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19:16 - Élections à Bize-Minervois : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Bize-Minervois, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Dans le village, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,31% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (34,14%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 770 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,41%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,80%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,85%, comme à Bize-Minervois, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Bize-Minervois ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Bize-Minervois il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,19% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 54,29% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 29,42% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national validait 48,30% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,60% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 45,66% pour le Rassemblement national. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 56,12% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Christophe Barthès.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Bize-Minervois ? Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs à Bize-Minervois sera fondamentale dans l'issue du scrutin. L'abstention se montait à 53,61 % pour le premier tour des élections il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que l'événement avait été maintenu en pleine épidémie de coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 19,78 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,24 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 25,10 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,37 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment Bize-Minervois a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le paysage politique de Bize-Minervois a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (37,60%). Christophe Barthès (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Bize-Minervois près d'un mois plus tard avec 45,66%. Aurélien Turchetto (Divers gauche) terminait à la deuxième place avec 21,14%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Barthès culminant à 56,12% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Bize-Minervois présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Bize-Minervois une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Bize-Minervois votaient en priorité pour Marine Le Pen (27,19%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 20,97%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,29% pour Marine Le Pen, contre 45,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Bize-Minervois plébiscitaient Sophie Courrière Calmon (Nupes) avec 30,87% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,70%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Bize-Minervois : un effet sur les élections municipales Concernant la pression fiscale de Bize-Minervois, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 148 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 927 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 66,10 % en 2024 (contre près de 35,41 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 101 760 € en 2024, bien en deçà des quelque 313 800 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 23,32 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Alain Fabre s'est imposé à Bize-Minervois L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Bize-Minervois s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Reussir l'avenir de bize minervois' a logiquement rassemblé 408 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Bize-Minervois, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Après cette élection sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. La liste des candidats donne assurément d'ores et déjà une première réponse.