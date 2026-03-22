Résultat de l'élection municipale 2026 à Blangy-sur-Bresle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blangy-sur-Bresle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Blangy-sur-Bresle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Blangy-sur-Bresle.
L'actu des élections municipales 2026 à Blangy-sur-Bresle
11:45 - Les résultats du premier tour de la municipale à Blangy-sur-Bresle
Les élections municipales 2026 à Blangy-sur-Bresle ont vu Eric Arnoux arriver en tête il y a une semaine avec 39,90 % des voix. Derrière, Valérie Garraud s'est classée deuxième avec 35,84 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 24,26 %, Mathilde Marjanovic est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Blangy-sur-Bresle, le rendez-vous électoral a mobilisé 63,40 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Blangy-sur-Bresle
Le deuxième tour des élections municipales à Blangy-sur-Bresle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Valérie Garraud
Divers
Et si à Blangy
|
|
Eric Arnoux
Divers
Blangy Ensemble
|
|
Mathilde Marjanovic
Divers
Redonnons vie à Blangy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Blangy-sur-Bresle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric ARNOUX (Ballotage) Blangy Ensemble
|541
|39,90%
|Valérie GARRAUD (Ballotage) Et si à Blangy
|486
|35,84%
|Mathilde MARJANOVIC (Ballotage) Redonnons vie à Blangy
|329
|24,26%
|Participation au scrutin
|Blangy-sur-Bresle
|Taux de participation
|63,40%
|Taux d'abstention
|36,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|1 398
Source : ministère de l’Intérieur
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