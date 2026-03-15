Résultat de l'élection municipale 2026 à Bischwiller : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bischwiller

Tête de listeListe
Guillaume Noth
Guillaume Noth Liste Divers
ENGAGÉS POUR BISCHWILLER
  • Guillaume Noth
  • Cathy Kientz
  • Maxime Van Caemerbeke
  • Emmanuelle Dardant
  • Sinan Kaya
  • Christine Scherding
  • Jonathan Anziano
  • Valérie Grossholtz
  • Gabriel Beyrouthy
  • Marie Claude Philipps
  • Thierry Sonntag
  • Véronique Kratz
  • Abderrahmane El Harmouchi
  • Safiye Ozaslan
  • Denis Dambacher
  • Amandine Ferreri
  • Gilles Weiss
  • Ilayda Içel
  • David Dorffer
  • Caroline Kapp
  • Grégoire Boulanger
  • Enja Lacroix
  • Loïc Schwebel
  • Betül Kiziltas Kucan
  • Joseph Bernhard
  • Marie Serfass
  • Roger Roth Genitrini
  • Julia Wagner
  • Charles Neth
  • Sylvie Klieber
  • Christian Mischler
  • Régine Rodrigues
  • Patrick Mertz
Michèle Grunder-Rubert
Michèle Grunder-Rubert Liste Divers
UNION CITOYENNE BISCHWILLER
  • Michèle Grunder-Rubert
  • Bernard Heckert
  • Lucile Munch
  • Hassan Tekerlek
  • Magalie Haas-Renneville
  • Jean-Luc Jaeger
  • Sabine Recolin
  • Farid Merikhi
  • Melina Dorffer
  • Lionel Kupferle
  • Elisabeth Koenig
  • Christian Eyer
  • Mrem Atik
  • Stephan Bartholomé
  • Léa Gackel
  • Umut Sahin
  • Maria Da Silva
  • David Calafini
  • Salema Labkinach
  • Amar-Sabri Badaoui
  • Eliane Wasser-Forthoffer
  • Karim Malek
  • Sandrine Hamm
  • Laurent Albrecht
  • Claudine Hissler
  • Jacques Vanderbeken
  • Christine Kolmer
  • Franco Carlucci
  • Ana Ilinitchi
  • Patrick Geib
  • Alexandra Wirtz
  • Vincent Chopard
  • Elisabeth Kihm
  • Daniel Diemert
  • Florence Roche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Lucien Netzer
Jean-Lucien Netzer (31 élus) Unis pour bischwiller 		1 971 84,23%
  • Jean-Lucien Netzer
  • Michèle Muller
  • Patrick Mertz
  • Cathy Kientz
  • Hassan Tekerlek
  • Emmanuelle Dardant
  • Maxime Van Caemerbeke
  • Valérie Grossholtz
  • Guillaume Noth
  • Palmyre Maire
  • Yves Kahhali
  • Sabine Recolin
  • Gabriel Beyrouthy
  • Safiye Ozaslan
  • Jean-Pierre Datin
  • Sophia Vogt
  • Patrick Wirth
  • Hajar Djebli
  • Gilles Weiss
  • Cathia Christ
  • Thierry Sonntag
  • Ruth Moerckel
  • Christian Mischler
  • Cemile Baltali
  • Jean-Luc Jaeger
  • Marie-Christine Ganiere (Scherding)
  • Denis Dambacher
  • Valérie Baye
  • Loïc Schwebel
  • Marie-Claude Birgel (Philipps)
  • Joseph Bernhard
Michèle Grunder-Rubert
Michèle Grunder-Rubert (2 élus) Transition et solidarité pour bischwiller 		369 15,76%
  • Michèle Grunder-Rubert
  • Jonathan Anziano
Participation au scrutin Bischwiller
Taux de participation 35,39%
Taux d'abstention 64,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 427

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Lucien Netzer
Jean-Lucien Netzer (26 élus) Unis pour bischwiller 		2 538 58,69%
  • Jean-Lucien Netzer
  • Michèle Muller-Hirtler
  • Raymond Gress
  • Michèle Grunder-Rubert
  • Jean-Pierre Datin
  • Sabine Recolin-Chatelain
  • Gérard Becker
  • Cathy Kientz
  • Patrick Mertz
  • Palmyre Maire-Gross
  • Francis Brayé
  • Sophia Vogt
  • Yves Kahhali
  • Marie De Santo
  • Patrick Wirth
  • Lavinia Sonntag
  • Gustave Fritsch
  • Delphine Untereiner
  • Gilles Weiss
  • Anne Meckes
  • Jean-Claude Breiner
  • Ozlem Karatekin
  • Maxime Van Caemerbeke
  • Sylvie Kiefer-Vogt
  • Thierry Sonntag
  • Sandrine Grzesiak
Nicole Thomas Née Schuler
Nicole Thomas Née Schuler (7 élus) Bischwiller réussit ! 		1 786 41,30%
  • Nicole Thomas Née Schuler
  • René Eckert
  • Sylvie Arnould Née Fussler-
  • Jean-Claude Kuntzel
  • Nicole Ferfouri Née Marzolf
  • Maurice Bartholomé
  • Véronique Kratz Née Mischler
Participation au scrutin Bischwiller
Taux de participation 64,68%
Taux d'abstention 35,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 4 424

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Lucien Netzer
Jean-Lucien Netzer Unis pour bischwiller 		1 957 47,88%
Nicole Thomas Née Schuler
Nicole Thomas Née Schuler Bischwiller réussit ! 		1 870 45,75%
Halil Ceylan
Halil Ceylan Nouvel élan a bischwiller 		260 6,36%
Participation au scrutin Bischwiller
Taux de participation 61,81%
Taux d'abstention 38,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 4 228

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