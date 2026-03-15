Résultat municipale 2026 à Blagnac (31700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Blagnac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blagnac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Blagnac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph CARLES
Joseph CARLES (28 élus) UNIS POUR BLAGNAC 		4 793 55,43%
  • Joseph CARLES
  • Camille MAYZOUÉ
  • Marc POZZA
  • Anne GOMEZ
  • Gerard RASTOUL
  • Valérie BUGEJA FERNANDEZ
  • Tanguy ENAUD
  • Cécile GOURDON
  • Eric MICHEL
  • Line MALRIC
  • Didier COMMINCAS
  • Sophie TRILLES
  • Fouad BAHAR
  • Danielle PEREZ
  • Jean-François LARDY-GAILLOT
  • Catherine ESCHARD
  • Yohann GARNOT
  • Catherine ELISSALDE
  • Sébastien LAVIGNE
  • Françoise LABORDE
  • Adrien MOREAU
  • Marjorie PORTHA
  • Nils JACQUIN
  • Aïcha BELKHEIR
  • Marc PERINEAU
  • Dalila ROUTABOUL
  • Jean Marc FUENTES
  • Marie-Laure BARLAM
Chantal CANUT
Chantal CANUT (5 élus) L'avenir ensemble 		2 521 29,15%
  • Chantal CANUT
  • Antoine HEUSSE
  • Marine BRIOIS
  • Michel SIMONI
  • Martine BOUILLAUD
Antoine TOULZA
Antoine TOULZA (2 élus) Blagnac, Citoyenne, Écologique et Solidaire 		1 333 15,42%
  • Antoine TOULZA
  • Thérèse GARNIER
Participation au scrutin Blagnac
Taux de participation 53,79%
Taux d'abstention 46,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 9 001

Source : ministère de l’Intérieur

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