Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort : les résultats du 2e tour

Programme de Véronique Ferreira à Blanquefort (ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT)

Engagement municipal

Le mandat d’élu est un engagement fort envers les habitants de Blanquefort. La municipalité a démontré qu'il est possible de concilier rigueur financière et ambition collective. Des investissements conséquents ont été réalisés pour améliorer les services publics et soutenir le bien commun.

Démocratie locale

La décision publique à Blanquefort se construit avec la participation des citoyens. Des initiatives comme le budget participatif et le Conseil Citoyen permettent à chacun de s'impliquer dans le projet communal. Cette approche favorise l'inclusion et renforce le lien social entre les habitants.

Équipements et services

La municipalité s'engage à créer des équipements sportifs et culturels accessibles à tous. Des projets comme la rénovation des écoles et la création de nouveaux espaces publics visent à améliorer la qualité de vie des Blanquefortais. Ces initiatives sont essentielles pour favoriser l'épanouissement et le vivre ensemble.

Développement durable

La ville de Blanquefort met en place des actions pour faire face aux enjeux climatiques et améliorer la tranquillité publique. Des projets comme l'augmentation des espaces verts et la réduction des îlots de chaleur sont prioritaires. L'objectif est de construire une ville résiliente et tournée vers l'avenir.