Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischheim : les infos en direct

Christèle Laforet Liste Divers

Trait d'Union Bischheim Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christèle Laforet Programme de Christèle Laforet à Bischheim (Trait d'Union Bischheim) Bischheim et son avenir La commune de Bischheim se projette vers un avenir prometteur, construit sur les aspirations de ses habitants. Un programme ambitieux vise à renforcer la cohésion sociale et à améliorer la qualité de vie. L'engagement de la municipalité repose sur des valeurs de transparence et de responsabilité. Engagement pour la jeunesse La jeunesse est au cœur des priorités de la commune, avec des initiatives visant à développer des places en crèche et à offrir des activités adaptées aux adolescents. Cette attention portée aux jeunes générations vise à favoriser leur épanouissement et leur intégration dans la vie locale. En parallèle, des actions sont également prévues pour soutenir les aînés et briser leur isolement. Sécurité et cadre de vie La sécurité des habitants est une priorité, avec des mesures telles que le renforcement de la police municipale et une tolérance zéro face aux incivilités. Des aménagements spécifiques, comme les « rues écoles », visent à garantir un cadre de vie serein et sécurisé. Ces actions s'inscrivent dans une volonté globale d'améliorer le bien-être des citoyens. Développement économique local Le programme prévoit un soutien actif aux commerçants et la création d'un incubateur municipal pour encourager les projets locaux. La promotion des Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP et SCIC) est également envisagée pour dynamiser l'économie. Ces initiatives visent à renforcer le tissu économique de Bischheim et à favoriser une solidarité exemplaire entre les acteurs locaux.

Christèle Laforet

Ernest Konrath

Sandra Schattalai

Guy Krummenacker

Anaïs Steiner

Dorian Schatt

Laurence Robert

Jacques Nicolas

Séverine Fagherazzi

Jean-Luc Martin

Catherine Ebel

Frédéric Colle

Céline Hopfner

Rémi Gerard

Sarah Toprak-Sahin

Eric Mischler

Aïcha Alviani

Yannik Joyeux

Christelle Metzger

Pascal Graff

Marie Sipp

Jean-Jacques Seymour

Estelle Ripp

Jean-François Stiegler

Fabienne Dahl

Patrick Fries

Mélanie Schmitt

Lucas Blum

Violette Edel

Fernand Lang

Evangélista Steffen

Jean-Paul Haber

Cindy Oswald

Jean-Louis Hoerle Liste divers droite

Une ambition partagée pour Bischheim Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Louis Hoerle Programme de Jean-Louis Hoerle à Bischheim (Une ambition partagée pour Bischheim) Ambition pour Bischheim Le projet municipal pour Bischheim est porté par Jean-Louis Hoerlé et son équipe, qui souhaitent continuer l'action engagée. Les habitants expriment le besoin de cette continuité pour le développement de leur ville. L'objectif est de renforcer l'engagement citoyen et de répondre aux attentes des Bischheimois. Culture et dynamisme La ville de Bischheim met un accent particulier sur le soutien aux associations sportives et culturelles. Des initiatives économiques locales sont encouragées pour revitaliser le cœur de ville. La valorisation du patrimoine historique et la création d'une culture accessible sont également des priorités. Éducation et jeunesse Un projet éducatif ambitieux est en cours pour accueillir les jeunes Bischheimois dès l'âge de 2 ans. La construction de nouvelles écoles et l'amélioration des services de cantine et d'accueil de loisirs sont prévues. Ces initiatives visent à garantir un environnement propice à l'épanouissement des enfants et des adolescents. Solidarité et inclusion La ville s'engage à soutenir les plus fragiles et à inclure les personnes en situation de handicap. Des résidences adaptées pour les séniors seront créées afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Le développement de la solidarité intergénérationnelle est également une priorité pour renforcer le tissu social de Bischheim.

Jean-Louis Hoerle

Christine Gugelmann

René Bandol

Ferdane Efeer

Grégory Renger

Bernadette Gillot

Alexis Yvon

Véronique Laurent

Adel Eifert

Nadia Mohib Mischler

Yann Parisot

Nathalie Barth

Claude Voltzenlogel

Martine Fleith

Emmanuel Abela

Esther Henry

Clément Heberle

Emmanuelle Jung

Guillaume Fischer

Fatima Saupe

Olivier Meister

Audrey Brocal

Thierry Belin

Maryna Maniglier

Benjamin Pesta

Stéphanie Domaine Roesch

Marcel Kaya

Florence Daridan

Abdramane Mahamat Moussa

Marine Ferreboeuf

Louis Steck

Anne-Laure Betz

Grégory Feist

Laurence Rousselot

Christian Vetter

Sevil Aras Liste divers gauche

NATURELLEMENT BISCHHEIM LISTE CITOYENNE DE LA GAUCHE ET DE L'ECOLOGIE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sevil Aras Programme de Sevil Aras à Bischheim (NATURELLEMENT BISCHHEIM LISTE CITOYENNE DE LA GAUCHE ET DE L'ECOLOGIE) Engagement collectif Le collectif est au cœur de l'engagement pour Bischheim, rassemblant des membres de Naturellement Bischheim aux expériences variées. Cette approche vise à construire une ville où chaque voix compte et où les décisions sont prises en concertation avec les habitants. L'objectif est de promouvoir un avenir commun, basé sur la solidarité et la responsabilité. Mesures sociales Des initiatives concrètes sont proposées pour garantir l'accès à tous aux services essentiels, comme la restauration scolaire et l'éducation. La création du BISCH’PASS permettra également de soutenir les activités culturelles et sportives pour chaque citoyen. Ces mesures visent à renforcer la solidarité et l'inclusion au sein de la communauté. Sécurité et tranquillité La sécurité des Bischheimoises et des Bischheimois est une priorité, avec l'augmentation des effectifs de la police municipale pour une présence renforcée. Des aménagements comme des pistes cyclables et des rues scolaires seront mis en place pour sécuriser les déplacements. L'objectif est de créer un environnement paisible et protégé pour tous les habitants. Qualité de vie Améliorer la qualité de vie passe par des actions en faveur de la santé et de l'environnement, comme la promotion d'une alimentation locale et durable. La végétalisation des espaces publics et le soutien aux énergies renouvelables sont également des priorités. Ces initiatives visent à rendre Bischheim plus agréable et respectueux de l'environnement.

Sevil Aras

David Gall

Elsa Civardi

Gerard Schann

Nathalie Delion

Jean-Pierre Voyer

Marion Turbat

Jerome Bruxer

Deanna Narayanan

Martin Stucki

Samira El Ghaouti

Alexandre Schmitt

Diabou Balde

Vincent Greiner

Louise Lepetit

Robert Meunier

Juliette Mammosser

David Martin

Sarah Gahr

Benoit Ecosse

Marion Sodji

Jean Hiegel

Elise Blattner

Ugur Cicek

Isabelle Schneider

Olivier Princet

Isabelle Ferretti

Alex Neff

Anne Hofmann

Jean-Pierre Le Morzedec

Amelie Barthelemy

Bernard Bongras

Michele Mammosser

Pascal Perignon

Nora Lamy

Peter Andersen Liste de La France insoumise

BISCHHEIM POPULAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Peter Andersen Programme de Peter Andersen à Bischheim (BISCHHEIM POPULAIRE) Bischheim Populaire La liste menée par Peter Andersen se positionne comme une alternative à 43 ans de gestion de droite. Elle prône une ville plus juste, solidaire et démocratique, en rupture avec les pratiques actuelles. L'objectif est de faire de la mairie un espace d'écoute et de dialogue au service des habitants. Priorités de la Liste Les priorités incluent l'école gratuite, le gel des loyers des logements sociaux et des services publics adaptés. Un adjoint sera dédié à la lutte contre le racisme et les discriminations, et un référendum d'initiative citoyenne est proposé. D'autres projets visent à améliorer la qualité de vie à Bischheim, comme le développement des pistes cyclables. Équipe de Candidats La liste est composée de candidats aux parcours divers, tels que Lyvía Koutou, orthophoniste, et Charles Tilly, responsable insertion sociale. Chaque membre apporte une expertise unique pour répondre aux besoins des citoyens. Leur diversité est un atout pour représenter la population de Bischheim. Informations de Vote Les élections auront lieu les 15 et 22 mars, et il est essentiel de se présenter avec une pièce d'identité. La carte d'électeur n'est pas nécessaire pour voter, ce qui facilite la participation. Les citoyens sont encouragés à s'impliquer dans ce processus démocratique crucial.