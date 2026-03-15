Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Blanquefort

Tête de listeListe
Véronique Ferreira
Véronique Ferreira Liste divers gauche
ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT
  • Véronique Ferreira
  • Etienne André
  • Karine Fauconnet
  • Jean-Claude Marsault
  • Sandrine Lacaussade
  • Lodoïs Elhorry
  • Sylvie Cesard Brunet
  • Antonio Sanchez
  • Fabienne Lacoste
  • Dominique Saïtta
  • Christine Sanchez
  • Sylvain Merle
  • Sylvie Lacosse-Terrin
  • Michel Reynaud
  • Pascale Navarro
  • Philippe Galles
  • Aysel Akin Azik
  • Abel Mouhoum
  • Ayline Noriega
  • Patrick Durand
  • Rachida Cornet
  • Frédéric Dubois
  • Isabelle Maillé
  • Thierry Boutin
  • Patricia Dureau
  • François Guenet
  • Clara-Louna Cesard
  • Florent Mariné
  • Angélique Pasionek
  • Maxim Haba
  • Annick Gaillard
  • Michel Saubion
  • Valérie Carpentier
Emmanuelle Plougoulm
Emmanuelle Plougoulm Liste divers centre
Blanquefort, Je t'aime !
  • Emmanuelle Plougoulm
  • Luc Sibrac
  • Véronique Lagrange
  • Marc Francois
  • Nelly Louey
  • Cyril Rouquet
  • Virginie Chrysostome
  • Pascal Lascoutounas
  • Chantal Engelibert
  • Jean-Iuc Moinier
  • Karine Bennat-Illien
  • David Quillo
  • Émilie Gentil-Trezeux
  • Sébastien Bousquet
  • Capucine Boutillot
  • Hervé Chollet
  • Marion Bouclier
  • Louis Vergneaud
  • Elise Richard
  • Alioune Ly
  • Bernadette Menaud
  • Laurent Boulch
  • Clémence Guinard
  • Yves Matho
  • Fabienne Castaing
  • Émilien Trezeux
  • Roxanne Bennat
  • Frédéric Peudepiece
  • Dominique Robinet
  • Gilbert Jempfer
  • Virginie Fernandez
  • Michel Baumet
  • Véronique Laveau
Olivier Jean-Pierre Delhomme
Olivier Jean-Pierre Delhomme Liste Divers
BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE
  • Olivier Jean-Pierre Delhomme
  • Isabelle Etcheberry
  • Sébastien Beldent
  • Adeline Joëlle Marie Goupy
  • Eric Grivot
  • Fabienne Estela
  • Fabrice Lahaye
  • Maïlysse Gui
  • Lucien Richard
  • Sandrine Élisabeth Loizeau
  • Vincent Pushpa David Rotureau
  • Amandine Corinne Delhomme
  • Alexander Cyril Bosio
  • Agnès Évelyne Sylvie Herbert
  • Benoît René Maxime Clin
  • Isabelle Hélène Durand
  • Paul Gigleux Magalhaes de Castro
  • Aline Françoise Olivier
  • Thierry Germain Émilio Pons
  • Nadège Claude Janot
  • Régis Gui
  • Louise Goumilloux
  • Mohammed Akhallouk
  • Joëlle Françoise Monjaret
  • Redouane Rachidi
  • Geneviève Denise Odette Rocca
  • Jean-Luc Monjaret
  • Amandine Sarroi
  • Jules Beldent
  • Catherine Marie-Thérèse Paulette Couratin
  • Akiro Tsukuda-Bosio
  • Alexia Colson
  • Gonzague Martial Goumilloux
  • Anaïs Myriam Michel Esseul
  • Joël Thierry Roger Lamarque
Jean-Louis Bouteila
Jean-Louis Bouteila Liste de La France insoumise
BLANQUEFORT EN COMMUN
  • Jean-Louis Bouteila
  • Claire Dubois
  • Thierry Ponchateau
  • Marie Puech
  • Jean-Michel Gendek
  • Sophie Lamy
  • Boris Dechartre
  • Heidy Guibert
  • Vincent Alauze
  • Corine Supervielle
  • Foued Lamrani
  • Mirna Jominy
  • Charles Gunther
  • Karen Roussel
  • Cédric Lapos
  • Marie Lapeyronie
  • Philippe Cloup
  • Isabelle Ben Aim
  • M'Hamed Hamdaoui
  • Isabelle Cloup
  • Gaël Quintero-Y-Perez
  • Elise Gendek
  • Thomas Ducos
  • Lucie Bouteila
  • Julien Pinard-Legry
  • Francine Tulleau
  • Julien Lambert
  • Séverine Abassi
  • Loïc Asthan
  • Françoise Lê
  • Mehdi Hamdaoui
  • Inès Fornel-Abassi
  • Jean-Daniel Ducasse
  • Yamina Bensaïd

