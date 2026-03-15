Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischwiller : les infos en direct

Programme de Guillaume Noth à Bischwiller (ENGAGÉS POUR BISCHWILLER)

Engagement Municipal

La liste « Engagés pour Bischwiller » est composée de trente-trois femmes et hommes qui s'engagent à servir la communauté. Ils se présentent comme des habitants proches des problématiques locales, prêts à relayer les besoins des citoyens. Leur gestion se veut rigoureuse, sans promesses irréalistes, tout en respectant les capacités financières de la ville.

Préservation de l'Environnement

Les candidats mettent l'accent sur la préservation du cadre de vie et du patrimoine de Bischwiller. Ils souhaitent promouvoir un urbanisme raisonnable et végétaliser les espaces publics pour améliorer la qualité de vie. Des initiatives comme la réhabilitation de l'habitat ancien et une fête de la biodiversité sont envisagées.

Jeunesse et Éducation

La jeunesse est au cœur des priorités des candidats, qui souhaitent améliorer les conditions d'accueil dans les écoles et adapter l'offre périscolaire. Ils envisagent également de créer des espaces de rencontre pour les jeunes et d'instaurer une cérémonie de la citoyenneté. L'accompagnement des parents et le partage intergénérationnel sont également des axes importants.

Attractivité et Sécurité

Les candidats visent à rendre Bischwiller plus dynamique et festive, en soutenant les commerçants et les associations locales. Ils souhaitent également renforcer la sécurité publique avec une police de proximité et des actions de prévention dans les écoles. La création d'infrastructures pour les cyclistes et des espaces sécurisés pour tous les usagers de la route est également prévue.