Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischheim : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bischheim

Tête de listeListe
Christèle Laforet
Christèle Laforet Liste Divers
Trait d'Union Bischheim
  • Christèle Laforet
  • Ernest Konrath
  • Sandra Schattalai
  • Guy Krummenacker
  • Anaïs Steiner
  • Dorian Schatt
  • Laurence Robert
  • Jacques Nicolas
  • Séverine Fagherazzi
  • Jean-Luc Martin
  • Catherine Ebel
  • Frédéric Colle
  • Céline Hopfner
  • Rémi Gerard
  • Sarah Toprak-Sahin
  • Eric Mischler
  • Aïcha Alviani
  • Yannik Joyeux
  • Christelle Metzger
  • Pascal Graff
  • Marie Sipp
  • Jean-Jacques Seymour
  • Estelle Ripp
  • Jean-François Stiegler
  • Fabienne Dahl
  • Patrick Fries
  • Mélanie Schmitt
  • Lucas Blum
  • Violette Edel
  • Fernand Lang
  • Evangélista Steffen
  • Jean-Paul Haber
  • Cindy Oswald
Jean-Louis Hoerle
Jean-Louis Hoerle Liste divers droite
Une ambition partagée pour Bischheim
  • Jean-Louis Hoerle
  • Christine Gugelmann
  • René Bandol
  • Ferdane Efeer
  • Grégory Renger
  • Bernadette Gillot
  • Alexis Yvon
  • Véronique Laurent
  • Adel Eifert
  • Nadia Mohib Mischler
  • Yann Parisot
  • Nathalie Barth
  • Claude Voltzenlogel
  • Martine Fleith
  • Emmanuel Abela
  • Esther Henry
  • Clément Heberle
  • Emmanuelle Jung
  • Guillaume Fischer
  • Fatima Saupe
  • Olivier Meister
  • Audrey Brocal
  • Thierry Belin
  • Maryna Maniglier
  • Benjamin Pesta
  • Stéphanie Domaine Roesch
  • Marcel Kaya
  • Florence Daridan
  • Abdramane Mahamat Moussa
  • Marine Ferreboeuf
  • Louis Steck
  • Anne-Laure Betz
  • Grégory Feist
  • Laurence Rousselot
  • Christian Vetter
Sevil Aras
Sevil Aras Liste divers gauche
NATURELLEMENT BISCHHEIM LISTE CITOYENNE DE LA GAUCHE ET DE L'ECOLOGIE
  • Sevil Aras
  • David Gall
  • Elsa Civardi
  • Gerard Schann
  • Nathalie Delion
  • Jean-Pierre Voyer
  • Marion Turbat
  • Jerome Bruxer
  • Deanna Narayanan
  • Martin Stucki
  • Samira El Ghaouti
  • Alexandre Schmitt
  • Diabou Balde
  • Vincent Greiner
  • Louise Lepetit
  • Robert Meunier
  • Juliette Mammosser
  • David Martin
  • Sarah Gahr
  • Benoit Ecosse
  • Marion Sodji
  • Jean Hiegel
  • Elise Blattner
  • Ugur Cicek
  • Isabelle Schneider
  • Olivier Princet
  • Isabelle Ferretti
  • Alex Neff
  • Anne Hofmann
  • Jean-Pierre Le Morzedec
  • Amelie Barthelemy
  • Bernard Bongras
  • Michele Mammosser
  • Pascal Perignon
  • Nora Lamy
Peter Andersen
Peter Andersen Liste de La France insoumise
BISCHHEIM POPULAIRE
  • Peter Andersen
  • Lyvia Koutou
  • Charles Tilly
  • Özlem Akcan
  • Raimund Foglar
  • Élise Haessig
  • Fouad Bellahcene
  • Rachel Boehly
  • Antonin Asseray
  • Christelle Eichert
  • Brice Malard
  • Rabia Boutajine
  • Amadou Barry
  • Clémentine Déglise
  • Nurettin Dukan
  • Fatma Cinbas
  • Terap Adoum Yaya
  • Kubra Akcan
  • Nicolas Chevillon
  • Isabelle Kitzinger
  • Eyyüp Arik
  • Anne Forestier
  • Batuhan Demircan
  • Pauline Raphanaud
  • Eric Nguidjoe
  • Myriam Thevenon
  • Joseph Nicolas
  • Ines Otmane
  • Alexandre Varin
  • Héloïse Kechichian Hutter
  • Tayyip Keskin
  • Marine Munich
  • Mahamat Adoum Yaya
  • Özlem Sunbul

