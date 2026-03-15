Résultat de l'élection municipale 2026 à Blagnac : les infos en direct

Programme de Joseph Carles à Blagnac (UNIS POUR BLAGNAC)

Gestion de Blagnac

Le projet de l'équipe menée par Joseph Carles vise à maintenir une gestion rigoureuse de la ville. L'objectif est de garantir la continuité des services sans augmenter les impôts, tout en préservant des finances saines. Cette approche permet de répondre aux besoins des Blagnacais tout en évitant l'endettement.

Engagements pour l'avenir

La liste Unis pour Blagnac présente 25 engagements concrets pour améliorer la vie des citoyens. Parmi ces engagements, on trouve le développement d'une police municipale de proximité et la création d'un pôle d'imagerie médicale. Ces mesures visent à renforcer la sécurité et l'accès aux soins pour tous.

Transition écologique

Un des axes majeurs du projet est la prise en compte de la transition écologique. Cela inclut le développement des énergies renouvelables et la végétalisation des espaces publics. L'objectif est de faire de Blagnac une ville plus verte et durable pour les générations futures.

Politique sociale

La politique sociale de la ville se concentre sur le soutien aux aînés et aux jeunes. Des dispositifs tels que le portage de repas et des bourses au permis sont mis en place pour répondre aux besoins des différentes tranches d'âge. L'accompagnement des associations locales est également une priorité pour renforcer le tissu social.