Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Blanquefort sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Blanquefort.
L'actu des élections municipales 2026 à Blanquefort
12:10 - Elections à Blanquefort : les horaires des bureaux de vote
Les 13 bureaux de vote de l'agglomération de Blanquefort ferment à 19 h. Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Blanquefort
|Tête de listeListe
|
Véronique Ferreira
Liste divers gauche
ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT
|
|
Emmanuelle Plougoulm
Liste divers centre
Blanquefort, Je t'aime !
|
|
Olivier Jean-Pierre Delhomme
Liste Divers
BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE
|
|
Jean-Louis Bouteila
Liste de La France insoumise
BLANQUEFORT EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Ferreira (27 élus) Ensemble, vivre blanquefort
|2 416
|55,68%
|
|Luc Sibrac (3 élus) Parole de blanquefortais
|946
|21,80%
|
|Emmanuelle Plougoulm (2 élus) Unis pour blanquefort
|553
|12,74%
|
|Marie-Mathilde Brun (1 élu) Blanquefort en luttes
|424
|9,77%
|
|Participation au scrutin
|Blanquefort
|Taux de participation
|39,51%
|Taux d'abstention
|60,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 475
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Ferreira (26 élus) Ensemble, vivre blanquefort
|3 782
|58,66%
|
|Jean-Louis Albentosa (7 élus) Blanquefort au coeur
|2 665
|41,33%
|
|Participation au scrutin
|Blanquefort
|Taux de participation
|62,15%
|Taux d'abstention
|37,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,93%
|Nombre de votants
|6 781
Villes voisines de Blanquefort
- Blanquefort (33290)
- Ecole primaire à Blanquefort
- Maternités à Blanquefort
- Crèches et garderies à Blanquefort
- Classement des collèges à Blanquefort
- Salaires à Blanquefort
- Impôts à Blanquefort
- Dette et budget de Blanquefort
- Climat et historique météo de Blanquefort
- Accidents à Blanquefort
- Délinquance à Blanquefort
- Inondations à Blanquefort
- Nombre de médecins à Blanquefort
- Pollution à Blanquefort
- Entreprises à Blanquefort
- Prix immobilier à Blanquefort