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Hoerle
Jean-Louis Hoerle (25 élus) Tous acteurs de bischheim 		1 307 50,77%
  • Jean-Louis Hoerle
  • Christine Gugelmann
  • René Bandol
  • Nadia Mohib Mischler
  • Alexis Yvon
  • Martine Fleith
  • Kutsi Ecir
  • Bernadette Gillot
  • Hubert Drenss
  • Sophie Devoille
  • Hatim Bouhendah
  • Nicole Fullenwarth
  • Jean-Claude Kieffer
  • Marie-Pierre Chich
  • Jacques Nicolas
  • Stéphanie Domaine Roesch
  • Jean Claude Moingt
  • Altena Dalipi
  • Thierry Belin
  • Karine Huck
  • Emmanuel Abela
  • Audrey Brocal
  • David Chaparro
  • Nathalie Francis
  • Yann Parisot
Gérard Schann
Gérard Schann (6 élus) Naturellement bischheim 		918 35,66%
  • Gérard Schann
  • Sevil Aras
  • Gérard Schimmer
  • Nathalie Delion
  • Jean-Pierrre Voyer
  • Elsa Civardi
Christèle Laforêt
Christèle Laforêt (2 élus) Trait d'union bischheim 		349 13,55%
  • Christèle Laforêt
  • Ernest Konrath
Participation au scrutin Bischheim
Taux de participation 28,99%
Taux d'abstention 71,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 619

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Hoerle
Jean-Louis Hoerle Tous acteurs de bischheim 		1 212 45,87%
Gérard Schann
Gérard Schann Naturellement bischheim 		812 30,73%
Christèle Laforêt
Christèle Laforêt Trait d'union bischheim 		366 13,85%
Estelle Fraass/Hauss
Estelle Fraass/Hauss Ensemble pour demain 		252 9,53%
Participation au scrutin Bischheim
Taux de participation 30,14%
Taux d'abstention 69,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 722

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Hoerle
Jean-Louis Hoerle (26 élus) S'unir pour réussir à bischheim 		2 242 51,67%
  • Jean-Louis Hoerle
  • Christine Gugelmann
  • Patrick Koch
  • Marie-Bernadette Gillot
  • Hubert Drenss
  • Nicole Fullenwarth
  • Olivier Geiger
  • Karima Latreche
  • Hatim Bouhendah
  • Nelly Kraemer
  • Alexis Yvon
  • Aurélie Bsaïri
  • Jean-Claude Kieffer
  • Michèle Stern
  • Fabien Weiss
  • Pia Henni
  • Bernard Parisot
  • Danielle Tischler
  • René Bandol
  • Claudine Lenoir Maia E Silva
  • Patrick Diebold
  • Karla Charreton
  • Guy Leonhardt
  • Kristelle Verhamme
  • Richard Kasprowicz
  • Audrey Dos Santos Almeida
Richard Sancho Andreo
Richard Sancho Andreo (5 élus) Vivre bischheim autrement 		1 392 32,08%
  • Richard Sancho Andreo
  • Zoubida Naïli
  • Gérard Schann
  • Annie Romilly
  • Gérard Schimmer
Christèle Laforêt
Christèle Laforêt (2 élus) Les pieds sur terre et la tête aussi ! 		705 16,24%
  • Christèle Laforêt
  • Ernest Konrath
Participation au scrutin Bischheim
Taux de participation 47,33%
Taux d'abstention 52,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,92%
Nombre de votants 4 516

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