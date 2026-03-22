Résultat municipale 2026 à Blain (44130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Blain - Tour 2
- Election municipale 2026 à Blain [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Blain - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blain, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blain [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas JOUAN (25 élus) Blain Initiatives Citoyennes
|2 085
|46,44%
|
|Jérémy MALARY (7 élus) BLAIN NOUVELLE ENERGIE
|1 944
|43,30%
|
|Philippe CAILLON (1 élu) BLAIN ECOUTER ET AGIR
|461
|10,27%
|
|Participation au scrutin
|Blain
|Taux de participation
|59,87%
|Taux d'abstention
|40,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 599
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Blain - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas JOUAN (Ballotage) Blain Initiatives Citoyennes
|1 745
|40,60%
|Jérémy MALARY (Ballotage) BLAIN NOUVELLE ENERGIE
|1 682
|39,13%
|Philippe CAILLON (Ballotage) BLAIN ECOUTER ET AGIR
|871
|20,27%
|Participation au scrutin
|Blain
|Taux de participation
|58,60%
|Taux d'abstention
|41,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 502
Election municipale 2026 à Blain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Blain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Blain.
L'actu des élections municipales 2026 à Blain
18:39 - L'année de la dissolution, comment Blain a-t-elle voté ?
Jean-Claude Raux (Union de la gauche) avait remporté le premier tour des législatives à Blain suite à la dissolution en 2024 avec 39,42%. Julio Pichon (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,15%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Claude Raux culminant à 46,90% des votes dans la localité. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Blain avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,09% des inscrits. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Blain s'affirmait alors toujours comme un secteur difficile à classer, affermissant encore un peu plus son ancrage historique.
15:57 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Blain
Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Blain peut se révéler édifiant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Michel Buf (Divers centre) a pris les commandes en totalisant 43,69% des suffrages. Deuxième, Rita Schladt (Divers gauche) a recueilli 952 suffrages en sa faveur (33,79%). Un delta important. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Michel Buf l'a finalement emporté avec 1 045 suffrages (41,85%), face à Rita Schladt avec 1 011 électeurs (40,48%) et Cédrick Mormann obtenant 441 bulletins (17,66%). Au second tour, on a assisté à un match au bout du compte particulièrement serré, le retard de départ ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Rita Schladt ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 59 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des municipales de Blain
Pour le match retour des municipales 2026 à Blain ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Thomas Jouan, Jérémy Malary et Philippe Caillon, comme le précise la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 9 bureaux de vote de la ville de Blain sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux 7 682 inscrits sur les listes électorales de décider.
11:59 - Qui est en tête à Blain avant le 2e tour de ces élections municipales 2026 ?
Dimanche dernier, c'est Thomas Jouan (Divers gauche) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 40,60 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jérémy Malary (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 39,13 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 20,27 %, Philippe Caillon (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Blain, le rendez-vous électoral a mobilisé 58,60 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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