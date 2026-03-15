Résultat municipale 2026 à Bischheim (67800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bischheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bischheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis HOERLE
Jean-Louis HOERLE (26 élus) Une ambition partagée pour Bischheim 		2 547 56,20%
  • Jean-Louis HOERLE
  • Christine GUGELMANN
  • René BANDOL
  • Ferdane EFEER
  • Grégory RENGER
  • Bernadette GILLOT
  • Alexis YVON
  • Véronique LAURENT
  • Adel EIFERT
  • Nadia MOHIB MISCHLER
  • Yann PARISOT
  • Nathalie BARTH
  • Claude VOLTZENLOGEL
  • Martine FLEITH
  • Emmanuel ABELA
  • Esther HENRY
  • Clément HEBERLE
  • Emmanuelle JUNG
  • Guillaume FISCHER
  • Fatima SAUPE
  • Olivier MEISTER
  • Audrey BROCAL
  • Thierry BELIN
  • Maryna MANIGLIER
  • Benjamin PESTA
  • Stéphanie DOMAINE ROESCH
Sevil ARAS
Sevil ARAS (3 élus) NATURELLEMENT BISCHHEIM LISTE CITOYENNE DE LA GAUCHE ET DE L'ECOLOGIE 		886 19,55%
  • Sevil ARAS
  • David GALL
  • Elsa CIVARDI
Christèle LAFORET
Christèle LAFORET (2 élus) Trait d'Union Bischheim 		557 12,29%
  • Christèle LAFORET
  • Ernest KONRATH
Peter ANDERSEN
Peter ANDERSEN (2 élus) BISCHHEIM POPULAIRE 		542 11,96%
  • Peter ANDERSEN
  • Lyvia KOUTOU
Participation au scrutin Bischheim
Taux de participation 48,67%
Taux d'abstention 51,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 4 615

Source : ministère de l’Intérieur

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