquet
  • Alain Bourles
  • Nicole Castex
  • Philippe Magnes
Participation au scrutin Biscarrosse
Taux de participation 46,94%
Taux d'abstention 53,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 918

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Larrezet
Hélène Larrezet Passionnément biscarrosse 		2 514 46,16%
Manuel Diaz
Manuel Diaz Biscarrosse grandeur nature 		2 064 37,89%
Patrick Dorville
Patrick Dorville Agir ensemble pour biscarrosse 		459 8,42%
Laure Nayach
Laure Nayach Biscarrosse en commun 		409 7,51%
Participation au scrutin Biscarrosse
Taux de participation 44,31%
Taux d'abstention 55,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 583

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Dudon
Alain Dudon (29 élus) Chez nous a biscarosse 		4 936 75,71%
  • Alain Dudon
  • Hélène Larrezet
  • Manuel Diaz
  • Virginie Peltier
  • Bertrand Fosse
  • Marie-Christine Blevec
  • Kamel Demane
  • Marie-Cécile Troquier
  • Bruno Piorkowski
  • Marie-Hélène Bousquet
  • Alain Delouze
  • Anne Blouin
  • Frédéric Bucamp
  • Marielle Poulain
  • Jean-Michel Suso
  • Nicole Castex
  • Daniel Fontaine
  • Laure Pince
  • Christian Doyhenart
  • Cyllia Chapron
  • Daniel Lecardeur
  • Ascension Ponchet
  • Philippe Pascutto
  • Liliane Labesque
  • Stevens Barra
  • Chantal Roques
  • Andre Miot
  • Sophie Charenton
  • Jean-Louis Pauly
Patrick Dorville
Patrick Dorville (4 élus) Biscarrosse c'est vous! 		1 583 24,28%
  • Patrick Dorville
  • Laure Nayach
  • Jean-Pierre Salanoubat
  • Françoise Delaporte
Participation au scrutin Biscarrosse
Taux de participation 61,16%
Taux d'abstention 38,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,92%
Nombre de votants 6 929

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