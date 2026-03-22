Résultat de l'élection municipale 2026 à Blanquefort : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blanquefort [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Blanquefort sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Blanquefort.
L'actu des élections municipales 2026 à Blanquefort
11:53 - Véronique Ferreira largement en tête de l'élection il y a une semaine
Dimanche dernier à Blanquefort, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 57,04 % localement. Au terme de ce vote, c'est Véronique Ferreira (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 49,43 % des votes. Dans son sillage, Emmanuelle Plougoulm (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 26,75 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. La pole position, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Véronique Ferreira, mais elle a marqué un léger repli de 6 points depuis. Pour compléter ce tableau, avec 18,08 %, Olivier Jean-Pierre Delhomme a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Jean-Louis Bouteila, portant la nuance La France insoumise, a récolté 5,73 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Blanquefort
Le deuxième tour des élections municipales à Blanquefort a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Ferreira
Liste divers gauche
ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT
|
|
Emmanuelle Plougoulm
Liste divers centre
Blanquefort, Je t'aime !
|
|
Olivier Jean-Pierre Delhomme
Liste Divers
BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Blanquefort
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique FERREIRA (Ballotage) ENSEMBLE VIVRE BLANQUEFORT
|3 381
|49,43%
|Emmanuelle PLOUGOULM (Ballotage) Blanquefort, Je t'aime !
|1 830
|26,75%
|Olivier Jean-Pierre DELHOMME (Ballotage) BLANQUEFORT TOUS ENSEMBLE
|1 237
|18,08%
|Jean-Louis BOUTEILA BLANQUEFORT EN COMMUN
|392
|5,73%
|Participation au scrutin
|Blanquefort
|Taux de participation
|57,04%
|Taux d'abstention
|42,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|6 995
Source : ministère de l’Intérieur
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