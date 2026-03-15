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19:21 - Élections municipales à Blagnac : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Blagnac se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 34,03% de cadres supérieurs pour 27 314 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 2 130 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 18,02% des résidents sont des enfants, et 25,75% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 2 968 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,97%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 3 054 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Blagnac, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Blagnac Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Blagnac en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,05% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 29,29% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 11,74% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Blagnac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 19,75% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 24,02% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 25,54% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 57,71 % d'abstention La mobilisation des électeurs de Blagnac sera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour cette municipale. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 42,29 % lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, beaucoup d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 12 967 habitants qui ont voté au premier tour, soit 80,44 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 54,85 % au premier tour en 2022 à 73,11 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 58,79 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Blagnac ? Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Blagnac avaient poussé aux avant-postes la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 21,02% des bulletins. Les élections législatives à Blagnac provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Hadrien Clouet (Union de la gauche) en pole position avec 38,26% au premier tour, devant Elodie Hobet (Majorité présidentielle) avec 30,78%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Hadrien Clouet culminant à 43,20% des suffrages exprimés dans la localité. Le panorama politique de Blagnac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Blagnac, une cité difficile à étiqueter au regard des résultats de la présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Blagnac plébiscitaient Hadrien Clouet (Nupes) avec 31,62% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Pierre Baudis (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,21% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Blagnac quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,66% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 26,07%. Le duel final se soldait finalement par un score de 70,71% pour Emmanuel Macron, contre 29,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Blagnac révèle ainsi une ville politiquement partagée.

12:58 - Blagnac : les impôts s'invitent dans la campagne S'agissant des contributions locales à Blagnac, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 2 681 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 2 038 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 51,00 % en 2024 (contre 32,72 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 115 600 euros en 2024, bien en deçà des 2,28739 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 6,74 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Blagnac Étudier les résultats de la dernière élection municipale à Blagnac peut se révéler instructif. Dès le dimanche du premier tour, Joseph Carles (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 50,79% des bulletins. Derrière, Marc Pozza (Divers centre) a capté 1 542 voix (23,77%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Blagnac, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.