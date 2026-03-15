Résultat de l'élection municipale 2026 à Blagnac : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Blagnac

Tête de listeListe
Joseph Carles
Joseph Carles Liste divers centre
UNIS POUR BLAGNAC
  • Joseph Carles
  • Camille Mayzoué
  • Marc Pozza
  • Anne Gomez
  • Gerard Rastoul
  • Valérie Bugeja Fernandez
  • Tanguy Enaud
  • Cécile Gourdon
  • Eric Michel
  • Line Malric
  • Didier Commincas
  • Sophie Trilles
  • Fouad Bahar
  • Danielle Perez
  • Jean-François Lardy-Gaillot
  • Catherine Eschard
  • Yohann Garnot
  • Catherine Elissalde
  • Sébastien Lavigne
  • Françoise Laborde
  • Adrien Moreau
  • Marjorie Portha
  • Nils Jacquin
  • Aïcha Belkheir
  • Marc Perineau
  • Dalila Routaboul
  • Jean Marc Fuentes
  • Marie-Laure Barlam
  • Romain Polido
  • Evelyne Boujat
  • Nicolas Mulet
  • Claire Faroux
  • Thomas Portha
  • Annie Thomas
  • Thomas Monticelli
  • Eliane Gamboni
  • Olivier Clamens
Antoine Toulza
Antoine Toulza Liste divers gauche
Blagnac, Citoyenne, Écologique et Solidaire
  • Antoine Toulza
  • Thérèse Garnier
  • Arnaud Crépieux
  • Virginie Deiros Jarry
  • Gaël Dureau
  • Emilie Lamotte
  • Joël Cremoux
  • Carine Juvigny
  • Jean-Luc Jarry
  • Monique Gaussin
  • Pascal Enet
  • Daëlla Imarachen
  • Chadi Amer
  • Danièle Bertrand
  • Jean-François Masson
  • Corinne Enet-Cassagne
  • Chrystel Coassin
  • Véronique Prud'Homme
  • Philippe Guillen
  • Farida Chahinaz Belmahi
  • Patrick Mora
  • Viviane Comeille Auxion
  • Steven Vernet
  • Claudine Feliu
  • Bruno Choc
  • Yvette Gilabert
  • Jean-Paul Pujol
  • Dominique Siroit
  • Michel Plassat
  • Monique Lanta
  • Jean-Paul Bez
  • Brihana Imarachen
  • Etienne Imguimbert
  • Marie Arangaray
  • Alexandre Coassin
  • Laurence Ferreira
  • Jean-Philippe Seli
Chantal Canut
Chantal Canut Liste divers gauche
L'avenir ensemble
  • Chantal Canut
  • Antoine Heusse
  • Marine Briois
  • Michel Simoni
  • Martine Bouillaud
  • Yannick Maurette
  • Maryvonne Bai
  • Stephen Brunet
  • Nadia Martinez
  • François Dedieu
  • Beatrice Lafforgue
  • Julien Faivre
  • Murielle Sanson
  • Fabrice Pecault
  • Isabelle Reynal
  • Bertrand Cluzel
  • Agnes Dubois
  • Alexis Ades
  • Marion Tropato
  • Daniel Duc
  • Mylene Delmas
  • Guilhem Boltz
  • Sabine Mirouze
  • Oriol de Jong Boronat
  • Véronique Sansen
  • Jean-Michel Safra
  • Julietta Tessier
  • Jean-Christophe Guillermin
  • Marion Fontanier
  • Axel Zaneboni
  • Emilie Depierris
  • Enzo Facundo
  • Gaëlle Sahouret
  • Jean-Claude Dubos
  • Denise Couffignals

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Carles
Joseph Carles (27 élus) Blagnac avec vous 		3 295 50,79%
  • Joseph Carles
  • Stephanie Sense
  • Tanguy Enaud
  • Danielle Perez
  • Pascal Boureau
  • Bernadette Guery
  • Jean-Michel Mazardo
  • Catherine Eschard
  • Christian Bergon
  • Valerie Bugeja Fernandez
  • Mohamed Maafri
  • Camille Mayzoué
  • Fouad Bahrar
  • Line Malric
  • Mattias Laborde
  • Maryse Caujolle
  • Gerard Rastoul
  • Fouzia Bennama
  • Didier Commincas
  • Cynthia Huisman
  • Cyril Bret
  • Anne Gomez
  • Jean-Christophe Etile
  • Isabelle Cheze
  • Gerard Gabarre
  • Françoise Chiappetta
  • Adrien Moreau
Marc Pozza
Marc Pozza (4 élus) Pour les blagnacais 		1 542 23,77%
  • Marc Pozza
  • Cécile Gourdon
  • Sébastien Lavigne
  • Géraldine Palazuelos
Marie-Pierre Bes
Marie-Pierre Bes (2 élus) Blagnac, citoyenne, ecologique et solidaire 		978 15,07%
  • Marie-Pierre Bes
  • Alexandre, Pierre Coassin
Chantal Canut
Chantal Canut (2 élus) Notre parti, c'est blagnac 		672 10,35%
  • Chantal Canut
  • Jean-Claude Dubos
Participation au scrutin Blagnac
Taux de participation 42,29%
Taux d'abstention 57,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 621

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Keller
Bernard Keller (27 élus) Blagnac a coeur avec bernard keller 		4 851 51,57%
  • Bernard Keller
  • Monique Combes
  • Joseph Carles
  • Danielle Perez
  • Christian Bergon
  • Françoise Laborde
  • Maurice Bidouilh
  • Françoise Foli
  • Alain Rigout
  • Denise Couffignals
  • Jean-Paul Téjédor
  • Laurence Massette
  • Pascal Boureau
  • Stéphanie Sense
  • Christian Cortes
  • Michelle Nenaditch
  • Mohamed Maafri
  • Catherine Eschard
  • Jean-Claude Dubos
  • Fouzia Bennama
  • Jean-Michel Mazardo
  • Sylvie Bousquet
  • Didier Commincas
  • Bernadette Guery
  • Benoît Gomez
  • Maryse Caujolle
  • Fabien Negrier
Bernard Loumagne
Bernard Loumagne (8 élus) Pour les blagnacais 		4 555 48,42%
  • Bernard Loumagne
  • Corine Buisson
  • David Gerson
  • Florence Coma
  • Régis Leonard
  • Valérie Bugeja
  • Gilbert Ajas
  • Liliane Poinsot
Participation au scrutin Blagnac
Taux de participation 63,96%
Taux d'abstention 36,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,00%
Nombre de votants 9 901

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Keller
Bernard Keller Blagnac a coeur avec bernard keller 		3 521 37,97%
Bernard Loumagne
Bernard Loumagne Pour les blagnacais 		2 977 32,11%
David Gerson
David Gerson Blagnac pour tous 		2 023 21,82%
Michel Indelicato
Michel Indelicato L'humain d'abord ! avec blagnac citoyenne 		750 8,08%
Participation au scrutin Blagnac
Taux de participation 62,10%
Taux d'abstention 37,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 9 611

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