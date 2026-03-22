Résultat de l'élection municipale 2026 à Blangy-sur-Bresle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Blangy-sur-Bresle

Le deuxième tour des élections municipales à Blangy-sur-Bresle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Valérie Garraud
Valérie Garraud Divers
Et si à Blangy
  • Valérie Garraud
  • Christophe Lecanu
  • Corinne Vialaret
  • Frédéric Curier
  • Sophie Martin
  • Andy Cornet
  • Gaëlle Fauvel
  • Mickael Moutier
  • Pauline Dehedin
  • Jean Claude Martel
  • Elodie Parment
  • Garry Breilly
  • Elodie Camier
  • Moulay Tayeb Belghiti
  • Nicole Guegan
  • Alain Gocek
  • Sylvette Roulle
  • Dany Helluin
  • Brigitte Verdier
  • Christian Santerre
  • Isabelle Gocek
  • Franck Petit
  • Sylviane Druine
Eric Arnoux
Eric Arnoux Divers
Blangy Ensemble
  • Eric Arnoux
  • Annie Carpentier Clairet
  • David Boutry
  • Sonia Crépin
  • David Desenclos
  • Laura Badiou
  • Hadrien Martin
  • Martine Bouquillon
  • Anthony Jacques
  • Marinette Auber
  • Olivier Belin
  • Nathalie Peters
  • Marc-Antoine Duterte
  • Marie-Chantal Touzet
  • Romain Herbet
  • Ludivine Auger
  • Jean-Francois Langlois
  • Dominique Hamelet-Boullenger
  • Denis Percheron
  • Marion Delançois
  • Johann Martin
  • Claudine Garest
  • Denis Dupuis
Mathilde Marjanovic
Mathilde Marjanovic Divers
Redonnons vie à Blangy
  • Mathilde Marjanovic
  • Sylvain Voisin
  • Véronique Henry
  • Armand Diruy
  • Léa Voisin
  • Jean-Michel Henry
  • Gisèle Demailly
  • Ludovic Lefebvre
  • Marjorie Dagicour
  • Laurent Gouin
  • Marie-Jeanne Larcheveque
  • Mathieu Heuze
  • Catherine Debeauvais
  • Bruno Corroyer
  • Sabine Flechelle
  • Kyliann Martin
  • Lola Leger
  • Mickael Roussel
  • Corinne Dubus
  • Nicolas Roger
  • Mathilde Bachelier
  • Patrice Martin
  • Chloé Beauval

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Blangy-sur-Bresle

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric ARNOUX
Eric ARNOUX (Ballotage) Blangy Ensemble 		541 39,90%
Valérie GARRAUD
Valérie GARRAUD (Ballotage) Et si à Blangy 		486 35,84%
Mathilde MARJANOVIC
Mathilde MARJANOVIC (Ballotage) Redonnons vie à Blangy 		329 24,26%
Participation au scrutin Blangy-sur-Bresle
Taux de participation 63,40%
Taux d'abstention 36,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 398

Source : ministère de l’Intérieur

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