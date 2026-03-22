Résultat municipale 2026 à Blain (44130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Blain, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas JOUAN
Thomas JOUAN (25 élus) Blain Initiatives Citoyennes 		2 085 46,44%
  • Thomas JOUAN
  • Rita SCHLADT
  • Jacques MARTIN
  • Aurélie LAURENT
  • Simon LESOUEF
  • Sylvie POUPART
  • Jean-Pierre HAMON
  • Danielle NIAUDET
  • Domnique LE GALL
  • Marie-Pierre SANSOUCY (LESIMPLE)
  • Christophe SORIN
  • Katia LAMBIN
  • Benoit MULLER
  • Séverine CAILLEAUD
  • Raphaël GUILLON
  • Laura CALAMIA
  • Christian JOULAIN
  • Isabelle BAGAGLIA
  • Matthieu PRUAL
  • Marie-Samuelle VERGER
  • Claude CHEVALLIER
  • Hélène LEGRAS
  • Jean-Baptiste BERNARD
  • Emmanuelle BOMMÉ
  • Timothée FRYDMAN
Jérémy MALARY
Jérémy MALARY (7 élus) BLAIN NOUVELLE ENERGIE 		1 944 43,30%
  • Jérémy MALARY
  • Marie-Laure FRAUD
  • James MOUSSU
  • Christine BAUDOUIN
  • Jean-Michel MALARY
  • Jeanne BRIAND
  • Dominique FILMOTTE
Philippe CAILLON
Philippe CAILLON (1 élu) BLAIN ECOUTER ET AGIR 		461 10,27%
  • Philippe CAILLON
Participation au scrutin Blain
Taux de participation 59,87%
Taux d'abstention 40,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 599

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Blain - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas JOUAN
Thomas JOUAN (Ballotage) Blain Initiatives Citoyennes 		1 745 40,60%
Jérémy MALARY
Jérémy MALARY (Ballotage) BLAIN NOUVELLE ENERGIE 		1 682 39,13%
Philippe CAILLON
Philippe CAILLON (Ballotage) BLAIN ECOUTER ET AGIR 		871 20,27%
Participation au scrutin Blain
Taux de participation 58,60%
Taux d'abstention 41,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 502

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