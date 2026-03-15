Résultat municipale 2026 à Bize-Minervois (11120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bize-Minervois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bize-Minervois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bize-Minervois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benjamin ASSIE
Benjamin ASSIE (12 élus) Ensemble pour Bize 		434 50,76%
  • Benjamin ASSIE
  • Marie-Avril BINISTI
  • Xavier LAMY
  • Elsa GALLAND
  • Laurent GUERRERO
  • Catherine MILHAU
  • Pierre MUNOZ
  • Véronique MARY
  • Thierry ROUSSEL
  • Laurence PASOTTI
  • Gérard AMALRIC
  • Katherine CHENET
Alain FABRE
Alain FABRE (3 élus) REUSSIR L'AVENIR DE BIZE 		421 49,24%
  • Alain FABRE
  • Lydie FAURE
  • Patrick RESPLANDY
Participation au scrutin Bize-Minervois
Taux de participation 77,13%
Taux d'abstention 22,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 877

Source : ministère de l’Intérieur

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