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Ferreira
Véronique Ferreira (27 élus) Ensemble, vivre blanquefort 		2 416 55,68%
  • Véronique Ferreira
  • Bruno Fareniaux
  • Sylvie Cesard Brunet
  • Sylvain Foucher
  • Sandrine Lacaussade
  • Patrick Blanc
  • Karine Fauconnet
  • Jean-Claude Marsault
  • Aysel Azik
  • Patrick Durand
  • Aurore Lamothe
  • Philippe Galles
  • Isabelle Maillé
  • Michel Ibarboure
  • Jade Giraud
  • Dominique Saïtta
  • Valérie Carpentier
  • Ruffino D'almeida
  • Patricia Dureau
  • Frédéric Dubois
  • Ayline Noriega
  • Pierre Laborde
  • Sylvie Lacosse-Terrin
  • Michel Reynaud
  • Pascale Navarro
  • Michel Saubion
  • Lucie Gatineau
Luc Sibrac
Luc Sibrac (3 élus) Parole de blanquefortais 		946 21,80%
  • Luc Sibrac
  • Claudia Brochard
  • Frédéric Bonnot
Emmanuelle Plougoulm
Emmanuelle Plougoulm (2 élus) Unis pour blanquefort 		553 12,74%
  • Emmanuelle Plougoulm
  • Marc Francois
Marie-Mathilde Brun
Marie-Mathilde Brun (1 élu) Blanquefort en luttes 		424 9,77%
  • Marie-Mathilde Brun
Participation au scrutin Blanquefort
Taux de participation 39,51%
Taux d'abstention 60,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 475

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Ferreira
Véronique Ferreira (26 élus) Ensemble, vivre blanquefort 		3 782 58,66%
  • Véronique Ferreira
  • Pierre Laborde
  • Sylvie Lacosse-Terrin
  • Jacques Padie
  • Sylvie Cesard
  • Matthias Swierzewski
  • Brigitte Guyonnaud
  • Jean-Claude Marsault
  • Aysel Azik
  • Jean-Marie Deluche
  • Isabelle Maillé
  • Patrick Blanc
  • Virginie Jouve
  • François Guénet
  • Christiane Depalle
  • Bruno Farèniaux
  • Sandrine Lacaussade
  • Michel Bret
  • Monique Medeville
  • Gilles Penel
  • Mélanie Bénard
  • Christophe Jusson
  • Aurore Lamothe
  • Francis Jover
  • Danielle Lalemant
  • Philippe Galles
Jean-Louis Albentosa
Jean-Louis Albentosa (7 élus) Blanquefort au coeur 		2 665 41,33%
  • Jean-Louis Albentosa
  • Nathalie Gautier
  • Christian Facione
  • Valérie Carpentier
  • Luc Sibrac
  • Patricia Dureau
  • Louis Garnier
Participation au scrutin Blanquefort
Taux de participation 62,15%
Taux d'abstention 37,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,93%
Nombre de votants 6 781

Villes voisines de Blanquefort

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