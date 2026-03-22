Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Blanquefort

Le deuxième tour des élections municipales à Blanquefort a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Ferreira
Véronique Ferreira Liste divers gauche
ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT
  • Véronique Ferreira
  • Etienne André
  • Karine Fauconnet
  • Jean-Claude Marsault
  • Sandrine Lacaussade
  • Lodoïs Elhorry
  • Sylvie Cesard Brunet
  • Antonio Sanchez
  • Fabienne Lacoste
  • Dominique Saïtta
  • Christine Sanchez
  • Sylvain Merle
  • Sylvie Lacosse-Terrin
  • Michel Reynaud
  • Pascale Navarro
  • Philippe Galles
  • Aysel Akin Azik
  • Abel Mouhoum
  • Ayline Noriega
  • Patrick Durand
  • Rachida Cornet
  • Frédéric Dubois
  • Isabelle Maillé
  • Thierry Boutin
  • Patricia Dureau
  • François Guenet
  • Clara-Louna Cesard
  • Florent Mariné
  • Angélique Pasionek
  • Maxim Haba
  • Annick Gaillard
  • Michel Saubion
  • Valérie Carpentier
Emmanuelle Plougoulm
Emmanuelle Plougoulm Liste divers centre
Blanquefort, Je t'aime !
  • Emmanuelle Plougoulm
  • Luc Sibrac
  • Véronique Lagrange
  • Marc Francois
  • Nelly Louey
  • Cyril Rouquet
  • Virginie Chrysostome
  • Pascal Lascoutounas
  • Chantal Engelibert
  • Jean-Iuc Moinier
  • Karine Bennat-Illien
  • David Quillo
  • Émilie Gentil-Trezeux
  • Sébastien Bousquet
  • Capucine Boutillot
  • Hervé Chollet
  • Marion Bouclier
  • Louis Vergneaud
  • Elise Richard
  • Alioune Ly
  • Bernadette Menaud
  • Laurent Boulch
  • Clémence Guinard
  • Yves Matho
  • Fabienne Castaing
  • Émilien Trezeux
  • Roxanne Bennat
  • Frédéric Peudepiece
  • Dominique Robinet
  • Gilbert Jempfer
  • Virginie Fernandez
  • Michel Baumet
  • Véronique Laveau
Olivier Jean-Pierre Delhomme
Olivier Jean-Pierre Delhomme Liste Divers
BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE
  • Olivier Jean-Pierre Delhomme
  • Isabelle Etcheberry
  • Sébastien Beldent
  • Adeline Joëlle Marie Goupy
  • Eric Grivot
  • Fabienne Estela
  • Fabrice Lahaye
  • Maïlysse Gui
  • Lucien Richard
  • Sandrine Élisabeth Loizeau
  • Vincent Pushpa David Rotureau
  • Amandine Corinne Delhomme
  • Alexander Cyril Bosio
  • Agnès Évelyne Sylvie Herbert
  • Benoît René Maxime Clin
  • Isabelle Hélène Durand
  • Paul Gigleux Magalhaes de Castro
  • Aline Françoise Olivier
  • Thierry Germain Émilio Pons
  • Nadège Claude Janot
  • Régis Gui
  • Louise Goumilloux
  • Mohammed Akhallouk
  • Joëlle Françoise Monjaret
  • Redouane Rachidi
  • Geneviève Denise Odette Rocca
  • Jean-Luc Monjaret
  • Amandine Sarroi
  • Jules Beldent
  • Catherine Marie-Thérèse Paulette Couratin
  • Akiro Tsukuda-Bosio
  • Alexia Colson
  • Gonzague Martial Goumilloux
  • Anaïs Myriam Michel Esseul
  • Joël Thierry Roger Lamarque

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Blanquefort

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique FERREIRA
Véronique FERREIRA (Ballotage) ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT 		3 381 49,43%
Emmanuelle PLOUGOULM
Emmanuelle PLOUGOULM (Ballotage) Blanquefort, Je t'aime ! 		1 830 26,75%
Olivier Jean-Pierre DELHOMME
Olivier Jean-Pierre DELHOMME (Ballotage) BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE 		1 237 18,08%
Jean-Louis BOUTEILA
Jean-Louis BOUTEILA BLANQUEFORT EN COMMUN 		392 5,73%
Participation au scrutin Blanquefort
Taux de participation 57,04%
Taux d'abstention 42,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 6 995

Source : ministère de l’Intérieur

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