Résultat municipale 2026 à Blagny (08110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Blagny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blagny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Blagny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques COEN
Jean-Jacques COEN (14 élus) Cap sur Demain 		329 76,16%
  • Jean-Jacques COEN
  • Marie-France DE CHECCHI
  • Daniel MANZINALI
  • Cécile PRUD'HOMME
  • Philippe MASSON
  • Valérie BOHN
  • Alain BREDA
  • Sandra ALEXANDRE
  • Patrick COLLARD
  • Carole GOBINET
  • Frédéric PRUD'HOMME
  • Virginie MAGNY
  • Emmanuel GUILLAUME
  • Corinne PHILBICHE
Monique LUCAS
Monique LUCAS (1 élu) Dynamiser notre village 		103 23,84%
  • Monique LUCAS
Participation au scrutin Blagny
Taux de participation 65,42%
Taux d'abstention 34,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,51%
Nombre de votants 456

Source : ministère de l’Intérieur

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