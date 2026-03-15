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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bischheim A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Bischheim émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 18 289 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 175 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 4 664 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (68,03%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 2 785 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 175 €/mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Bischheim, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Bischheim Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Bischheim il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,39% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,03% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 18,96% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Bischheim comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 25,98% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,41% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 28,05% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Bischheim peu mobilisés lors des scrutins L'absence ou non d'électeurs à Bischheim sera l'un des pivots de ces élections municipales. En 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 69,86 % au premier round, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux. 2 722 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid. S'agissant de choisir leur maire, les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se manifestent en nombre. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 26,61 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 56,85 % en 2022 à seulement 37,07 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,37 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone marquée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Bischheim Les élections européennes du printemps 2024 à Bischheim avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (25,98%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 17,52% des voix. Les élections législatives à Bischheim provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Thierry Sother (Union de la gauche) en tête avec 38,94% au premier tour, devant Stéphanie Dô (Rassemblement National) avec 26,41%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thierry Sother culminant à 44,33% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de Bischheim a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un bastion de la gauche radicale, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Au regard des élections passées, Bischheim reste un territoire tourné vers la gauche Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bischheim tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 30,71% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,86%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,97% pour Emmanuel Macron, contre 35,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Bischheim accordaient leurs suffrages à Sébastien Mas (Nupes) avec 30,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Mas virant de nouveau en tête avec 50,42% des voix. Cette physionomie politique de Bischheim dessine un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Les impôts locaux, enjeu de campagne à Bischheim ? Signe d'une pression fiscale en recul depuis 2020 à Bischheim, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 24,41 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 264 440 € la même année, marquant une forte baisse face aux 4,2889 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Bischheim est passé à 36,84 % en 2024 (contre 23,67 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % au niveau national. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bischheim a représenté 726 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 826 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Bischheim ? Il peut être intéressant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Bischheim. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Louis Hoerle (Divers droite) a décroché la première place en rassemblant 45,87% des bulletins. En deuxième position, Gérard Schann (Ecologiste) a obtenu 30,73% des suffrages. Un retard marqué. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jean-Louis Hoerle l'a finalement emporté avec 1 307 bulletins (50,77%), face à Gérard Schann qui a obtenu 918 votants (35,66%) et Christèle Laforêt réunissant 349 électeurs (13,55%). L'écart de départ s'est consolidé et encore élargi, menant à une victoire nette et indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Gérard Schann a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 106 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers droite a probablement profité des voix des listes éliminées.