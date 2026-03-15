Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bischheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bischheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Bischheim
12:10 - Tout savoir sur les municipales à Bischheim
Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée ci-dessous. A noter que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Bischheim sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections à Bischheim dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bischheim
|Tête de listeListe
|
Christèle Laforet
Liste Divers
Trait d'Union Bischheim
|
|
Jean-Louis Hoerle
Liste divers droite
Une ambition partagée pour Bischheim
|
|
Sevil Aras
Liste divers gauche
NATURELLEMENT BISCHHEIM LISTE CITOYENNE DE LA GAUCHE ET DE L'ECOLOGIE
|
|
Peter Andersen
Liste de La France insoumise
BISCHHEIM POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Hoerle (25 élus) Tous acteurs de bischheim
|1 307
|50,77%
|
|Gérard Schann (6 élus) Naturellement bischheim
|918
|35,66%
|
|Christèle Laforêt (2 élus) Trait d'union bischheim
|349
|13,55%
|
|Participation au scrutin
|Bischheim
|Taux de participation
|28,99%
|Taux d'abstention
|71,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 619
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Hoerle Tous acteurs de bischheim
|1 212
|45,87%
|Gérard Schann Naturellement bischheim
|812
|30,73%
|Christèle Laforêt Trait d'union bischheim
|366
|13,85%
|Estelle Fraass/Hauss Ensemble pour demain
|252
|9,53%
|Participation au scrutin
|Bischheim
|Taux de participation
|30,14%
|Taux d'abstention
|69,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 722
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Hoerle (26 élus) S'unir pour réussir à bischheim
|2 242
|51,67%
|
|Richard Sancho Andreo (5 élus) Vivre bischheim autrement
|1 392
|32,08%
|
|Christèle Laforêt (2 élus) Les pieds sur terre et la tête aussi !
|705
|16,24%
|
|Participation au scrutin
|Bischheim
|Taux de participation
|47,33%
|Taux d'abstention
|52,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,92%
|Nombre de votants
|4 516
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