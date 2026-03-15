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19:16 - Comment la composition démographique de Blagny façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et la situation socio-économique de Blagny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 20,61% et une densité de population de 147 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,71%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 462 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,64%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,14%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Blagny mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 36,12% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Un vote RN durablement installé à Blagny Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Blagny il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 35,76% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 26,97% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite validait 38,93% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,23% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,15% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 48,70% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Blagny ? L'abstention atteignait 50,83 % à Blagny pour le premier tour des municipales de 2020 (une proportion assez classique) alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 28,74 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 57,14 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 35,38 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 51,04 % d'abstention. Regarder à la loupe ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Blagny comme une commune marquée par l'abstention par rapport au reste de la France. En marge de cette élection municipale de 2026, cette contingence pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Blagny.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Blagny ? Les élections européennes de 2024 à Blagny avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,23%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 10,68% des voix. Les élections des députés à Blagny une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Isabelle Roger (Rassemblement National) aux avants-postes avec 45,15% au premier tour, devant Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 37,89%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Luc Warsmann (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 51,30% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Blagny a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Blagny lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Blagny accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 37,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,07%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Blagny qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 35,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,92%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,62% pour Marine Le Pen, contre 42,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Blagny une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Blagny à l'approche des municipales 2026 ? Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Blagny, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 622 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 538 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 40,04 % en 2024 (contre environ 15,00 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne nationale, qui se situe à environ 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 5 940 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 215 680 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 24,85 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - La liste "Defense Des Interets Communaux" grande gagnante de la dernière élection municipale à Blagny Les résultats des dernières élections municipales à Blagny ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour, Théodor Lukowski a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 47,90% des suffrages. Deuxième, Jean-Jacques Coen a recueilli 34,32% des bulletins valides. La très nette distance gagnée d'emblée offrait une direction nette pour la suite. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Théodor Lukowski l'a finalement emporté avec 229 bulletins (60,10%), face à Jean-Jacques Coen rassemblant 152 électeurs (39,89%). Le fossé initial s'est consolidé et même creusé, conduisant à une victoire nette et indiscutable., récupérant 35 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Blagny, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier.