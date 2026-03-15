Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort : les infos en direct

Véronique Ferreira Liste divers gauche

ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Véronique Ferreira Programme de Véronique Ferreira à Blanquefort (ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT) Engagement municipal La candidature de Véronique Ferreira pour les élections municipales de 2026 met en avant un engagement fort envers les habitants de Blanquefort. Elle souligne l'importance d'une gestion rigoureuse des finances publiques, avec un budget sain et des investissements significatifs. Cette approche vise à transformer les défis en opportunités pour tous les citoyens. Démocratie locale Le projet communal de Blanquefort repose sur une démocratie locale active, où les décisions sont prises en concertation avec les citoyens. Des initiatives comme le budget participatif et le Conseil Citoyen permettent à chaque groupe de la population de s'impliquer dans la vie de la commune. Cette inclusion renforce le lien social et la cohésion entre les habitants. Épanouissement et solidarité Le programme met l'accent sur l'épanouissement des citoyens à travers des équipements sportifs et culturels accessibles à tous. Des actions intergénérationnelles et des solutions de solidarité sont également proposées pour renforcer le vivre ensemble. L'objectif est de créer un environnement où chacun peut s'épanouir et se sentir soutenu. Développement durable La commune de Blanquefort s'engage à relever les défis climatiques par des initiatives écologiques concrètes. Cela inclut la réduction des îlots de chaleur et le soutien à l'industrialisation locale pour préserver l'emploi. Un urbanisme raisonné et une sécurité publique renforcée sont également des priorités pour assurer un cadre de vie agréable et sécurisé.

Véronique Ferreira

Etienne André

Karine Fauconnet

Jean-Claude Marsault

Sandrine Lacaussade

Lodoïs Elhorry

Sylvie Cesard Brunet

Antonio Sanchez

Fabienne Lacoste

Dominique Saïtta

Christine Sanchez

Sylvain Merle

Sylvie Lacosse-Terrin

Michel Reynaud

Pascale Navarro

Philippe Galles

Aysel Akin Azik

Abel Mouhoum

Ayline Noriega

Patrick Durand

Rachida Cornet

Frédéric Dubois

Isabelle Maillé

Thierry Boutin

Patricia Dureau

François Guenet

Clara-Louna Cesard

Florent Mariné

Angélique Pasionek

Maxim Haba

Annick Gaillard

Michel Saubion

Valérie Carpentier

Emmanuelle Plougoulm Liste divers centre

Blanquefort, Je t'aime ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Emmanuelle Plougoulm Programme de Emmanuelle Plougoulm à Blanquefort (Blanquefort, Je t'aime !) Démocratie participative La création de conseils de quartiers nouvelle génération vise à renforcer l'implication des habitants dans les décisions locales. Un Conseil des Sages sera instauré pour établir un lien entre l'expérience des aînés et les aspirations des jeunes. De plus, un guichet unique des services publics sera mis en place pour faciliter l'accès aux démarches administratives. Aménagement urbain Les projets immobiliers devront redonner aux habitants leur place dans le développement de leur ville. La rénovation de la salle Polyvalente de Fongravey est prévue pour améliorer les infrastructures locales. Un audit complet des équipements communaux sera également lancé pour optimiser l'utilisation des ressources. Sécurité renforcée Le doublement de la police municipale et la création d'une police de proximité visent à améliorer la sécurité des Blanquefortais. Un système de vidéoprotection sera déployé sur la voie publique pour dissuader la délinquance. Des initiatives seront mises en place pour soutenir les habitants dans la protection de leur domicile. Solidarité et inclusion La création d'une crèche aux horaires atypiques répondra aux besoins des familles et facilitera la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le dispositif "Un toit, deux générations" sera lancé pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle. Une Maison des aidants sera également créée pour soutenir les proches de personnes en situation de dépendance.

Emmanuelle Plougoulm

Luc Sibrac

Véronique Lagrange

Marc Francois

Nelly Louey

Cyril Rouquet

Virginie Chrysostome

Pascal Lascoutounas

Chantal Engelibert

Jean-Iuc Moinier

Karine Bennat-Illien

David Quillo

Émilie Gentil-Trezeux

Sébastien Bousquet

Capucine Boutillot

Hervé Chollet

Marion Bouclier

Louis Vergneaud

Elise Richard

Alioune Ly

Bernadette Menaud

Laurent Boulch

Clémence Guinard

Yves Matho

Fabienne Castaing

Émilien Trezeux

Roxanne Bennat

Frédéric Peudepiece

Dominique Robinet

Gilbert Jempfer

Virginie Fernandez

Michel Baumet

Véronique Laveau

Olivier Jean-Pierre Delhomme Liste Divers

BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Olivier Jean-Pierre Delhomme Programme de Olivier Jean-Pierre Delhomme à Blanquefort (BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE) Identité de Blanquefort Le texte évoque un Blanquefort vivant, où les habitants se connaissent et partagent des moments de convivialité. Les traditions locales, comme les fêtes et les événements intergénérationnels, sont mises en avant comme des éléments essentiels de l'identité de la ville. Cette identité est perçue comme un atout pour construire un avenir commun. Engagements pour l'avenir Le plan d'action proposé se concentre sur la dynamisation de l'économie locale et l'amélioration des services pour les habitants. Des initiatives comme la Maison de l’Activité et de l’Emploi et la création d'une centrale d’achat mutualisée visent à soutenir les entreprises et les associations. L'objectif est de faire de Blanquefort un modèle de développement durable et inclusif. Participation citoyenne Le texte souligne l'importance de la participation des habitants dans les décisions concernant leur ville. Un budget participatif est proposé pour garantir que chaque quartier soit équitablement représenté et que les besoins de tous soient pris en compte. Cette approche vise à renforcer le lien entre les citoyens et la mairie. Modernisation des services La modernisation des services publics est un axe central du projet, avec des outils numériques pour améliorer la communication et l'accompagnement des habitants. Des initiatives comme la mutuelle communale et la sécurité responsable visent à répondre aux besoins des Blanquefortais. L'accent est mis sur la transparence et la proximité entre la mairie et les citoyens.

Olivier Jean-Pierre Delhomme

Isabelle Etcheberry

Sébastien Beldent

Adeline Joëlle Marie Goupy

Eric Grivot

Fabienne Estela

Fabrice Lahaye

Maïlysse Gui

Lucien Richard

Sandrine Élisabeth Loizeau

Vincent Pushpa David Rotureau

Amandine Corinne Delhomme

Alexander Cyril Bosio

Agnès Évelyne Sylvie Herbert

Benoît René Maxime Clin

Isabelle Hélène Durand

Paul Gigleux Magalhaes de Castro

Aline Françoise Olivier

Thierry Germain Émilio Pons

Nadège Claude Janot

Régis Gui

Louise Goumilloux

Mohammed Akhallouk

Joëlle Françoise Monjaret

Redouane Rachidi

Geneviève Denise Odette Rocca

Jean-Luc Monjaret

Amandine Sarroi

Jules Beldent

Catherine Marie-Thérèse Paulette Couratin

Akiro Tsukuda-Bosio

Alexia Colson

Gonzague Martial Goumilloux

Anaïs Myriam Michel Esseul

Joël Thierry Roger Lamarque

Jean-Louis Bouteila Liste de La France insoumise

BLANQUEFORT EN COMMUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Louis Bouteila Programme de Jean-Louis Bouteila à Blanquefort (BLANQUEFORT EN COMMUN) Liste des candidats La liste Blanquefort en Commun est constituée à 80% d'actifs, avec un âge moyen de 36 ans. Elle reflète la diversité et les aspirations des Blanquefortais-es. Les membres de la liste incluent des personnalités engagées et représentatives de la communauté. Engagements pour la communauté Les engagements de la liste se concentrent sur l'amélioration du pouvoir d'achat et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ils visent également à rendre les infrastructures scolaires et sportives accessibles à tous. La création d'espaces de participation citoyenne est essentielle pour permettre l'action concrète des citoyens. Cadre de vie Un cadre de vie harmonieux est une priorité pour la liste, qui souhaite favoriser les rencontres autour de la culture et du sport. L'accompagnement des événements et des associations locales est également au cœur de leurs préoccupations. Cela contribue à renforcer le tissu social et à dynamiser la vie communautaire. Lutte contre les violences La liste s'engage à lutter contre toutes les violences et discriminations au sein de la commune. Ils souhaitent créer des espaces d'échange pour aborder les violences subies et améliorer les actions au niveau municipal. Cette démarche vise à renforcer la sécurité et le bien-être de tous les citoyens.