Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischwiller : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischwiller [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bischwiller sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bischwiller.
L'actu des élections municipales 2026 à Bischwiller
12:05 - Premier tour des municipales à Bischwiller : horaires des bureaux de vote
Les 7 bureaux de vote de l'agglomération de Bischwiller sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de s'exprimer. À l’occasion des municipales 2026, les 7 138 électeurs de Bischwiller devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Bischwiller. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bischwiller
|Tête de listeListe
|
Guillaume Noth
Liste Divers
ENGAGÉS POUR BISCHWILLER
|
|
Michèle Grunder-Rubert
Liste Divers
UNION CITOYENNE BISCHWILLER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Lucien Netzer (31 élus) Unis pour bischwiller
|1 971
|84,23%
|
|Michèle Grunder-Rubert (2 élus) Transition et solidarité pour bischwiller
|369
|15,76%
|
|Participation au scrutin
|Bischwiller
|Taux de participation
|35,39%
|Taux d'abstention
|64,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 427
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Lucien Netzer (26 élus) Unis pour bischwiller
|2 538
|58,69%
|
|Nicole Thomas Née Schuler (7 élus) Bischwiller réussit !
|1 786
|41,30%
|
|Participation au scrutin
|Bischwiller
|Taux de participation
|64,68%
|Taux d'abstention
|35,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|4 424
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Lucien Netzer Unis pour bischwiller
|1 957
|47,88%
|Nicole Thomas Née Schuler Bischwiller réussit !
|1 870
|45,75%
|Halil Ceylan Nouvel élan a bischwiller
|260
|6,36%
|Participation au scrutin
|Bischwiller
|Taux de participation
|61,81%
|Taux d'abstention
|38,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|4 228
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