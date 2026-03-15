Résultat de l'élection municipale 2026 à Blagnac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Blagnac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Blagnac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Blagnac.
L'actu des élections municipales 2026 à Blagnac
12:10 - Tout savoir sur les municipales à Blagnac
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 23 bureaux de vote de Blagnac sont les suivants : de 8 h à 20 h. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Blagnac sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Pour mémoire, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de Covid-19. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Blagnac. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Blagnac
|Tête de listeListe
|
Joseph Carles
Liste divers centre
UNIS POUR BLAGNAC
|
|
Antoine Toulza
Liste divers gauche
Blagnac, Citoyenne, Écologique et Solidaire
|
|
Chantal Canut
Liste divers gauche
L'avenir ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Carles (27 élus) Blagnac avec vous
|3 295
|50,79%
|
|Marc Pozza (4 élus) Pour les blagnacais
|1 542
|23,77%
|
|Marie-Pierre Bes (2 élus) Blagnac, citoyenne, ecologique et solidaire
|978
|15,07%
|
|Chantal Canut (2 élus) Notre parti, c'est blagnac
|672
|10,35%
|
|Participation au scrutin
|Blagnac
|Taux de participation
|42,29%
|Taux d'abstention
|57,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 621
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Keller (27 élus) Blagnac a coeur avec bernard keller
|4 851
|51,57%
|
|Bernard Loumagne (8 élus) Pour les blagnacais
|4 555
|48,42%
|
|Participation au scrutin
|Blagnac
|Taux de participation
|63,96%
|Taux d'abstention
|36,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,00%
|Nombre de votants
|9 901
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Keller Blagnac a coeur avec bernard keller
|3 521
|37,97%
|Bernard Loumagne Pour les blagnacais
|2 977
|32,11%
|David Gerson Blagnac pour tous
|2 023
|21,82%
|Michel Indelicato L'humain d'abord ! avec blagnac citoyenne
|750
|8,08%
|Participation au scrutin
|Blagnac
|Taux de participation
|62,10%
|Taux d'abstention
|37,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|9 611
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